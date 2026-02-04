ETV Bharat / state

NEP-2020 के खिलाफ Raj-CES मॉडल! संविदा नियुक्तियों पर रोक की मांग को लेकर बूंदी व जैसलमेर में व्याख्याताओं का प्रदर्शन

राजसेस के तहत संचालित कॉलेजों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ढांचागत व प्रशासनिक प्रणाली विकसित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया.

विरोध प्रदर्शन करते कॉलेज व्याख्याता (Etv Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 5:08 PM IST

बूंदी: राजस्थान में Raj-CES (राजसेस) योजना के अंतर्गत संचालित कॉलेजों की वर्तमान संरचना, संचालन प्रणाली एवं प्रस्तावित संविदा नियुक्तियों के विरोध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया. इसमें बूंदी की राजकीय महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय और राजकीय विधि महाविद्यालय की संयुक्त इकाइयों के प्राध्यापकों ने भाग लिया. प्रदर्शन के दौरान कॉलेजों के मुख्य द्वार पर काली पट्टी बांधकर Raj-CES योजना के विरोध में नारे लगाए और आक्रोश व्यक्त किया. महासंघ के पदाधिकारियों और संकाय सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि Raj-CES महाविद्यालयों की मौजूदा संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP-2020) की मूल भावना, उद्देश्य और दृष्टिकोण के सर्वथा विपरीत है.

महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर पूर्णचंद्र उपाध्याय ने कहा कि Raj-CES योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में आज तक स्थायी अकादमिक ढांचे का निर्माण नहीं हो पाया है, न तो स्थायी संकाय की नियुक्ति की गई है और न ही दीर्घकालिक शैक्षणिक योजना स्पष्ट है. अपर्याप्त अधोसंरचना, सीमित संसाधन, शोध एवं नवाचार के अवसरों का अभाव तथा पूर्णतः संविदा आधारित अध्यापन व्यवस्था राज्य की उच्च शिक्षा को गुणवत्ता, बहुविषयकता और अकादमिक निरंतरता से दूर धकेल रही है.

बूंदी में व्याख्याताओं का प्रदर्शन (Etv Bharat Bundi)

प्रोफेसर उपाध्याय ने कहा कि Raj-CES महाविद्यालयों में एक भी स्थायी संकाय सदस्य कार्यरत नहीं है. यह स्थिति न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य के साथ अन्याय है, बल्कि NEP-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है. नीति में गुणवत्ता, स्थायित्व, शोध-संस्कृति एवं संस्थागत स्वायत्तता पर विशेष बल दिया गया है, जबकि Raj-CES की वर्तमान व्यवस्था इन मूल तत्वों से कोसों दूर है. प्रदर्शन के बाद तीनों महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों ने संयुक्त रूप से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री के नाम पृथक-पृथक ज्ञापन सौंपे, जिनमें Raj-CES महाविद्यालयों की वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार कर शीघ्र समाधान की मांग की गई.

भर्ती कैलेंडर को लेकर भी विरोध: व्याख्याताओं ने भर्ती परीक्षा कैलेंडर–2026 को लेकर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया. संगठन के अनुसार Raj-CES नियम–2023 में संशोधन कर मात्र 28,500 रुपए के नियत वेतन पर पांच वर्षों के लिए संविदा टीचिंग एसोसिएट एवं अशैक्षणिक पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. महासंघ ने इसे अस्थायी, असुरक्षित एवं नीति-विरोधी बताते हुए शिक्षकों के सम्मान और भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया.

आंदोलन की धमकी दी: महासंघ ने राज्य सरकार से स्पष्ट मांग की कि Raj-CES महाविद्यालयों के संबंध में गठित सोडानी समिति की सिफारिशों को अविलंब लागू किया जाए तथा सभी Raj-CES महाविद्यालयों को सामान्य राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने के लिए ठोस आदेश जारी किए जाएं. साथ ही प्रस्तावित संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई. महासंघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो संगठन को लोकतांत्रिक एवं आंदोलनात्मक मार्ग अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राहुल सक्सेना, कोटा के विभाग सह संयोजक डॉ. आशुतोष बिरला, जिला अध्यक्ष प्रो. पूर्णचन्द्र उपाध्याय, उपाध्यक्ष ए.एम. अंसारी एवं प्रांजल मिश्रा, तीनों इकाइयों के सचिव डॉ. हेमराज सैनी, डॉ. सुनीता मीणा सहित तीनों महाविद्यालयों के समस्त संकाय सदस्य उपस्थित रहे.

जैसलमेर में कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए (Etv Bharat Bundi)

जैसलमेर में भी प्रदर्शन: इसी प्रकार संविदा नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप पुनर्संरचना की मांग को लेकर कॉलेज व्याख्याताओं ने जैसलमरे में भी विरोध प्रदर्शन किया. महासंघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर जिला कलेक्टर प्रतापसिंह के जरिए मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. महासंघ के जिलाध्यक्ष डॉ. श्यामसुंदर मीणा ने बताया कि महासंघ ने ज्ञापन के माध्यम से सोडानी समिति की सिफारिशों को अविलंब लागू करने, राज्य के सभी 374 Raj-CES महाविद्यालयों को सामान्य राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने तथा भर्ती परीक्षा कैलेंडर–2026 में शामिल संविदा टीचिंग एसोसिएट एवं अशैक्षणिक संवर्गों की चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की.

