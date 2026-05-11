किशनगढ़ विधायक चौधरी का अल्टीमेटम-किसानों की मांगें करें पूरी, वरना घेरेंगे अजमेर कलेक्ट्रेट
विधायक का आरोप-किशनगढ़, अराई, सरवाड़ सहित समुचित जिले के खरीद केंद्रों पर भारी अव्यवस्थाएं हैं.
Published : May 11, 2026 at 7:20 PM IST
अजमेर: किशनगढ़ विधायक और अजमेर देहात अध्यक्ष विकास चौधरी ने एमएसपी खरीद केंद्रों पर अनियमितता, फसल मुआवजे में विलंब समेत किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर प्रशासन के समक्ष नाराजगी जताई. किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चौधरी अजमेर जिला कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे. उन्होंने कलेक्टर लोकबंधु को सीएम के नाम किसानों का मांगें सौंपी. विधायक ने चेताया कि समय पर किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो देहात कांग्रेस के बैनर तले किसान कलेक्ट्रेट परिसर घेरेंगे.
किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने आरोप लगाया कि एमएसपी खरीद में अनियमिताएं हो रही हैं. किशनगढ़, अराई, सरवाड़ सहित समुचित जिले के खरीद केंद्रों पर भारी अव्यवस्थाएं हैं. बारदाने की कमी से तुलाई में देरी और किसानों से दुर्व्यवहार की शिकायत आ रही है. खरीद केंद्रों पर पारदर्शी व्यवस्था नहीं है. अनियमितताएं दूर करने के साथ ही किसानों को तुलाई के तुरंत बाद भुगतान किया जाए. वे बोले, गत वर्षों में लगातार अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई. गिरदावरी रिपोर्ट और बीमा क्लेम प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद बड़ी संख्या में पात्र किसानों के खातों में मुआवजा नहीं आया. उन्होंने लंबित मुआवजे का भुगतान 7 दिन में करने की मांग की.
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चना पंजीकरण दोबारा शुरू करने की मांग: विधायक चौधरी ने आरोप लगाया कि एमएसपी पर चना खरीद के लिए पंजीकरण पोर्टल तकनीक कारणों से या समय से पहले बंद कर दिया है. इससे हजारों किसान उपज औने पौने दामों पर बिचौलियों को बेचने पर मजबूर हैं. उन्हें तुरंत दोबारा खुलवाएं ताकि शेष किसान पंजीकरण करा सकें. चौधरी ने जिले में अघोषित बिजली कटौती का आरोप लगाया. भीषण गर्मी के बीच दोपहर में बिजली आपूर्ति दी जा रही है. इससे किसानों की फसलें नष्ट होने की कगार पर है.चौधरी का आरोप है कि आगामी सीजन को देखते हुए सहकारी समितियां में यूरिया, डीएपी की किल्लत है. खाद का पर्याप्त स्टॉक किया जाना चाहिए ताकि किसानों को कालाबाजारी का सामना नहीं करना पड़े.
पांच सूत्री मांग पत्र और चेतावनी: विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा. इसमें कहा कि जल्द इस मांग पत्र पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो किसानों के साथ कांग्रेस अजमेर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी.
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