ट्रेजरी घोटाला में कानूनी कार्रवाई प्रारंभः वित्तीय अनियमितता और संदिग्ध संपत्ति अर्जन के मिले सबूत
हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाला में कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है.
Published : April 13, 2026 at 11:34 PM IST
हजारीबागः जिला का बहुचर्चित ट्रेजरी घोटाले में जिला प्रशासन को कई अहम साक्ष्य मिले हैं. जिसके आधार पर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है. हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने इसकी जानकारी दी है.
हजारीबाग जिला प्रशासन को प्राप्त सूचना एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक गंभीर प्रकरण में वित्तीय अनियमितता और संदिग्ध संपत्ति अर्जन का मामला संज्ञान में आया है. इस संबंध में की गई विस्तृत जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर हुए हैं. जिसके आलोक में प्रशासन द्वारा विधि-सम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है.
जांच के क्रम में यह पाया गया कि बिहार के गया में संपत्ति का क्रय किया गया है. उक्त संपत्ति के विक्रेता रणधीर कुमार सिंह (पिता स्व० मथुरा सिंह, ग्राम – बोधगया, जिला – गया) है. जबकि क्रेता के रूप में हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला का मास्टरमाइंड संभोग कुमार की पत्नी काजल कुमारी और सोनी देवी पति स्व० नन्दकिशोर चौधरी, निवासी – मुस्तफाबाद एपीओ कॉलोनी, थाना – रामपुर, जिला – गया दर्ज हैं. संपत्ति के विवरण में 7.84 डीसमिल जमीन के क्रय हेतु लाखों रुपए का भुगतान विक्रेताओं के खातों में की गई है.
इसके अतिरिक्त, जांच के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि आरोपी शम्भु कुमार द्वारा एक चार पहिया वाहन किसी अन्य के नाम से (Innova) 22.10.2022 को Heritage Land Mark Auto World Private Limited, नियोरी विकास, रांची से क्रय किया गया. जिसका अग्रिम भुगतान भी भारतीय स्टेट बैंक, हजारीबाग शाखा द्वारा शंभू कुमार के संचालित खाते से किया गया.
एक अन्य मामले में, खास महाल भूमि पर शंभू कुमार ने लीजधारी से जमीन लीज की सरकारी प्रक्रिया पूरी किए बगैर गलत तरीके से 09 डीसमिल क्षेत्र में G+2 भव्य भवन का निर्माण कराया गया है.
वित्तीय अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, हजारीबाग शाखा से ₹8,00,000/- तथा ₹7,00,000/- की राशि खास महाल लीजधारी के पक्ष में भुगतान की गई. लीज लेने की प्रक्रिया में अनियमितता पर खास महाल कार्यालय, हजारीबाग द्वारा उक्त जमीन को रिज्यूम करने की प्रक्रिया की जा रही है.
प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त संपत्तियां अवैध निकासी अथवा अनियमित वित्तीय स्रोतों से अर्जित की गई हो सकती हैं. इस संदर्भ में दर्ज प्राथमिकी संख्या-3226 के आलोक में संबंधित अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा गहन जांच की जा रही है. इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा विधि-सम्मत प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है.
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