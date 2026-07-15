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UP के बिजली उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने का मामला; भार कम करने की मांग, विधिक शिकायत

अपने पुराने और नए विद्युत बिल, स्वीकृति पत्र और अन्य संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखें.

UP के बिजली उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने का मामला.
UP के बिजली उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने का मामला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 8:06 AM IST

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लखनऊ: प्रदेश के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं को बिना जानकारी दिए ही लोड बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी बढ़ रही है. उपभोक्ता बिजली विभाग पर आरोप लगा रहे हैं कि अपनी कमाई बढ़ाने के लिए पावर कारपोरेशन ने उपभोक्ता विरोधी यह फैसला लिया है.

उपकेंद्रों पर पहुंचकर उपभोक्ता विभाग की इस कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और अपना भार काम करने की मांग कर रहे हैं. अब उपभोक्ताओं के साथ ऐसे लोग भी जुड़ने लगे हैं, जो विधिक शिकायत भेज कर न्याय देने की मांग उठा रहे हैं.

उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित विषयों के अध्ययनकर्ता विजय कुमार पांडेय ने उत्तर प्रदेश के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर सार्वजनिक हित में विस्तृत विधिक शिकायत और अभ्यावेदन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग, प्रदेश के सभी विद्युत वितरण निगमों और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय सहित संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को स्पीड पोस्ट और E-Mail के माध्यम से भेजा है.

उपभोक्ता हित के लिए काम करने वाले जानेमाने अधिवक्ता विजय कुमार पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से प्राप्त शिकायतों, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा किए गए अनुभवों, उपभोक्ताओं की तरफ से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और अन्य माध्यमों से जानकारियां मिली हैं.

अध्ययन से सामने आया कि अनेक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के स्वीकृत विद्युत भार में बिना किसी आवेदन, बिना पूर्व सूचना, बिना उपभोक्ता की सहमति, बिना व्यक्तिगत सुनवाई और बिना विधि-सम्मत प्रक्रिया का पालन किए मनमाने ढंग से परिवर्तन किया गया. सिर्फ बिजली का नहीं, उपभोक्ता अधिकारों का भी प्रश्न है.

एडवोकेट विजय कुमार पांडेय का कहना है कि अगर किसी विद्युत उपभोक्ता के स्वीकृत भार में विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना परिवर्तन किया गया है, तो यह सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि लाखों उपभोक्ताओं के वैधानिक अधिकारों, आर्थिक हितों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा गंभीर सार्वजनिक महत्व का विषय है.

स्वीकृत विद्युत भार में परिवर्तन का सीधा प्रभाव उपभोक्ता के फिक्स्ड चार्ज, विद्युत बिल, सुरक्षा धनराशि, टैरिफ श्रेणी और अन्य वैधानिक अधिकारों पर पड़ सकता है, इसलिए ऐसी हर कार्रवाई पूरी तरह कानून, विनियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ही होनी चाहिए.

शिकायत में क्या प्रमुख मांगें

  • पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए.
  • अगर किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है, तो दोषी अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए.
  • प्रभावित उपभोक्ताओं का मूल स्वीकृत विद्युत भार तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए.
  • भविष्य में बिना विधि-सम्मत प्रक्रिया के किसी भी उपभोक्ता के स्वीकृत भार में परिवर्तन न किए जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं.

अधिवक्ता विजय कुमार पांडेय ने कहा कि अगर किसी सामान्य उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है, तो उसके पक्ष में आवाज उठाना प्रत्येक जागरूक नागरिक का दायित्व है. यह शिकायत किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, जो स्वयं अपनी बात सक्षम मंच तक पहुंचने में असमर्थ हैं.

उन्होंने अपील की है कि जिन उपभोक्ताओं के स्वीकृत विद्युत भार में उनकी जानकारी या सहमति के बिना परिवर्तन हुआ है या जिन्होंने इस संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना किया है, वह अपने पुराने और नए विद्युत बिल, स्वीकृति पत्र और अन्य संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखें. आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करें.

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