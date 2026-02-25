ETV Bharat / state

सिर्फ़ रसीदों से नहीं मिल सकता किराएदारी का कानूनी अधिकार, पट्टा या लीज़ दस्तावेज़ ज़रूरी: हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय कृषि भूमि और किरायेदारी के अधिकारों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल पेश करता है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने 45 साल पुराने एक दीवानी मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि केवल लगान की रसीदें किसी व्यक्ति को कानूनी किरायेदार नहीं बना सकतीं. कोर्ट के अनुसार, बिना किसी औपचारिक पट्टे या लीज दस्तावेज के भूमि पर कब्जा केवल एक 'लाइसेंसधारी' या 'अतिक्रमणकारी' की श्रेणी में आता है. यह कानूनी व्याख्या उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो केवल रसीदों के भरोसे मालिकाना हक का दावा करते हैं.

कानूनी लड़ाई वर्ष 1971 में शुरू हुई: कानूनी विवाद की पृष्ठभूमि और इतिहास यह कानूनी लड़ाई मूल रूप से वर्ष 1971 में शुरू हुई थी, जब वादी देवी दयाल ने कानपुर नगर महापालिका के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. वादी का मुख्य तर्क यह था कि वह विवादित भूमि पर एक किरायेदार के रूप में खेती कर रहा है. साक्ष्य के तौर पर उसने लगान की कुछ रसीदें भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की थीं. हालांकि, नगर महापालिका ने दलील दी कि वादी को केवल एक फसली वर्ष के लिए अस्थायी अनुमति दी गई थी.

निचली अदालतों का रुख और निष्कर्ष: ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 1976 में ही वादी के दावों को खारिज करते हुए उसे अतिक्रमणकारी माना था. इसके बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी वर्ष 1980 में निचली अदालत के इसी आदेश को बरकरार रखा. हार न मानते हुए वादी ने वर्ष 1981 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यह दूसरी अपील पिछले साढ़े चार दशकों से न्यायपालिका के समक्ष लंबित पड़ी हुई थी.