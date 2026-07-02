विशेषाधिकार हनन प्रकरण में विधानसभा सचिवालय सख्त, डीएम-पुलिस कमिश्नर से पांच दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश
मामला आर्यनगर क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों के आधुनिकीकरण अभियान के दौरान हुए घटनाक्रम से जुड़ा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 7:06 PM IST
कानपुर : शहर की आर्यनगर सीट से सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी द्वारा उठाए गए विशेषाधिकार हनन के मामले में विधानसभा सचिवालय ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को पांच कार्यदिवस के भीतर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है. पहले जारी नोटिस के बावजूद निर्धारित 15 कार्यदिवसों में रिपोर्ट प्राप्त न होने पर सचिवालय ने रिमाइंडर जारी करते हुए पांच कार्यदिवसों के अंदर तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
दरअसल, यह मामला 13 मई 2026 का है. आर्यनगर क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों के आधुनिकीकरण अभियान के दौरान हुए घटनाक्रम से जुड़ा है. विधायक अमिताभ बाजपेयी ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन का मामला उठाते हुए आरोप लगाया था कि जनप्रतिनिधि के अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वाहन में बाधा उत्पन्न की गई और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखी की गई. विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पत्र में डीएम और पुलिस आयुक्त से स्पष्ट एव सुसंगत रिपोर्ट मांगी गई है.
विधानसभा सचिवालय की ओर से प्रमुख सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विधायक अमिताभ बाजपेयी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि 13 मई 2026 को आर्यनगर क्षेत्र में सरकार के विद्यालयों के आधुनिकीकरण अभियान के तहत स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कुछ व्यक्तियों के आचरण से न केवल वैध प्रशासनिक कार्यवाही बाधित हुई थी.
सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेकर विधानसभा द्वारा जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर से परमट स्कूल विवाद में सूचना आख्या 15 दिन का समय देकर मांगी गई थी, लेकिन जिले से कोई सूचना विधानसभा को नहीं गई. उन्होंने बताया कि पुन: विधानसभा द्वारा 5 दिन का समय देकर के 24 जून को पत्र भेजा गया है.
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