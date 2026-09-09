झारखंड में SIR के लिए जाति अथवा आवासीय बनवाने की आवश्यकता नहीं, फर्जी दस्तावेज तैयार करने या करवाने पर होगी कानूनी कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 9, 2026 at 6:19 PM IST
रांचीः राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जाति अथवा आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है. साहिबगंज में फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला प्रकाश में आने के बाद चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीर बताते हुए स्पष्ट रुप से कहा है कि विदेशी नागरिक के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने अथवा जमा कराने में सहयोग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को राज्य के सभी जिलों के सीएससी प्रबंधकों एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित कार्यों की समीक्षा की. साथ ही निर्देश दिया कि साहिबगंज के सीएससी में पाए गए अनियमितता जैसी पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
सीएससी की सेवाएं सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिएः के. रवि कुमार
उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर के लिए विशेष रूप से कोई नया जाति प्रमाण-पत्र अथवा आवासीय प्रमाण-पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है. सत्यापन का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नागरिकों के पास पहले से उपलब्ध वैध दस्तावेजों एवं अभिलेखों के आधार पर किया जाना है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर के सत्यापन के क्रम में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया वैध परिवारिक सूची/वंशावली, खतियान की प्रति एवं अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही आवश्यक सत्यापन किया जा सकता है. यह दस्तावेज ही जाति अथवा आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए उपयोग में लाये जाते हैं. ऐसे में केवल एसआईआर के उद्देश्य से नागरिकों को अनावश्यक रूप से नए प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रेरित अथवा बाध्य नहीं किया जाए.
के. रवि कुमार ने कहा कि सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) की सेवाएं सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही होती हैं, केंद्र संचालक भारतीय नागरिकों को सही प्रक्रिया की जानकारी दें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही सेवाएं उपलब्ध कराएं.
निर्वाचन संबंधी डाटा में किसी भी प्रकार का उम्र संबंधी मैन्युपुलेशन करना
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बैठक में स्पष्ट रुप से निर्देश दिया कि निर्वाचन संबंधी डाटा में किसी भी प्रकार का उम्र संबंधी मैन्युपुलेशन, अनधिकृत बदलाव अथवा छेड़छाड़ नहीं किया जाए. फर्जी दस्तावेज तैयार करने अथवा इसमें सहयोग करने का मामला सामने आता है, तो संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका की जांच कर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रचलित नियम एवं कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहींः के. रवि कुमार
उन्होंने सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों एवं सीएससी प्रबंधकों को निर्देश दिया कि इन निर्देशों से सभी सीएस केंद्रों को तत्काल अवगत कराते हुए उनकी गतिविधियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं विश्वसनीयता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं होगा.
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