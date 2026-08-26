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वंदे मातरम विवाद: वाम दलों ने राष्ट्रगीत के सभी अंतरों को गाने की अनिवार्यता पर उठाए सवाल, जानिए किसने क्या कहा ?

रांची: 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने इसके सभी छह अंतरों को सरकारी कार्यक्रमों में गाए जाने का प्रोटोकॉल जारी किया है. केंद्र सरकार के इस फैसले ने फिर से आजादी के आंदोलन के सबसे चर्चित गीत पर राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस छेड़ दी है. अलग-अलग तथ्यों और दलीलों के आधार पर कोई इसका विरोध करा है, तो कोई इसके पक्ष में खड़ा है.

इसी संदर्भ में वामदलों के तीनों महत्वपूर्ण दल मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (भाकपा) और भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की झारखंड इकाई के नेताओं का कहना है कि आखिर हर सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के सभी अंतरों को गाने की अनिवार्यता क्यों रखी गई है. इसी क्रम में सीपीआई माले के केंद्रीय समिति सदस्य शुभेंदु सेन तो यहां तक कह जाते हैं कि जो कानून या नियम बिना सर्वसम्मति के बनाया गया है, तो उसका विरोध किया ही जाएगा.

वंदे मातरम् गीत को लेकर लेफ्ट दलों का स्टैंड (Etv Bharat)

देश को एकताबद्ध नहीं करता वंदे मातरम के बाद वाले छंद: CPM

सीपीएम झारखंड के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव बताते हैं कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में महान स्वतंत्रता सेनानियों ने विचार विमर्श कर 'वंदे मातरम' के सभी अंतरा गाने पर सहमति दी गई थी, इसमें महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग शामिल थे और उस समय रवींद्रनाथ टैगोर ने भी वंदे मातरम के शुरू के दो छंद को ही एकताबद्ध माना था जबकि उसके बाद का छंद समाज को एकताबद्ध नहीं करता है.

धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश: प्रकाश विप्लव

सीपीएम के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कभी वंदे मातरम नहीं गाया, आज वही लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश और अल्पसंख्यक समुदाय पर अपनी बात थोप रहे हैं, हम जनता के बीच इसको लेकर जाएंगे.

माकपा लीडर प्रकाश विप्लव के अनुसार वंदे मातरम' के पहले दो पदों पर कभी आपत्ति नहीं रही. स्वतंत्रता संग्राम और संविधान सभा में भी वही गाए जाते रहे लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार ने जिस तरह से बिना चर्चा किये वंदे मातरम के सभी छह छंदों को गाने की अनिवार्यता का कानून बनाया है, वह विभाजनकारी है.

'वंदे मातरम' के दो छंद छोड़कर बाकी अंतरा संविधान सम्मत नहीं: सीपीआई माले

सीपीआई माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य और वरिष्ठ नेता शुभेंदु सेन ने बताया कि 'वंदे मातरम' के दो छंद छोड़कर बाकी के छंद संविधान के फ्रेम से अलग हैं क्योंकि उसमें धर्म विशेष का गुणगान निहित है, जो एक धर्म निरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था वाले देश में हिन्दू ओवर टोन प्रखरता से दिखता है जबकि 'वंदे मातरम' के शुरुआती दो छंद या अंतरा आजादी की लड़ाई और स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी से जुड़ाव दिखाता है, इसलिए जनता का जुड़ाव उससे है. कानून क्यों बनाया है, इस विषय पर बहस जारी है लेकिन जिस कानून को बनाने की प्रक्रिया में सर्वसम्मति नहीं बनाई गई है, उसका विरोध या उल्लंघन करने में कोई दिक्कत नहीं है.

जनता के इच्छानुसार नहीं है वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल: सीपीआई

'वंदे मातरम' के सभी छह छंदों को गायन की अनिवार्यता का विरोध करते हुए सीपीआई झारखंड के राज्य कमेटी सदस्य अजय सिंह बताते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जितनी तत्परता 'वंदे मातरम' के सभी छंदों को गाने की अनिवार्यता में दिखाई है, कहीं उससे अधिक महत्वपूर्ण विषयों किसान, मजदूर के हितों के मुद्दे पर गंभीर क्यों नहीं है. किसानों को MSP क्यों नहीं दे रहे हैं, चार 'काले' लेबर कानून क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं.