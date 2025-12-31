ETV Bharat / state

पुरानी खेती छोड़ फल-सब्जियां उगाईं, 1 साल में 27 लाख की कमाई, पढ़िए सक्सेस स्टोरी

पौधों को मजबूती देने के लिए सुतली और बांस के उपयोग के साथ ही समय-समय पर निराई-गुड़ाई, उचित मात्रा में खाद-उर्वरक का प्रयोग तथा नियमित सिंचाई की गई. विभाग के सटीक निर्देशन में फसल में किसी भी प्रकार की बीमारी या नुकसान की आशंका लगभग खत्म हो गई. 14 महीने की अवधि में फसल पूरी तरह तैयार हो गई.

ऐसे मिली कामयाबी की राह: देवनरायण पांडेय ने कुल 9270 पौधे विभाग से खरीदे और खेत में रोपण कराया. विभाग ने उन्हें शुरुआत से अंत तक हर कदम पर सहायता प्रदान की. उद्यान विभाग के वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने नियमित रूप से उनके खेत का निरीक्षण किया. सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई (टपक सिंचाई पद्धति) को केले के प्रक्षेत्र पर लगवाया गया. इससे लगभग 90 प्रतिशत पानी की बचत हुई. साथ ही घुलनशील उर्वरक भी ड्रिप के माध्यम से पौधों को दिए गए. इसका लाभ यह हुआ कि खाद की लागत में कमी आई.

ये है नजीर बने किसानों की कहानी: किसान देवनारायण पांडेय विकास खंड भीटी के छोटे से गांव पिगरियांवा के रहने वाले हैं. जबकि चंद्रेश वर्मा टांडा ब्लॉक के इस्माइलपुर निवासी हैं. दोनों ने खेती के सामान्य तौर तरीकों को छोड़ कुछ अलग करने की सोची. इसका नतीजा आज सामने है. देवनरायण पहले एक साधारण किसान ही थे. गेहूं, धान, गन्ना जैसी फसलों से होने वाली आय उनकी पारिवारिक जरूरतों को भी पूरी तरह पूरा नहीं कर पाती थी. इस बीच उन्हें उद्यान विभाग की बागवानी योजना के बारे में पता चला. उन्होंने विभाग के सुझाव पर टिश्यूकल्चर केला जी-9 की खेती शुरू करने का फैसला किया. इस विधि में प्रयोगशाला में तैयार किए गए ऊतक संवर्धित (टिश्यूकल्चर) पौधों का उपयोग होता है, जो रोगमुक्त, एक समान विकास वाले और अधिक उपज देने वाले होते हैं.

अंबेडकरनगर: जिले के इन किसानों ने सोचा भी नहीं होगा कि यूपी सरकार की यह योजना उनकी तकदीर बदल देगी. सिर्फ 14 महीने की मेहनत और लाभ 27 लाख रुपये सालाना. उस पर सरकारी अफसरों का सहयोग और मार्गदर्शन अलग. परंपरागत फसलों के उत्पादन से अलग इन किसानों ने उन फलों-सब्जियों की खेती शुरू की, जिधर आमतौर पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है. ये खेती है केला, स्ट्रॉबेरी व शिमला मिर्च की. आज दोनों किसान खेती से लखपति बनने की नजीर बने हैं. आइए आप भी जानिए, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना (एमआईडीएच) का कैसे उठा सकते हैं लाभ और किस तरह साल भर का परिश्रम बदल देगा आपकी तकदीर.

खेती में लगाए थे 10 लाख रुपये, कमाई 27 लाख रुपये: देवनरायण ने लगभग 3 हेक्टेयर भूमि पर यह खेती की. पैदावार औसतन प्रति हेक्टेयर 1300 क्विंटल रही. कुल मिलाकर इस फसल से उन्हें करीब 37 लाख रुपये की सकल आय प्राप्त हुई. खेती पर आने वाले खर्च जिसमें पौधे, खाद, उर्वरक, सिंचाई, मजदूरी आदि को शामिल किया जाए तो लगभग 10 लाख रुपये रहे. इस प्रकार उनकी शुद्ध कमाई लगभग 27 लाख रुपये रही. यही नहीं, योजना के तहत उन्हें अनुदान भी डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में प्राप्त हुआ, जिससे उनकी कुल लागत और कम हुई.

बोले-परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं: देवनरायण ने भावुक होकर कहा कि उनकी जिंदगी में किसी भी फसल से इतनी बड़ी राशि कभी नहीं मिली थी. यह उनके परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस सफलता ने न केवल उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि पूरे गांव और आसपास के किसानों के लिए एक नया रास्ता दिखाया है. आजकल ग्रामीण युवा खेती छोड़ शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी योजनाएं उन्हें वापस अपनी जमीन की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर रही हैं. देवनरायण ने उद्यान विभाग के जिला उद्यान अधिकारी एवं कर्मचारियों का आभार जताया.

योजना का लाभ ऐसे मिलेगा. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्ट्रॉबेरी व शिमला मिर्च की खेती ने किया कमाल: इसी तरह किसान चंद्रेश वर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी ग्रामसभा इस्माइलपुर में स्ट्रॉबेरी व शिमला मिर्च की खेती शुरू की. उद्यान विभाग ने भी पूरा सहयोग किया. लगभग एक हेक्टेयर में ड्रिप पर लगी स्ट्रॉबेरी की फसल को लेकर बताया कि लगातार जिला उद्यान अधिकारी यहां आकर मॉनिटरिंग करते हैं. अब तक दस बार से भी अधिक विभाग के लोग आकर इसे देख चुके हैं.

15 रुपए की दर से मिले पौधे: 15 रुपए की दर से विभाग द्वारा स्ट्रॉबेरी के पौध उपलब्ध कराए गए हैं. इस समय स्ट्रॉबेरी तैयार हो रही है और इसकी बिक्री 350-270 रुपये/किलो की दर से की जा रही है. अभी तक 2.5 लाख की स्ट्रॉबेरी बेची जा चुकी है. इस फसल से कम से कम 20 से 25 लाख रुपये तक का फायदा होगा, जो कम समय में किसी और फसल से नहीं हो सकता है. फसल को कोहरे से बचाने के लिए क्रॉप कवर का प्रयोग किया गया है. बताया कि इसकी बिक्री लखनऊ, गोरखपुर व वाराणसी में अच्छी है. जिलाधिकारी स्वयं खेती देख कर गए हैं. एक हेक्टेयर में शिमला मिर्च की खेती की गई है. सारी व्यवस्थाएं उद्यान विभाग द्वारा कराई गई हैं.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में ठोस कदमः जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि सरकार की उद्यान विभाग द्वारा संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम साबित हो रही है. अंबेडकरनगर जैसे जिलों में ऐसी सफलताएं अन्य किसानों के लिए नई उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं. यह साबित करता है कि सही मार्गदर्शन, आधुनिक तकनीक और सरकारी सहयोग से परंपरागत खेती भी लाभकारी बन सकती है. स्ट्रॉबेरी एवं ड्रैगन फ्रूट की व्यवसायिक खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देशय से जनपद में पहली बार एमआईडीएच योजना लागू की गई है.

कम समय में बढ़िया खेतीः जिला उद्यान अधिकारी धर्मेंद्र चंद्र चौधरी ने बताया कि आधुनिक तकनीक जैसे टपक सिंचाई पद्धति व मल्चिंग आदि का उपयोग करते हुए कम समय में 1 हेक्टेयर स्ट्रॉबेरी की खेती से लगभग 25 लाख रुपये तक की आय प्राप्त की जा सकती है.



