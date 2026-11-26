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BHU में विद्वानों ने काशी के पौराणिक महत्व पर की चर्चा, युवाओं को दी ये जानकारी

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वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में आयोजित पंद्रह दिवसीय लघु अवधि पाठ्यक्रम ‘अष्टादशपुराणों के प्रमुख प्रतिपाद्य’ के चतुर्थ दिवस पर धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रो. माधव जनार्दन रटाटे ने ‘पुराणों में काशी’ विषय पर व्याख्यान हुआ. प्रो. माधव जनार्दन रटाटे ने काशी के पौराणिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए अपने व्याख्यान में कहा कि काशी केवल एक भौगोलिक नगरी नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, आत्मबोध एवं मोक्ष की विशिष्ट भूमि है.