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Special : राजपूताना में बेटियों की शिक्षा का अलख जगाने वाला जयपुर, पूर्व राजाओं की दूरदर्शिता ने बदली बेटियों की तकदीर

जयपुर : आज जब देश के उन प्रमुख शहरों की बात होती है जहां महिलाओं ने शिक्षा के दम पर अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई है, तो गुलाबी नगरी जयपुर का नाम सबसे आगे आता है. राजनीति हो या प्रशासन, चिकित्सा हो या इंजीनियरिंग, खेल का मैदान हो या कला-संस्कृति का मंच हर क्षेत्र में आज जयपुर की बेटियां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं.

हर क्षेत्र में जयपुर की बेटियां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी इतनी आसान नहीं थी. एक दौर ऐसा भी था जब राजपूताना में बालिकाओं का घर से बाहर निकलकर पढ़ना ही बड़ी बात माना जाता था. पर्दा प्रथा, सामाजिक संकोच और पुरुष प्रधान व्यवस्था के बीच लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत सीमित प्रयास दिखाई देते थे. ऐसे समय में जयपुर ने एक अलग राह चुनी. यहां के शासकों ने न केवल बालिका शिक्षा की जरूरत को समझा, बल्कि इसके लिए संस्थागत प्रयास भी किए.

महाराजा कॉलेज में छात्राओं को मिली उच्च शिक्षा की राह : जयपुर की बालिका शिक्षा की कहानी में महाराजा कॉलेज का अध्याय भी बेहद महत्वपूर्ण है. वर्ष 1844 में स्थापित इस कॉलेज ने उस समय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. चूंकि जयपुर में बालिकाओं के लिए अलग से उच्च शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं थे. ऐसे में आगे चलकर यहीं छात्राओं को हायर एजुकेशन मिली। महाराजा कॉलेज की प्राचार्य प्रो. सरीना कालिया ने बताया कि पूर्व में इस कॉलेज में छात्राओं को भी पढ़ने का अवसर मिलता रहा. उस समय लड़कों के साथ छात्राएं भी यहां उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं. कॉलेज की शैक्षणिक संबद्धता अलग-अलग समय में कलकत्ता, इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालयों से रही. यहां बीए और एमए स्तर की पढ़ाई होती थी.

महाराजा माधोसिंह और मानसिंह ने आगे बढ़ाई शिक्षा की सोच : सवाई रामसिंह के बाद महाराजा माधोसिंह द्वितीय और महाराजा मानसिंह द्वितीय के दौर में भी शिक्षा के विस्तार के प्रयास आगे बढ़े. समय के साथ ये समझ विकसित होने लगी थी कि शिक्षा केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. महिलाओं को भी पढ़ाई और सामाजिक विकास के अवसर मिलने चाहिए. इस दौर में जयपुर में शैक्षणिक संस्थाओं का विस्तार हुआ. बालिकाओं की शिक्षा को लेकर परिवारों की सोच में भी धीरे-धीरे बदलाव आने लगा.

सवाई रामसिंह का ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उस दौर में राजपूताना की रियासतों में बालिका शिक्षा को लेकर इस तरह की संस्थागत पहल बहुत सीमित दिखाई देती थी. अंग्रेजी शासन के प्रभाव और अजमेर में संचालित मिशनरी स्कूलों में सहशिक्षा के प्रयोगों के बावजूद राजपूत रियासतों में लड़कियों को पढ़ाने की सोच व्यापक नहीं हो पाई थी. ऐसे माहौल में जयपुर ने बालिका शिक्षा के लिए अलग विद्यालय स्थापित कर अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय दिया. हालांकि उस समय हर परिवार अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए सहमत नहीं था. ऐसे में विद्यालय की स्थापना के साथ समाज में बालिका शिक्षा के प्रति स्वीकार्यता पैदा करना भी बड़ी चुनौती थी.

सवाई रामसिंह ने पांच कन्याओं से रखी संस्थागत बालिका शिक्षा की नींव : बालिका शिक्षा को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में सवाई रामसिंह द्वितीय का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. 19वीं सदी में जब राजपूताना के अधिकांश हिस्सों में लड़कियों की शिक्षा को लेकर कोई खास रुझान नहीं था, तब जयपुर में कन्याओं के लिए अलग विद्यालय शुरू करने का फैसला अपने आप में बड़ी पहल थी. 6 मई 1866 को जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की गई. इसकी शुरुआत महज पांच छात्राओं से हुई थी. वर्तमान में छोटी चौपड़ पर स्थित महाराजा स्कूल इसी ऐतिहासिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है. शुरुआती दौर में इस विद्यालय का लाभ मुख्य रूप से संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों की उन बालिकाओं को मिला, जिनके परिवार उन्हें घर से बाहर पढ़ने भेजने के लिए तैयार थे.

सवाई जयसिंह ने भी समझी थी बालिका शिक्षा की जरूरत : जयपुर में बालिका शिक्षा की सोच को समझने के लिए इसकी शुरुआत और भी पीछे जाती है. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय ने भी अपने शासनकाल के अंतिम दौर में बालिकाओं को अक्षर ज्ञान देने की दिशा में कुछ प्रयास किए थे. उनकी सोच थी कि सामंतों और प्रतिष्ठित परिवारों की बेटियों को कम से कम पढ़ने-लिखने का ज्ञान मिलना चाहिए. इस उद्देश्य से चटशालाओं के रूप में कुछ शुरुआती प्रयोग किए गए. हालांकि उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और बालिकाओं की सीमित भागीदारी के कारण ये प्रयास व्यापक रूप नहीं ले सके. फिर भी ये इस बात का संकेत था कि जयपुर के शासकों के बीच स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को लेकर शुरुआती स्तर पर विचार होने लगा था.

करीब 160 साल पहले महज पांच कन्याओं के साथ शुरू हुआ एक विद्यालय आज लगभग 1300 छात्राओं की शिक्षा का केंद्र है. सवाई रामसिंह के दौर में शुरू हुई ये पहल आगे चलकर महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज और महारानी गायत्री देवी स्कूल जैसी संस्थाओं के माध्यम से एक बड़े शैक्षणिक आंदोलन में बदल गई. यही वजह है कि जयपुर की बालिका शिक्षा की विरासत केवल संस्थानों का इतिहास नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की एक महत्वपूर्ण कहानी भी है.

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प्रो. कालिया बताती हैं कि उस दौर में छात्राओं के लिए अलग कॉलेज नहीं था. ऐसे में संपन्न परिवारों की कई लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए महाराजा कॉलेज में प्रवेश लेती थीं. राजस्थान की पहली महिला मंत्री और बाद में त्रिपुरा की राज्यपाल बनीं कमला बेनीवाल भी इसी कॉलेज की छात्रा रही थीं. ये तथ्य बताता है कि जयपुर में महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर देने की परंपरा काफी पहले से मौजूद थी. वर्ष 1944 में महारानी कॉलेज के विकसित होने के बाद छात्राओं के लिए अलग उच्च शिक्षण संस्थान उपलब्ध हुआ और महाराजा कॉलेज में सहशिक्षा की व्यवस्था का दौर खत्म हुआ.

जयपुर की छोटी चौपड़ पर मौजूद महाराजा स्कूल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

महारानी गायत्री देवी ने शिक्षा को बनाया सामाजिक बदलाव का माध्यम : जयपुर में बालिका शिक्षा के इतिहास को महारानी गायत्री देवी के योगदान के बिना पूरा नहीं किया जा सकता. उन्होंने महिला शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि लड़कियों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया. 1943 में महारानी गायत्री देवी स्कूल और 1944 में महारानी कॉलेज जैसी संस्थाओं के माध्यम से बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिले. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि उस दौर में जब कई परिवार अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होते थे, तब उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझाने और परिवारों से संवाद करने के प्रयास भी किए गए.

महारानी कॉलेज (फोटो ईटवी भारत जयपुर)

वहीं महारानी कॉलेज की प्राचार्य प्रो. नूपुर माथुर ने बताया कि महारानी कॉलेज केवल शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है. यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं ने देश और दुनिया में अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है. एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली संतोष यादव और मोनिका इसी कॉलेज की पूर्व छात्राएं हैं. इनके अलावा कलाकार इला अरुण, रमा पांडे, खिलाड़ी भावना और नीलम शारदा, कारगिल युद्ध के दौरान अपनी भूमिका निभाने वाली कर्नल नेहा भटनागर भी इसी संस्थान से जुड़ी रही हैं.

स्पोर्ट्स में भी पीछे नहीं आज की छात्राएं (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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पांच छात्राओं से 1300 तक पहुंचा महाराजा स्कूल का सफर : जयपुर के छोटी चौपड़ स्थित महाराजा स्कूल की ऐतिहासिक इमारत आज भी बालिका शिक्षा की उस विरासत की गवाह है, जिसकी शुरुआत 1866 में हुई थी. विद्यालय की प्राचार्य अनुराधा शर्मा के अनुसार, 6 मई 1866 को पांच कन्याओं के साथ शुरू हुआ ये विद्यालय बालिका शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है. उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में राजपूत समाज के साथ-साथ अन्य समाजों की छात्राओं ने भी यहां अध्ययन किया. करीब 160 वर्षों की यात्रा में विद्यालय ने कई बदलाव देखे हैं. वर्तमान सत्र में यहां लगभग 1300 छात्राएं अध्ययनरत हैं. यहां विद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही इसकी ऐतिहासिक विरासत का अहसास होता है. ऐसा लगता है मानो किसी पुराने राजमहल में प्रवेश कर रहे हों. इसकी जालियां, झरोखे, दरवाजे और कक्षा-कक्ष आज भी उस दौर की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक छवि को सहेजे हुए हैं.

महाराजा कॉलेज (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

उन्होंने बताया कि इस विद्यालय से कई ऐसी छात्राएं निकली हैं, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई. पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा की पत्नी यहां की पूर्व छात्रा रही हैं. अभिनेत्री और गायिका इला अरुण ने भी इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कला और अन्य क्षेत्रों में यहां की पूर्व छात्राओं ने अपनी उपलब्धियों से विद्यालय का नाम रोशन किया है. खास बात ये है कि वर्तमान प्राचार्य अनुराधा शर्मा भी इसी विद्यालय की पूर्व छात्रा रही हैं.

महाराजा स्कूल की प्राचीन इमारत में शिक्षा लेती छात्राएं (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

1940 के बाद बालिका शिक्षा ने पकड़ी रफ्तार : जयपुर में बालिका शिक्षा का शुरुआती सफर भले ही 19वीं सदी में शुरू हो गया था, लेकिन इसका व्यापक विस्तार 1940 के दशक के बाद दिखाई देने लगा. अलग-अलग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उच्च शिक्षा के अवसर और समाज में धीरे-धीरे आती जागरूकता ने इस बदलाव को गति दी. आजादी के आसपास और उसके बाद महिलाओं की शिक्षा को लेकर सोच में तेजी से बदलाव आया. पहले जहां कुछ संपन्न परिवारों की बेटियां ही स्कूल और कॉलेज तक पहुंच पाती थीं, वहीं धीरे-धीरे मध्यमवर्गीय और अन्य सामाजिक वर्गों की छात्राओं की भागीदारी भी बढ़ने लगी. स्कूलों और कॉलेजों की संख्या बढ़ी तो महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते भी खुले जयपुर ने इस बदलाव को केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने के अवसर भी दिए. इसी का परिणाम है कि आज शहर की महिलाएं प्रशासन, राजनीति, चिकित्सा, विज्ञान, खेल और कला के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं.

शहर को संवारती एमजीडी स्कूल की छात्राएं (फोटो ईटीवी भारत)

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महिला शिक्षा से ही समाज और शहर को मिलती है नई दिशा : जयपुर की बालिका शिक्षा की विरासत को लेकर महापौर सुनील कोठारी ने कहा कि जब जयपुर आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था, उस समय महाराजा मानसिंह और महारानी गायत्री देवी ने महारानी कॉलेज, एमजीडी स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने कहा कि समय के साथ शहर में छात्राओं के लिए स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ी. आज जयपुर में महिला शिक्षा के लिए पर्याप्त शैक्षणिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं. महिलाएं पढ़कर आगे बढ़ती हैं तो उसका सकारात्मक असर केवल उनके जीवन पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है. कोठारी ने बताया कि जयपुर की सोच हमेशा ऐसी रही कि शहर के विकास में महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी हो. आज जयपुर की सांसद भी महिला हैं. राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री और महिला राज्यपाल जैसे पदों पर भी महिलाएं अपनी भूमिका निभा चुकी हैं. ये बताता है कि शिक्षा के जरिए महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है.