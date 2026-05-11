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किशनगढ़ विधायक चौधरी का अल्टीमेटम-किसानों की मांगें करें पूरी, वरना घेरेंगे अजमेर कलेक्ट्रेट

किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्ञापन देने पहुंचे विधायक चौधरी ( ETV Bharat Ajmer )