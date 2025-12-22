ETV Bharat / state

VB-G RAM G कानून के खिलाफ वामदलों का प्रदर्शन, कहा- अधिकार आधारित रोजगार खत्म करने की साजिश

नए श्रम कानून के विरोध में प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी ( ईटीवी भारत )