इतने दिनों बाद जा सकती है अनंत सिंह की सदस्यता! कानून विशेषज्ञ ने बतायी प्रक्रिया
अनंत सिंह का क्या होगा और कितने दिनों तक उनकी सदस्यता बनी रह सकती है, आगे क्या प्रावधान है, रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 27, 2026 at 7:25 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक चुनाव में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की सदस्यता पर तलवार लटक गई है. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को अब फैसला लेना है. जदयू की तरफ से दल विरोधी गतिविधियों के कारण सदस्यता समाप्त करने के लिए लेटर दिया गया है.
विधानसभा अध्यक्ष लेंगे फैसला
विशेषज्ञों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी. जदयू के विधान पार्षद संजय गांधी का कहना है कि पहले भी विधायकों और विधान पार्षदों की सदस्यता दल विरोधी गतिविधियों के कारण गई है और अनंत सिंह ने दल विरोधी काम किया है. इसलिए हम लोगों ने सदस्यता समाप्त करने की मांग की है. फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है.
अनुज सिंह का समर्थन पड़ गया भारी
विधान परिषद चुनाव में जदयू के मोकामा के बाहुबली विधायक अपने ही पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार के विरोध और जनसुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार करने के कारण फंस गए हैं. पहले उन्हें पार्टी से बाहर किया गया और अब विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. विधानसभा अध्यक्ष को सबूत के साथ पत्र दिया गया है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा खुद जाकर विधानसभा सचिव से मिल चुके हैं और कार्रवाई की मांग की है.
21 दिन का समय
पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार सिंह का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी क्योंकि अनुसूचित 10 में प्रावधान है. दल विरोधी गतिविधियों के कारण विधायकों की सदस्यता जा सकती है. अगर पार्टी कोई इलेक्शन है और किसी कैंडिडेट पर व्हीप जारी होता है कि इसको आपको सपोर्ट करना है, वोट देना है. लेकिन अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो यह पार्टी विरोधी गतिविधि ही तो है.
उन्होंने कहा कि व्हीप जारी नहीं भी हो तब भी पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा. सदस्यता समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है. स्पीकर 21 दिन तक चाहें तो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके खिलाफ भी कोर्ट जाने का प्रावधान है.
"स्पीकर शिड्यूल 10 है कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का क्लॉज सिक्स, उसके तहत पार्टी विरोधी कोई गतिविधि करने वाले सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है." -आलोक कुमार सिन्हा, सीनियर एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट
अनंत सिंह ने दल विरोधी किया काम- संजय गांधी
जदयू के एमएलसी और नीतीश कुमार के खास संजय गांधी का कहना है कि सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है. अनंत सिंह ने दल विरोधी काम किया है. पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध किया है. वहीं दूसरे विरोधी दल के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है. संजय गांधी का कहना है पहले भी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता दल विरोधी गतिविधियों के कारण जाती रही है.
"दशमी अनुसूची में दल विरोधी गतिविधियों को लेकर कार्रवाई करने का प्रावधान है. हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई के लिए लेटर दिया है और फैसला विधानसभा अध्यक्ष को करना है."- संजय गांधी, मुख्य सचेतक, सत्ताधारी दल विधान परिषद
दूसरी बार अनंत सिंह की जाएगी सदस्यता
ऐसे तो कई विधायकों की सदस्यता कोर्ट से सजा मिलने के कारण भी समाप्त हुई है. अनंत सिंह की भी सदस्यता कोर्ट से सजा मिलने के कारण पहले समाप्त हो चुकी है. उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी जीती थीं. अनंत सिंह की इस बार भी सदस्यता समाप्त हुई तो यह दूसरी बार उनकी सदस्यता जाएगी.
हत्या के मामले में माले के विधायक मनोज मंजिल की सदस्यता समाप्त हो चुकी है. वहीं भाजपा के विधायक राजू सिंह की सदस्यता पर भी हत्या के एक मामले में तलवार लटकी हुई है.
दल विरोधी गतिविधियों के कारण कईयों पर एक्शन
जदयू ने 2014 में क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी के आठ विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से सिफारिश की थी. दिसंबर 2014 में तत्कालीन बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने दल बदल विरोधी कानून के तहत ही ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समेत जदयू के आठ बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी थी.
ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के अलावे राहुल शर्मा, नीरज बबलू और रविंद्र राय शामिल थे. इन विधायकों पर आरोप था कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ जाकर काम किया था. इन चार विधायकों के अलावे चार और विधायक पूनम देवी, अजीत कुमार, सुरेश चंचल और राजू कुमार सिंह की भी सदस्यता समाप्त दल विरोधी गतिविधियों के कारण की गई की थी.
उनकी सुविधा भी छीन ली गई थी. बाद में 2022 में अवध बिहारी चौधरी जब विधानसभा अध्यक्ष बने तो सभी विधायकों को सुविधा को फिर से बहाल की थी कोर्ट के तरफ से भी रहा दिया गया था. वहीं फरवरी 2014 में विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने 13 राजद के विधायकों को एक समूह बनाकर जदयू में विलय कर दिया था. इसपर काफी बवाल मचा था.
एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी गई तो दूसरी तरफ विरोधी दल के विधायकों को पार्टी में शामिल कर लिया गया लेकिन उनकी सदस्यता बनी रही. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने बातचीत में कहा कि फैसला तो विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पर सत्ता पक्ष का दबाव रहता है. 2014 में लिए गए फैसले पर क्या नीतीश कुमार का दबाव था इस पर कुछ भी बोलने से उदय नारायण चौधरी बच रहे हैं.
MLC की भी सदस्यता सभापति ने समाप्त की थी
वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के आरोप में आचार समिति के रिपोर्ट पर राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की भी सदस्यता सभापति अवधेश नारायण सिंह ने समाप्त की थी. लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उनकी सदस्यता बहाल हो गई. हालांकि उससे पहले राजद के ही एक विधान परिषद की सदस्यता सभापति समाप्त कर चुके थे, जिसपर उपचुनाव भी हुआ.
कईयों की सदस्यता नहीं हुई समाप्त
कई बार दल विरोधी गतिविधियों के बाद भी विधायकों की सदस्यता समाप्त नहीं होती है. इसका उदाहरण 2024 में राजद और कांग्रेस के 6 विधायकों ने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश सरकार को बचाने के लिए एनडीए का समर्थन किया था. राजद और कांग्रेस के तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को सदस्यता समाप्त करने के लिए लेटर भी दिया गया लेकिन सदस्यता समाप्त नहीं हुई.
उसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद राजद के विधायक थे. इनके अलावा राजद के प्रहलाद यादव, संगीता कुमारी और कांग्रेस के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सिंह क्रॉस वोटिंग में शामिल थे. राजद और कांग्रेस की तरफ से कई तरह के आरोप भी लगाए गए लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की.
राजनीतिक विशेषज्ञ की राय
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि सत्ताधारी दल के चाहने पर ही विधानसभा अध्यक्ष विधायकों पर कार्रवाई करते हैं. यह पहले भी देखा गया है. इस बार भी दबाव है, लेकिन इस बार बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं और जदयू के तरफ से सदस्यता समाप्त कराने की कोशिश हो रही है.
"बिहार में जदयू और बीजेपी का पुराना गठबंधन है. ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना है, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं, उनपर दबाव जरूर होगा. अनंत सिंह ने दल विरोधी गतिविधि किया है. उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. ऐसे में उनके लिए बचना मुश्किल है. विधानसभा अध्यक्ष कुछ समय के लिए इसे टाल सकते हैं, लेकिन अनंत सिंह की सदस्यता जाएगी यह तय लग रहा है."-प्रिय रंजन, राजनीतिक विशेषज्ञ
बड़े नेताओं पर नीतीश ने कराया था एक्शन
नीतीश कुमार पहले भी पार्टी के कई विधायकों और सांसदों की सदस्यता समाप्त कराते रहे हैं. पार्टी के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रहे शरद यादव इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं. वहीं विवाद के बाद नीतीश कुमार ने एक बार वर्तमान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की भी सदस्यता समाप्त कराने की कोशिश की थी. लेकिन बाद में जब दोनों के बीच सुलह हो गयी तो सदस्यता समाप्त करने की कोशिश को रोक दिया गया.
बिहार में सत्ता में जो रहा वह छोटे दलों को तोड़कर उनके विधायकों को अपने दल में शामिल करता रहा है. लालू प्रसाद यादव भी छोटे दलों को तोड़कर अपनी पार्टी में विधायकों को मिला चुके हैं. नीतीश कुमार ने भी दूसरे दलों को तोड़कर उनके विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कराया था.
एआईएमआईएम के 2020 में पांच विधायक जीते थे. जिसमें से चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए. 2020 में जीते वीआईपी के तीन विधायकों को भाजपा ने अपने दल में शामिल करा लिया था. संख्या बल के कारण कई बार विधायक दल विरोधी गतिविधियों से बचते रहे हैं, लेकिन कई बार विधानसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दल के दबाव में भी फैसला लेते रहे हैं. इसके कई उदाहरण हैं. इस बार भी सत्ताधारी दल का दबाव है. अब देखना है विधानसभा अध्यक्ष बाहुबली अनंत सिंह को लेकर कब तक फैसला लेते हैं.
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