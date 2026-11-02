सनातन धर्म में वापस लौटे 61 बैगा परिवार, पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कराई घर वापसी
दूसरे धर्म से लौटने वाले बैगा परिवारों के लिए संस्कृति गौरव अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया. महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 5:33 PM IST
कवर्धा: कबीरधाम के महिडबरा गांव में संस्कृति गौरव अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया. आयोजन में 61 बैगा परिवारों ने सनातन धर्म में घर वापसी की. घर वापसी करने वालों को पंडरिया से बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया. विधायक भावना बोहर ने अभिनंद समारोह के मंच पर घर वापसी करने वाले सभी लोगों के पांव पखारकर उनका स्वागत किया.
विधायक ने कहा कि मुझे किसी भी बात का डर नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या अफवाह फैलाते हैं और झूठी बातों की चर्चा करते हैं. विधायक भावना बोहरा ने कहा कि निंदा करने वाले जितनी मेरी निंदा करेंगे, मैं उतनी ही ताकत से इस पुण्य काम को आगे बढ़ाती जाऊंगी. विधायक ने कहा कि आज 61 बैगा परिवार ने घर वापसी की है, ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकेगा आगे भी जारी रहेगा, जबतक हम दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी नहीं करा देते.
61 बैगा परिवारों ने की मूल धर्म में वापसी
जनजाति एवं वनांचल क्षेत्र सर्व समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पंडरिया विधायक भावना बोहरा सहित आदिवासी समाज के प्रमुख भी शामिल हुए. विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पूर्व में वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा की कमी का फायदा उठाकर भोले-भाले ग्रामीणों को भटकाया गया. कभी लालच तो कभी झूठे आश्वासन देकर उनको बरगलाया गया. उनका धर्म परिवर्तन कराया गया. विधायक ने कहा कि अब हालत तेजी से बदल रहे हैं. दूसरे धर्म में गए लोग भी समझने लगे हैं कि उनको लालच में अब नहीं पड़ना है. विधायक ने कहा कि समाज प्रमुखों की मदद से आज 61 बैगा परिवार वापस अपने मूल धर्म में लौट गए हैं, जिनका हमने शाल और श्रीफल देकर स्वागत किया है.
आदिवासी समाज की पहचान उसकी संस्कृति, परंपरा, पुरखों की विरासत और ग्राम देवी-देवताओं के प्रति आस्था से जुड़ी है. भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों ने जनजातीय अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना प्रत्येक समाज की जिम्मेदारी है: भावना बोहरा, विधायक, पंडरिया
लोग साजिश करते रहें हम अपना काम करते रहेंगे: भावना बोहरा
भावना बोहरा ने कहा कि वह इस आयोजन में विधायक के रूप में नहीं, बल्कि समाजसेविका के तौर पर शामिल हुई हैं. समाज और संस्कृति के संरक्षण के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि विरोधियों की ओर से बदनाम करने की कोशिशों के बावजूद वह अपने अभियान से पीछे नहीं हटेंगी.
समाज में हर तरह के लोग रहते हैं. कुछ लोग नाम खराब करने की भी कोशिश करते हैं. लेकिन ऐसे लोगों की दाल नहीं गलने वाली है. यहां पर धर्म में वापसी करने वाले लोग बैठे हैं, जिनको दिक्कत है वो यहां आकर इनसे बात कर सकते हैं. ये लोग अपनी मर्जी से और समाज प्रमुखों से बात करने के बाद अपने मूल धर्म में वापसी कर रहे हैं. जो लोग वीडियो बनाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चुनौती है कि वो अपनी कोशिशें जारी रखें, मैं अपना काम उसी शिद्दत से करती रहूंगी. मैं ये कम एक विधायक के तौर पर नहीं बल्कि एक बहन और दीदी के तौर पर कर रही हूं: भावना बोहरा, विधायक पंडरिया
शिक्षा के अभाव में मेरे समाज के लोग दूसरे धर्म में चले गए थे. हमें खुशी है कि ये लोग आज अपने मूल धर्म में वापस आ गए हैं. हमने बीड़ा उठा लिया है कि हम अपने लोगों को अपने धर्म में हर हाल में वापस लेकर आएंगे. इस काम में हम लोग समाज प्रमुखों की मदद भी लेंगे: मछिया बैगा, आदिवासी समाज प्रमुख
परेशानियों से मैं घिरा हुआ था. इसके बाद मुझे लालच दिया गया जिसके बाद मैं उस धर्म में चला गया था. अब मैं खुशी से अपने धर्म में लौट गया हूं: धरमलाल, मूल धर्म में लौटने वाला ग्रामीण
अबतक 600 से ज्यादा लोग मूल धर्म में लौटे
पंडरिया से बीजेपी विधायक भावना बोहरा अबतक 600 से ज्यादा परिवारों की घर वापसी करा चुके हैं. विधायक और बैगा समाज प्रमुख का दावा है कि उनका यह काम तबतक जारी रहेगा जबतक सभी लोगों की मूल धर्म में वापसी नहीं जाती, जो दूसरे धर्म में गए हैं.