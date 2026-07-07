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राम मंदिर चंदा विवाद: दान का पैसा वापस मांगने पर दिग्विजय सिंह को लीगल नोटिस, वाराणसी के वकील खुद लौटाएंगे ₹1.11 लाख

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वाराणसी: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को एक लीगल नोटिस भेजा गया है. यह नोटिस उन्हें राम मंदिर के लिए दिए गए दान का पैसा वापस मांगने के बयान पर दिया गया है. राम मंदिर चंदा विवाद: दान का पैसा वापस मांगने पर दिग्विजय सिंह को लीगल नोटिस (Video Credit; ETV Bharat) वाराणसी के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने यह नोटिस भेजते हुए कहा है कि अगर दिग्विजय सिंह दान में दिए गए एक लाख 11 हजार रुपए वापस लेना चाहते हैं, तो वे खुद एक रामभक्त के रूप में यह राशि उन्हें लौटाने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें इसकी लिखित रिसीविंग देगी होगी. अधिवक्ताओं ने यह भी साफ किया है कि यदि दिग्विजय सिंह नोटिस स्वीकार नहीं करते हैं, तो यह पैसा कोर्ट में जमा करा दिया जाएगा. अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि राम मंदिर निर्माण के समय उन्होंने एक लाख 11 हज़ार रुपये का चंदा दिया था, अब वह वापस चाहते हैं. दिग्विजय सिंह का यह बयान सनातन के लोगों के भावनाओं को आहत करने वाला है, इसलिए हम सभी हिंदू समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि उनका पैसा वापस कर दिया जाए. इसीलिए हमने दिग्विजय सिंह को एक लीगल नोटिस भेजा है. उन्होंने कहा कि देवता का प्रतिनिधि देवता का भक्त होता है, तो मैं बतौर भक्त, देवता के प्रतिनिधि के रूप में वह पैसा दिग्विजय सिंह को लौटाने के लिए तैयार हूं. हमारी मांग है कि बस दिग्विजय सिंह पैसा मुझसे रिसीव करके रिसीविंग दे दें.



