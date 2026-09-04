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शिवराजपुर में मीरा के ‘गिरधर’ ने थाम लिए थे कदम, पढ़िए अनोखी कहानी

गंगा किनारे बसा आदिकाशी के नाम से प्रसिद्ध गांव शिवराजपुर में विराजमान है अष्टभुजी गिरधर गोपाल की अनूठी प्रतिमा.

शिवराजपुर में मीरा के गिरधर ने थाम लिए थे कदम
शिवराजपुर में मीरा के गिरधर ने थाम लिए थे कदम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 8:54 PM IST

5 Min Read
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फतेहपुर: गंगा किनारे बसा शिवराजपुर गांव सिर्फ एक गांव ही नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और कृष्ण भक्ति की ऐसी विरासत है, जिसके किस्से पीढ़ियों से लोगों की जुबान पर हैं. मान्यता है कि कभी कृष्ण प्रेम में डूबी महान वैरागिनी मीराबाई अपने आराध्य गिरधर गोपाल को लेकर यहां पहुंची थीं. प्रस्थान का समय आया तो भगवान की प्रतिमा अपने स्थान से नहीं उठी. इसे प्रभु की इच्छा मानकर मीरा ने गिरधर गोपाल की स्थापना यहीं कर दी और आगे की यात्रा पर निकल गईं.

जनपद के मलवां ब्लॉक का यह गांव धार्मिक मान्यताओं में आदिकाशी के नाम से भी जाना जाता है. यहां स्थित गिरधर गोपाल मंदिर आज भी कृष्ण भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है. देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

गिरधर गोपाल मंदिर
गिरधर गोपाल मंदिर (Photo Credit; ETV Bharat)

लोकमान्यता के अनुसार, मीराबाई अपने आराध्य गिरधर गोपाल की प्रतिमा लेकर नदी मार्ग के जरिए चित्तौड़गढ़ से काशी की ओर जा रही थीं, शिवराजपुर पहुंचने पर रात हो गई. उन्होंने यहीं विश्राम किया. सुबह जब काशी के लिए आगे बढ़ने लगीं तो गिरधर गोपाल का पालना उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ. कहा जाता है कि उसी समय मीरा को अंतर्मन से संदेश मिला कि मीरा मैं तुम्हारे अंतर्मन में विराजमान हूं, मुझे यहीं छोड़ दो. इसके बाद मीरा ने गिरधर गोपाल को शिवराजपुर में स्थापित किया और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ गईं.

मंदिर में विराजमान गिरधर गोपाल की अष्टधातु की अष्टभुजी प्रतिमा यहां की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है. श्रद्धालुओं के बीच मान्यता है कि आठ भुजाओं वाले गिरधर गोपाल की ऐसी प्रतिमा दुनिया में नहीं मिलती. भगवान को चंदन से बने पालने में विराजमान किया गया है. मान्यता के अनुसार भगवान के सुबह, दोपहर और शाम तीन बार दर्शन होते हैं. गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु भी गिरधर गोपाल के दर्शन किए बिना अपनी यात्रा अधूरी मानते हैं.

कृष्ण प्रेमी महान वैरागिनी मीराबाई
कृष्ण प्रेमी महान वैरागिनी मीराबाई (Photo Credit; ETV Bharat)
मंदिर से जुड़ी एक और कथा श्रद्धालुओं के बीच बेहद प्रसिद्ध है. वर्तमान पुजारी हरिओम दीक्षित के अनुसार, उनके बाबा और उनके भाई के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इस कारण उस दिन भगवान को भोग नहीं लग पाया. मान्यता है कि इसके बाद गिरधर गोपाल स्वयं बालक का रूप धारण कर चांदी का कटोरा लेकर लाला हलवाई की दुकान पर प्रसाद लेने पहुंच गए. हलवाई को जब इस घटना का पता चला और वह कटोरा लेकर मंदिर पहुंचा तो पुजारी परिवार को अपनी भूल का अहसास हुआ. इसके बाद से भगवान के भोग में कभी चूक न होने की परंपरा चली आ रही है.
शिवराजपुर में गिरधर गोपाल की अनूठी प्रतिमा विराजमान है
शिवराजपुर में गिरधर गोपाल की अनूठी प्रतिमा विराजमान है (Photo Credit; ETV Bharat)
गिरधर गोपाल मंदिर की सेवा परंपरा भी अपने आप में अनूठी है. बताया जाता है कि मंदिर की स्थापना के बाद से लगातार एक ही परिवार की पीढ़ियां भगवान की पूजा-अर्चना करता आ रहा है. वर्तमान में सातवीं पीढ़ी के रूप में हरिओम दीक्षित मंदिर की सेवा में जुटे हैं. परिवार की आस्था और नियम इतने कठोर हैं कि घर में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भी सूतक के दौरान पुजारी मंदिर की सेवा नहीं छोड़ते. मंदिर की पवित्रता और पूजा की परंपरा को सर्वोपरि रखते हुए वे मंदिर में ही रहकर भगवान की सेवा करते हैं.
गिरधर गोपाल मंदिर शिवराजपुर
गिरधर गोपाल मंदिर शिवराजपुर (Photo Credit; ETV Bharat)
शिवराजपुर की पहचान केवल गिरधर गोपाल मंदिर तक सीमित नहीं है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गांव में भगवान भोलेनाथ के 101 मंदिर स्थापित हैं. यहां गंगेश्वर शिव मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. मान्यता है कि जगत जननी मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इसी क्षेत्र में तपस्या और पूजा-अर्चना की थी. इसी कारण इसे गौरी कुमारिका क्षेत्र भी कहा जाता है. गांव में अश्वत्थामा द्वारा स्थापित शिव मंदिर होने की मान्यता भी प्रचलित है.
गिरधर गोपाल मंदिर कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र है
गिरधर गोपाल मंदिर कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र है (Photo Credit; ETV Bharat)
शिवराजपुर के इतिहास को ब्रह्मपुराण के उन्नीसवें अध्याय से जोड़कर देखा जाता है. गांव में स्थित रसिक बिहारी मंदिर भी अपनी प्राचीन स्थापत्य एवं धार्मिक विरासत के लिए चर्चित है. मंदिर की दीवारों पर प्राचीन लिपि में श्लोक और मीरा-कृष्ण से जुड़े चित्र इसकी ऐतिहासिक आभा को और बढ़ाते हैं. जन्माष्टमी पर शिवराजपुर का माहौल देखते ही बनता है. परंपरा के अनुसार मंदिर के 154 दरवाजे खोले जाते हैं. भजन-कीर्तन और रात्रि जागरण के बीच दूर-दूर से आए श्रद्धालु भगवान के दर्शन करते हैं. यहां लगने वाला विशाल मेला भी क्षेत्र की धार्मिक पहचान का हिस्सा है. स्थानीय लोगों के अनुसार इसका उल्लेख उत्तर प्रदेश के गजेटियर में शामिल प्रमुख मेलों में किया गया है. जन्माष्टमी के अवसर पर आसपास के जिलों के साथ दूरदराज क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं.
मीरा ने गिरधर गोपाल की स्थापना यहीं की थी
मीरा ने गिरधर गोपाल की स्थापना यहीं की थी (Photo Credit; ETV Bharat)
बताया जाता है कि लंबे समय तक मंदिर में भगवान के भोग और रखरखाव का खर्च चित्तौड़गढ़ राजघराने की ओर से आता था. बाद में यह व्यवस्था बंद हो गई. अब रूरा स्थित मंदिर की करीब दस बीघा जमीन से होने वाली आय से भगवान के भोग और मंदिर की व्यवस्थाएं संचालित किए जाने की बात कही जाती है. गंगा किनारे खड़ा शिवराजपुर आज भी अपने भीतर लोकविश्वास, पुरानी परंपराओं और कृष्ण भक्ति की अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं. यहां आने वाला श्रद्धालु गंगा की धारा के साथ इतिहास को महसूस करता है और गिरधर गोपाल के दरबार में पहुंचकर मीरा की उस भक्ति को याद करता है, जिसने भगवान को अपना बनाया और फिर उसी प्रेम की निशानी शिवराजपुर में छोड़ गई.

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