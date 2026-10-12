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बिहार में कल होगा हल्ला बोल! जानें आंदोलन के दौरान कहां से गुजरने वाला है मार्च

पटना: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार में भी विरोध तेज होने जा रहा है. दिल्ली में जारी प्रदर्शन के समर्थन में सोमवार, 13 अक्टूबर को पटना में गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा.

इस कार्यक्रम को लेकर भाकपा-माले के विधायक संदीप सौरभ ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) भी इस आंदोलन में शामिल हो गया है. आइसा की राज्य उपाध्यक्ष ने कहा कि बिहार से इस मुद्दे पर सबसे मजबूत लोकतांत्रिक प्रतिवाद सामने आना चाहिए, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में लागू की गई थी.

13 अक्टूबर को गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च (ETV Bharat)

स्थानीय अधिकारियों की भूमिका सीमित-संदीप सौरभ

भाकपा-माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।.उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए और मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में भी पक्षपात किया गया. उनका दावा है कि चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर और वेबसाइट की प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर स्थानीय अधिकारियों की भूमिका सीमित की गई.

"इन आरोपों के सामने आने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. हम ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, उनके खिलाफ कार्रवाई और कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग करते हैं. चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए."- संदीप सौरभ, भाकपा-माले विधायक

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को रोकने पर सवाल

संदीप सौरभ ने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को रोके जाने और हिरासत में लिए जाने की घटनाओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे लोगों से बातचीत होनी चाहिए, न कि उन्हें रोकने के लिए व्यापक बंदिशें लगाई जाएं. उनके मुताबिक, ट्रेनों और उड़ानों से आने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने और दिल्ली में प्रवेश के रास्तों पर पाबंदियां लगाने जैसी कार्रवाई लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार के खिलाफ है.

"इसी मुद्दे को लेकर पटना में भी आवाज उठाई जाएगी. 13 अक्टूबर को गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया जाएगा."-संदीप सौरभ, भाकपा-माले विधायक

बिहार में भी मतदाता सूची की जांच हो- सवा

आइसा की राज्य उपाध्यक्ष सवा ने कहा कि बिहार वह राज्य है, जहां सबसे पहले एसआईआर लागू किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए और कई ऐसे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जो जीवित हैं. उन्होंने दावा किया कि बिहार में संगठन की ओर से की गई जांच में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कथित तौर पर जीवित लोगों के नाम मृतकों की सूची में दर्ज किए गए और वे मतदान नहीं कर सके.

"सबसे बड़ा प्रतिवाद तो बिहार से आना ही चाहिए. 13 अक्टूबर को होने वाला मार्च शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से निकाला जाएगा. इसका उद्देश्य बिहार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक यह संदेश पहुंचाना है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."- सवा,आइसा की राज्य उपाध्यक्ष