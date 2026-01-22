ETV Bharat / state

किराड़ी को जलभराव से मुक्त करने का संकल्प, छह माह में बदल जाएगी तस्वीर: प्रवेश वर्मा

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के जल एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को राजधानी, विशेषकर बाहरी दिल्ली के इलाकों में वर्षों से लंबित सीवर और जलभराव की समस्या पर 'श्वेत पत्र' रखने के साथ ही आगामी छह महीनों का मास्टर प्लान साझा किया. साथ ही पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में दिल्ली के बुनियादी ढांचे को केवल विज्ञापनों तक सीमित रखा गया. किराड़ी विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, 'पिछले 11 वर्षों में किराड़ी की जनता ने नर्क जैसी स्थिति का सामना किया है. वहां सीवर लाइनें तो डाली गईं, लेकिन उनका ढलान और तकनीक इतनी दोषपूर्ण थी कि गंदा पानी लोगों के घरों में घुसने लगा.'

6 महीने का 'डेडलाइन' मिशन: मंत्री ने घोषणा की कि वर्तमान सरकार ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषपूर्ण लाइनों का सुधार समेत किराड़ी सहित कई क्षेत्रों में जमीन के स्तर से ऊपर सीवर लाइनें बिछाने का काम शुरू हो गया है. अगले छह महीनों के भीतर किराड़ी और उससे सटे इलाकों में ओवरफ्लो की समस्या को 100 प्रतिशत समाप्त कर दिया जाएगा. नए पंपिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं ताकि मानसून से पहले जल निकासी की क्षमता को दोगुना किया जा सके.

बूंद भी अशोधित पानी यमुना में न गिरे: मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) की क्षमता बढ़ाई जाए. हमारा लक्ष्य केवल गलियों से पानी निकालना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि एक बूंद भी अशोधित पानी यमुना में न गिरे. हमने राजनीति से ऊपर उठकर विकास को प्राथमिकता दी है. किराड़ी के लोगों ने जो परेशानी झेली है, उसका हिसाब हम काम करके देंगे.