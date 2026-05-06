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बागेश्वर के भद्रकाली मंदिर में आज भी चंद राजवंश की व्यवस्था, गुफा में छीपे हैं कई रहस्य, जानें पौराणिक कथाएं

बागेश्वर के भद्रकाली मंदिर में आज भी जिंदा है चंद राजवंश की व्यवस्था ( PHOTO-ETV Bharat )