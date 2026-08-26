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वंदे मातरम विवाद: वाम दलों ने राष्ट्रगीत के सभी अंतरों को गाने की अनिवार्यता पर उठाए सवाल, जानिए किसने क्या कहा ?

लेफ्ट दलों ने 'वंदे मातरम' के सभी अंतरों को गाने की अनिवार्यता का विरोध किया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Left parties regarding 'Vande Mataram'
वंदे मातरम् गीत को लेकर लेफ्ट दलों का स्टैंड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2026 at 5:36 PM IST

6 Min Read
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रांची: 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने इसके सभी छह अंतरों को सरकारी कार्यक्रमों में गाए जाने का प्रोटोकॉल जारी किया है. केंद्र सरकार के इस फैसले ने फिर से आजादी के आंदोलन के सबसे चर्चित गीत पर राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस छेड़ दी है. अलग-अलग तथ्यों और दलीलों के आधार पर कोई इसका विरोध करा है, तो कोई इसके पक्ष में खड़ा है.

इसी संदर्भ में वामदलों के तीनों महत्वपूर्ण दल मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (भाकपा) और भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की झारखंड इकाई के नेताओं का कहना है कि आखिर हर सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के सभी अंतरों को गाने की अनिवार्यता क्यों रखी गई है. इसी क्रम में सीपीआई माले के केंद्रीय समिति सदस्य शुभेंदु सेन तो यहां तक कह जाते हैं कि जो कानून या नियम बिना सर्वसम्मति के बनाया गया है, तो उसका विरोध किया ही जाएगा.

वंदे मातरम् गीत को लेकर लेफ्ट दलों का स्टैंड (Etv Bharat)

देश को एकताबद्ध नहीं करता वंदे मातरम के बाद वाले छंद: CPM

सीपीएम झारखंड के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव बताते हैं कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में महान स्वतंत्रता सेनानियों ने विचार विमर्श कर 'वंदे मातरम' के सभी अंतरा गाने पर सहमति दी गई थी, इसमें महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग शामिल थे और उस समय रवींद्रनाथ टैगोर ने भी वंदे मातरम के शुरू के दो छंद को ही एकताबद्ध माना था जबकि उसके बाद का छंद समाज को एकताबद्ध नहीं करता है.

धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश: प्रकाश विप्लव

सीपीएम के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कभी वंदे मातरम नहीं गाया, आज वही लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश और अल्पसंख्यक समुदाय पर अपनी बात थोप रहे हैं, हम जनता के बीच इसको लेकर जाएंगे.

माकपा लीडर प्रकाश विप्लव के अनुसार वंदे मातरम' के पहले दो पदों पर कभी आपत्ति नहीं रही. स्वतंत्रता संग्राम और संविधान सभा में भी वही गाए जाते रहे लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार ने जिस तरह से बिना चर्चा किये वंदे मातरम के सभी छह छंदों को गाने की अनिवार्यता का कानून बनाया है, वह विभाजनकारी है.

'वंदे मातरम' के दो छंद छोड़कर बाकी अंतरा संविधान सम्मत नहीं: सीपीआई माले

सीपीआई माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य और वरिष्ठ नेता शुभेंदु सेन ने बताया कि 'वंदे मातरम' के दो छंद छोड़कर बाकी के छंद संविधान के फ्रेम से अलग हैं क्योंकि उसमें धर्म विशेष का गुणगान निहित है, जो एक धर्म निरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था वाले देश में हिन्दू ओवर टोन प्रखरता से दिखता है जबकि 'वंदे मातरम' के शुरुआती दो छंद या अंतरा आजादी की लड़ाई और स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी से जुड़ाव दिखाता है, इसलिए जनता का जुड़ाव उससे है. कानून क्यों बनाया है, इस विषय पर बहस जारी है लेकिन जिस कानून को बनाने की प्रक्रिया में सर्वसम्मति नहीं बनाई गई है, उसका विरोध या उल्लंघन करने में कोई दिक्कत नहीं है.

जनता के इच्छानुसार नहीं है वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल: सीपीआई

'वंदे मातरम' के सभी छह छंदों को गायन की अनिवार्यता का विरोध करते हुए सीपीआई झारखंड के राज्य कमेटी सदस्य अजय सिंह बताते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जितनी तत्परता 'वंदे मातरम' के सभी छंदों को गाने की अनिवार्यता में दिखाई है, कहीं उससे अधिक महत्वपूर्ण विषयों किसान, मजदूर के हितों के मुद्दे पर गंभीर क्यों नहीं है. किसानों को MSP क्यों नहीं दे रहे हैं, चार 'काले' लेबर कानून क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं.

वंदे मातरम के सभी छह छंद गाने से इंकार करते हुए अजय सिंह ने कहा कि आजादी की लड़ाई से, दो छंद गाते आ रहे हैं, उसे ही सीपीआई आगे गाता रहेगा, जिसको गाने से देश की एकता अखंडता प्रभावित होती है, उसे उनकी पार्टी कभी नहीं गाएगी.

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी वंदे मातरम की रचना

वंदे मातरम् की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी. यह पहले बंगाली पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित हुई और 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में शामिल हुई. उपन्यास में यह 6 पदों की भक्ति कविता के रूप में है, जहां संन्यासी विद्रोहियों द्वारा मातृभूमि को देवी के रूप में पूजते हुए इसे गाया जाता है.

बाद के अंतरों में दुर्गा एवं अन्य देवियों का जिक्र

सीपीएम नेता प्रकाश विप्लव इसकी जानकारी देते हुए बताते हैं कि बाद के अंतरों में दुर्गा एवं दूसरी देवियों का उल्लेख है. इसे सबसे पहले सार्वजनिक मंच पर 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही रवींद्रनाथ टेगौर ने गाया था और धुन भी उन्होंने ही दी थी.

वहीं 1937 में कांग्रेस की बैठक में यह निर्णय हुआ कि 'राष्ट्रीय समारोहों में जब भी वंदे मातरम गाया जाए, केवल पहले दो अंतरों को ही गाया जाए', यह सिफारिश करने वाली कमेटी में मौलाना आजाद, जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और रवींद्रनाथ टेगौर शामिल थे.

पहले दो पदों में 'कोमलता और मातृभूमि की सुंदरता'

वंदे मातरम को लेकर वाम दलों के स्टैंड के समर्थन में सीपीएम के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव बताते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर ने 26 अक्टूबर 1937 को नेहरू को लिखे पत्र में कहा था कि पहले दो पदों में कोमलता और मातृभूमि की सुंदरता' है और वह उसे बाकी कविता और उपन्यास से अलग करने में कोई कठिनाई नहीं देखते, जबकि बाकी पदों की भावना से उनकी सहमति नहीं है.

उन्होंने लिखा कि पहले दो पदों ने 'एक अलग पहचान और प्रेरणादायक महत्व हासिल कर लिया है, जिसमें किसी भी संप्रदाय को आपत्ति नहीं होनी चाहिए'. यही बात आज देश की लेफ्ट पार्टियां कह रही हैं, जो 1937 में गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर ने कहा था.

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