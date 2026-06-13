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विधानसभा की जन लेखा समिति का कश्मीर दौरा, स्पीकर राथर से मिले टीकाराम जूली समेत 5 विधायक

विधानसभा की जन लेखा समिति 8 जून को जम्मू–कश्मीर के दौरे पर पहुंची थी.

PAC on visit to Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर के दौरा पर राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति (Source: Office of MLA Chandrabhan Singh Aakya)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 4:38 PM IST

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चित्तौड़गढ़: राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति 8 से 16 जून तक जम्मू-कश्मीर, पंजाब व हरियाणा के अध्ययन दौरे पर है. दौरे का उद्देश्य इन राज्यों की विधानसभाओं की कार्य प्रणाली, लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के काम-काज की जानकारी लेना है. इस दौरे में चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़, बेगूं और कपासन विधानसभा के विधायक भी शामिल हैं.

समिति के सदस्य चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने बताया कि विधानसभा की जन लेखा समिति 8 जून से जम्मू–कश्मीर के दौरे पर पहुंची थी. दौरे के क्रम में समिति सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा का भ्रमण कर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर से मुलाकात की. राजस्थान विधानसभा के प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभानसिंह आक्या, कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर, बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ और अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल शामिल रहे.

पढ़ें: राजस्थान विधानसभा में तीन समितियों का गठन, जन लेखा समिति की कमान कटारिया को मिली

सुशासन और जनकल्याण पर मंथन: इस दौरान समिति सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष और वहां की लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की. बैठक में विभिन्न संसदीय एवं जनहित के विषयों, लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, सुशासन एवं जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई. समिति इन राज्यों की समितियों की कार्य प्रणाली का अध्ययन कर राजस्थान में लेखा परीक्षण और बजट निगरानी को और प्रभावी बनाने के सुझाव तैयार करेगी. समिति का अगला पड़ाव पंजाब और हरियाणा होगा.

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