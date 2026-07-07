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विधानसभा की समिति ने पलामू में की बैठक, विधायक सुरेश पासवान ने कहा- विकास योजनाओं को दी जा रही तेज गति

पालामू: झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न काल क्रियान्वयन समिति की हाई लेवल बैठक मंगलवार को पलामू में आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता देवघर के विधायक सुरेश पासवान ने की. इसमें पलामू के बिश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह समेत अन्य विधायक भी मौजूद रहे. पलामू सर्किट हाउस में हुई इस बैठक में पलामू के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

दरअसल, विधानसभा में उठाए जाने वाले उन प्रश्नों को जो सदन में नहीं उठा पाए, उन्हें अनागत प्रश्न काल क्रियान्वयन समिति में रखा जाता है. पलामू में इस बैठक के दौरान अधिकतर मामले वन विभाग से जुड़े हुए सामने आए. समिति ने सबसे पहले लातेहार में बैठक की थी, उसके बाद पलामू में बैठक आयोजित हुई. बुधवार को समिति की बैठक गढ़वा में होगी. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए देवघर विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि विधानसभा समिति ने निर्णय लिया है कि सभी जिलों में इसकी बैठक होगी. उन्होंने बताया कि पलामू में अनागत प्रश्न काल समिति की बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं.