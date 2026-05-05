सावधान! कहीं आपके पैरों का सुन्न होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं? जानें बचाव के उपाय
पैरों में सुन्नता की समस्या को सही खान-पान, व्यायाम और आयुर्वेदिक उपचार से इसे खत्म किया जा सकता है.
Published : May 5, 2026 at 1:33 PM IST
अजमेर : आधुनिकता की चकाचौंध और सुख-सुविधाओं की होड़ ने हमारी जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया है. आज का इंसान शारीरिक परिश्रम से दूर होता जा रहा है. घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना, जंक फूड का सेवन और विलासिता पूर्ण आदतों ने शरीर में 'चर्बी' (मोटापा) को बढ़ा दिया है. यह बढ़ती चर्बी न केवल शरीर को भारी बना रही है, बल्कि नसों पर दबाव डालकर 'पैरों के सुन्न होने' (Numbness in Legs) जैसी गंभीर समस्या को जन्म दे रही है. आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी. एल. मिश्रा के अनुसार, यदि समय रहते जीवनशैली में सुधार और आयुर्वेदिक उपचार नहीं अपनाया गया, तो यह समस्या भविष्य में घातक स्थितियों का रूप ले सकती है.
पैरों के सुन्न होने की समस्या पहले वृद्धा अवस्था में आम थी, लेकिन अब युवाओं को भी यह गंभीर समस्या होने लगी है. इस गंभीर समस्या से वह लोग ज्यादा ग्रस्त हैं, जिनकी कार्य की प्रकृति लंबे समय तक बैठकर काम करने की है या बिना परिश्रम के जीवन जीने की आराम पसंद आदतें भी एक बड़ा कारण है. वर्तमान दौर में कई लोग विलासिता से आकर्षित हो रहे हैं. इस दौरान जीवन पद्धति से उनका नाता छूट रहा है, मसलन बीना परिश्रम जीने की आदत और भोजन में पौष्टिक तत्वों का आभाव व्यक्ति को बीमार बना रहा है. पैरों के सुन्न होने की समस्या भी इन्हीं आदतों का दुष्परिणाम है. आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मिश्रा बताते हैं कि शरीर को ऊर्जा के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए श्रम युक्त जीवन शैली होना भी जरूरी है. डॉ. मिश्रा बताते हैं कि परिश्रम से बचने की आदत में व्यक्ति को एक कमरे तक सीमित कर दिया है. इसमें सबसे बड़ा कारण अधिक समय तक बैठकर काम की प्रकृति भी है.
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पैरों के सुन्न होने के कारण: डॉ. मिश्रा बताते हैं कि पैरों के सुन्न होने के कई कारण हो सकते है. इनमें सबसे बड़ा कारण आराम पसंद जीवन जीने की आदत है. इस कारण पैरों के ऊपर जांघ, कूल्हे और पेट पर चर्बी बढ़ने लगती है और शरीर भारी हो जाता है जिस कारण नसों पर दबाव पड़ता है. इससे रक्त संचार में कमी आती है और विकृत वायु की अधिकता से रक्त वाहिनी शुष्क हो जाती है. आयुर्वेद के अनुसार विकृत वायु और कफ की अधिकता से नसे शुष्क हो जाती है. उन्होंने बताया कि पाचन तंत्र के गड़बड़ाने से भोजन से मिलने वाले आवश्यक तत्व विटामिन B1, B6, B12, D3, कैल्शियम और फास्फोरस आदि तत्वों की शरीर में कमी होने के कारण पोषण नहीं मिल पाता है. इससे भी पैरों के सुन्न होने की समस्या बढ़ जाती है.
आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी एल मिश्रा बताते हैं कि कई लोग देर रात तक काम करते हैं और सुबह देरी से उठते हैं, इस कारण सुबह की धूप से मिलने वाली ऊष्मा से उनके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है. काम की प्रकृति और मोबाइल की लत के कारण लोग अपना ज्यादातर समय स्क्रीन पर बिताते हैं. इस कारण शारीरिक परिश्रम नहीं होता है. इससे पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है. वहीं मस्तिष्क का कार्य क्षेत्र भी एक ही जगह पर रहता है जिसके कारण शारीरिक श्रम की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है जिससे पैरों के सुन्न होने की समस्या होने लगती है.
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पैरों में सुन्न होने के लक्षण: डॉ. मिश्रा बताते हैं कि रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, शरीर का भारी होना, कब्ज की शिकायत रहना, नसों पर दबाव पड़ने से झनझनाहट होना और पैरों का सुन्न होना. एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रहने से L4, L5, S1 पर दबाव पड़ना. स्लिप डिस्क या साइटिका की समस्या का होना. चलने फिरने में दिक्कत आना. बैठने के बाद खड़े होने में दिक्कत होना. चलते समय संतुलन बिगड़ना आदि लक्षण है.
लापरवाही पड़ सकती है भारी : उन्होंने बताया कि लंबे समय तक पैरों में सुन्न होने की समस्या रहती है तो कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बिल्कुल बंद कर देता है. कभी कभार नसों के दबाव के कारण रक्त विकृत होकर गैंग्रीन की भारी समस्या भी हो सकती है. डॉ बीएल मिश्रा बताते हैं कि तो व्यक्ति को सुबह की धूप अवश्य लेना चाहिए. सुबह मॉर्निंग वॉक, योग, व्यायाम, खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं.
खानपान का रखें ध्यान : उन्होंने बताया कि दैनिक आहार में पौष्टिक तत्वों को अवश्य शामिल करें. हरी सब्जियां, मौसमी फल का सेवन करें. पानी खूब पिए, ताजा छाछ, दही का दिन में सेवन करें. रात को सोने से पहले दूध जरूर पिएं. मैदा से बनने वाले खाद्य पदार्थों का परहेज करें. इसके अलावा तीखा मसाले युक्त भोजन, जंक फूड, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करें. रात को खाना खाने के बाद टहलने की आदत डाले, खाना खाने के बाद सोए नहीं, पेट में कब्ज है तो उसका इलाज लें.
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पैरों की सुन्नता दूर करने के अचूक आयुर्वेदिक नुस्खे :-
- अश्वगंधा: यह नसों की कमजोरी दूर करने की श्रेष्ठ औषधि है. इसे टैबलेट या च्यवनप्राश के रूप में लें.
- मेथी और अजवाइन: दाना मेथी की सब्जी या अजवाइन के लड्डू बनाकर सेवन करें. रात को मेथी भिगोकर खाना भी फायदेमंद है.
- तिल का चमत्कार: तिल के लड्डू खाने और पैरों पर तिल के तेल की मालिश करने से रक्त संचार सुधरता है.
- हल्दी वाला दूध: कच्ची हल्दी या हल्दी वाला दूध नसों की सूजन को कम करता है.
- त्रिफला और आंवला: पेट साफ रखने और पोषण के लिए त्रिफला चूर्ण और आंवला का सेवन करें.
- विशेष औषधियां: वरिष्ठ चिकित्सक के परामर्शानुसार दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, सलाखी टैबलेट और घृतकुमारी (एलोवेरा) का सेवन करें.
- अमलतास: कब्ज दूर करने और नसों को राहत देने के लिए अमलतास के गूदे का उपयोग दूध के साथ करें.
- जीरा का उपयोग सब्जी में करें. जीरक वटी का सेवन भी कर सकते है. कलौंजी का उपयोग सब्जी में करें.
- काला नमक का छाछ, सब्जी, सलाद, सेब, तरबूज के साथ सेवन करना गुणकारी है. आंवला का सेवन भी कर सकते हैं.
- त्रिफला का चूर्ण भूखे पेट सुबह शाम एक-एक चम्मच कर सकते है.