विधानसभा की समिति ने पलामू में की बैठक, विधायक सुरेश पासवान ने कहा- विकास योजनाओं को दी जा रही तेज गति
विधानसभा की समिति ने पलामू में बैठक की. इसमें विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि विकास योजनाओं को तेज गति दी जा रही है.
Published : July 7, 2026 at 8:33 PM IST
पालामू: झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न काल क्रियान्वयन समिति की हाई लेवल बैठक मंगलवार को पलामू में आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता देवघर के विधायक सुरेश पासवान ने की. इसमें पलामू के बिश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह समेत अन्य विधायक भी मौजूद रहे. पलामू सर्किट हाउस में हुई इस बैठक में पलामू के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
दरअसल, विधानसभा में उठाए जाने वाले उन प्रश्नों को जो सदन में नहीं उठा पाए, उन्हें अनागत प्रश्न काल क्रियान्वयन समिति में रखा जाता है. पलामू में इस बैठक के दौरान अधिकतर मामले वन विभाग से जुड़े हुए सामने आए. समिति ने सबसे पहले लातेहार में बैठक की थी, उसके बाद पलामू में बैठक आयोजित हुई. बुधवार को समिति की बैठक गढ़वा में होगी. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए देवघर विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि विधानसभा समिति ने निर्णय लिया है कि सभी जिलों में इसकी बैठक होगी. उन्होंने बताया कि पलामू में अनागत प्रश्न काल समिति की बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर कई विकास कार्यों का क्रियान्वयन हो रहा है. झारखंड में तेजी से विकास योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसकी समीक्षाएं भी की जा रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि समीक्षा बैठक में कई मामले आए थे जिनका निराकरण किया गया है.
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