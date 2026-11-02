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सनातन धर्म में वापस लौटे 61 बैगा परिवार, पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कराई घर वापसी

गौरव अभिनंदन समारोह कवर्धा ( ETV Bharat )

कवर्धा: कबीरधाम के महिडबरा गांव में संस्कृति गौरव अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया. आयोजन में 61 बैगा परिवारों ने सनातन धर्म में घर वापसी की. घर वापसी करने वालों को पंडरिया से बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया. विधायक भावना बोहर ने अभिनंद समारोह के मंच पर घर वापसी करने वाले सभी लोगों के पांव पखारकर उनका स्वागत किया.

विधायक ने कहा कि मुझे किसी भी बात का डर नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या अफवाह फैलाते हैं और झूठी बातों की चर्चा करते हैं. विधायक भावना बोहरा ने कहा कि निंदा करने वाले जितनी मेरी निंदा करेंगे, मैं उतनी ही ताकत से इस पुण्य काम को आगे बढ़ाती जाऊंगी. विधायक ने कहा कि आज 61 बैगा परिवार ने घर वापसी की है, ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकेगा आगे भी जारी रहेगा, जबतक हम दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी नहीं करा देते.