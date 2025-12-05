ETV Bharat / state

वामदल संयुक्त रूप से लड़ेगा HEC बचाने की लड़ाई, केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना

रांची: सोवियत रूस के सहयोग से बना हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (HEC) की स्थिति आज बेहद नाजुक है. बीमार HEC को लेकर राज्य में राजनीति भी खूब होती रही है और राजनीतिक दलों द्वारा इस मुद्दे पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी किया जाता रहा है. अब HEC को बचाने की लड़ाई संयुक्त रूप से लड़ने की घोषणा राज्य के तीन मुख्य वामदल के नेताओं ने संयुक्त रूप से की है.

शुक्रवार को सीपीआई के झारखंड प्रदेश कार्यालय में तीनों वामपंथी दलों के नेताओं की संयुक्त बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में तीनों मुख्य वाम दलों के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नजर HEC की हजारों एकड़ कीमती जमीन पर है. लिहाजा, वह खुद इस संस्थान को पुनर्जीवित करने की जगह इसे बंद करने पर तुली है.

बयान देते वाम दलों के नेता. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सभी वामदलों के साथ मिलकर करेंगे आंदोलन-अजय सिंह

झारखंड प्रदेश सीपीआई के नेता अजय सिंह ने कहा कि HEC को बंद करने की साजिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है. हैरत की बात यह है कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति के भारत आगमन पर स्वागत में जो बातें करते हैं उससे HEC का जिक्र होता है, लेकिन दूसरी ओर इस मातृ संस्था को बंद करने की साजिश भी रची जाती है. अजय सिंह ने कहा कि पहले भी सीपीआई ने HEC को बचाने की लड़ाई लड़ी है और अब इसको सभी साथी वामदलों के साथ और तेज किया जाएगा.

हटिया इलाके को उजाड़ने की साजिश- समीर दास

वहीं सीपीएम नेता समीर दास ने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार ने HEC को बंद करने की पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली है. परिसर उजाड़ने और भूमि लूट की सुनियोजित नीति का विरोध हर स्तर पर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एक समय में मातृ उद्योग HEC (Heavy Engineering Corporation) भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता की रीढ़ होने के बावजूद आज केंद्र सरकार की नीतिगत उपेक्षा और सुनियोजित विनाश का शिकार है. उन्होंने कहा कि घटनाओं का क्रम साफ दिखाता है कि केंद्र सरकार का उद्देश्य संस्थान को पुनर्जीवित करना नहीं, बल्कि बंद कर जमीन–संपत्ति को निजी हाथों में सौंपना है. उन्होंने कहा कि आज HEC को जानबूझकर उत्पादन विहीन बनाया गया है.1200 करोड़ रुपये की तैयार रणनीतिक ऑर्डर वर्षों से रोक कर रखा गया है, वर्किंग कैपिटल बंद कर दिया गया. बैंक गारंटी बिना किसी कारण वापस ली गई. ये सब स्पष्ट संकेत है कि सरकार HEC को चलने ही नहीं देना चाहती.

उन्होंने कहा कि पूरा HEC परिसर को चरणबद्ध तरीके से उजाड़ा गया, वर्कशॉप के रखरखाव को घटाया गया, टाउनशिप सेवाएं खत्म की गईं और मशीनें निष्क्रिय छोड़ दी गईं, ताकि इसे बंद करने की पूरी पटकथा तैयार हो जाए. उन्होंने कहा कि मजदूर और अधिकारी 28 महीनों से बिना वेतन पूरा काम कर रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार पूर्ण रूप से मौन है. यह “उजाड़ो–फिर बेचो” मॉडल का हिस्सा है. जबकि असली लक्ष्य 5000+ एकड़ भूमि और अरबों की परिसंपत्तियां, HEC की जमीन, मशीनरी और टाउनशिप भारत की सबसे मूल्यवान औद्योगिक संपत्ति को निजी कॉरपोरेट के नियंत्रण में देने का रास्ता बनाने के लिए संस्थान को बीमार दिखाया जा रहा है.