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UP के बिजली उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने का मामला; भार कम करने की मांग, विधिक शिकायत

लखनऊ: प्रदेश के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं को बिना जानकारी दिए ही लोड बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी बढ़ रही है. उपभोक्ता बिजली विभाग पर आरोप लगा रहे हैं कि अपनी कमाई बढ़ाने के लिए पावर कारपोरेशन ने उपभोक्ता विरोधी यह फैसला लिया है.

उपकेंद्रों पर पहुंचकर उपभोक्ता विभाग की इस कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और अपना भार काम करने की मांग कर रहे हैं. अब उपभोक्ताओं के साथ ऐसे लोग भी जुड़ने लगे हैं, जो विधिक शिकायत भेज कर न्याय देने की मांग उठा रहे हैं.

उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित विषयों के अध्ययनकर्ता विजय कुमार पांडेय ने उत्तर प्रदेश के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर सार्वजनिक हित में विस्तृत विधिक शिकायत और अभ्यावेदन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग, प्रदेश के सभी विद्युत वितरण निगमों और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को स्पीड पोस्ट और E-Mail के माध्यम से भेजा है.

उपभोक्ता हित के लिए काम करने वाले जानेमाने अधिवक्ता विजय कुमार पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से प्राप्त शिकायतों, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा किए गए अनुभवों, उपभोक्ताओं की तरफ से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और अन्य माध्यमों से जानकारियां मिली हैं.

अध्ययन से सामने आया कि अनेक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के स्वीकृत विद्युत भार में बिना किसी आवेदन, बिना पूर्व सूचना, बिना उपभोक्ता की सहमति, बिना व्यक्तिगत सुनवाई और बिना विधि-सम्मत प्रक्रिया का पालन किए मनमाने ढंग से परिवर्तन किया गया. सिर्फ बिजली का नहीं, उपभोक्ता अधिकारों का भी प्रश्न है.

एडवोकेट विजय कुमार पांडेय का कहना है कि अगर किसी विद्युत उपभोक्ता के स्वीकृत भार में विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना परिवर्तन किया गया है, तो यह सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि लाखों उपभोक्ताओं के वैधानिक अधिकारों, आर्थिक हितों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा गंभीर सार्वजनिक महत्व का विषय है.