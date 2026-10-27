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इतने दिनों बाद जा सकती है अनंत सिंह की सदस्यता! कानून विशेषज्ञ ने बतायी प्रक्रिया

अनंत सिंह का क्या होगा? ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक चुनाव में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की सदस्यता पर तलवार लटक गई है. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को अब फैसला लेना है. जदयू की तरफ से दल विरोधी गतिविधियों के कारण सदस्यता समाप्त करने के लिए लेटर दिया गया है.

विधानसभा अध्यक्ष लेंगे फैसला