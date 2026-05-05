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सावधान! कहीं आपके पैरों का सुन्न होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं? जानें बचाव के उपाय

अजमेर : आधुनिकता की चकाचौंध और सुख-सुविधाओं की होड़ ने हमारी जीवनशैली को पूरी तरह बदल दिया है. आज का इंसान शारीरिक परिश्रम से दूर होता जा रहा है. घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना, जंक फूड का सेवन और विलासिता पूर्ण आदतों ने शरीर में 'चर्बी' (मोटापा) को बढ़ा दिया है. यह बढ़ती चर्बी न केवल शरीर को भारी बना रही है, बल्कि नसों पर दबाव डालकर 'पैरों के सुन्न होने' (Numbness in Legs) जैसी गंभीर समस्या को जन्म दे रही है. ​आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी. एल. मिश्रा के अनुसार, यदि समय रहते जीवनशैली में सुधार और आयुर्वेदिक उपचार नहीं अपनाया गया, तो यह समस्या भविष्य में घातक स्थितियों का रूप ले सकती है.

पैरों के सुन्न होने की समस्या पहले वृद्धा अवस्था में आम थी, लेकिन अब युवाओं को भी यह गंभीर समस्या होने लगी है. इस गंभीर समस्या से वह लोग ज्यादा ग्रस्त हैं, जिनकी कार्य की प्रकृति लंबे समय तक बैठकर काम करने की है या बिना परिश्रम के जीवन जीने की आराम पसंद आदतें भी एक बड़ा कारण है. वर्तमान दौर में कई लोग विलासिता से आकर्षित हो रहे हैं. इस दौरान जीवन पद्धति से उनका नाता छूट रहा है, मसलन बीना परिश्रम जीने की आदत और भोजन में पौष्टिक तत्वों का आभाव व्यक्ति को बीमार बना रहा है. पैरों के सुन्न होने की समस्या भी इन्हीं आदतों का दुष्परिणाम है. आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मिश्रा बताते हैं कि शरीर को ऊर्जा के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए श्रम युक्त जीवन शैली होना भी जरूरी है. डॉ. मिश्रा बताते हैं कि परिश्रम से बचने की आदत में व्यक्ति को एक कमरे तक सीमित कर दिया है. इसमें सबसे बड़ा कारण अधिक समय तक बैठकर काम की प्रकृति भी है.

​आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. बी. एल. मिश्रा (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

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पैरों के सुन्न होने के कारण: डॉ. मिश्रा बताते हैं कि पैरों के सुन्न होने के कई कारण हो सकते है. इनमें सबसे बड़ा कारण आराम पसंद जीवन जीने की आदत है. इस कारण पैरों के ऊपर जांघ, कूल्हे और पेट पर चर्बी बढ़ने लगती है और शरीर भारी हो जाता है जिस कारण नसों पर दबाव पड़ता है. इससे रक्त संचार में कमी आती है और विकृत वायु की अधिकता से रक्त वाहिनी शुष्क हो जाती है. आयुर्वेद के अनुसार विकृत वायु और कफ की अधिकता से नसे शुष्क हो जाती है. उन्होंने बताया कि पाचन तंत्र के गड़बड़ाने से भोजन से मिलने वाले आवश्यक तत्व विटामिन B1, B6, B12, D3, कैल्शियम और फास्फोरस आदि तत्वों की शरीर में कमी होने के कारण पोषण नहीं मिल पाता है. इससे भी पैरों के सुन्न होने की समस्या बढ़ जाती है.