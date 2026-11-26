BHU में विद्वानों ने काशी के पौराणिक महत्व पर की चर्चा, युवाओं को दी ये जानकारी
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रो. माधव जनार्दन रटाटे ने ‘पुराणों में काशी’ विषय पर व्याख्यान हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:00 AM IST
वाराणसी : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में आयोजित पंद्रह दिवसीय लघु अवधि पाठ्यक्रम ‘अष्टादशपुराणों के प्रमुख प्रतिपाद्य’ के चतुर्थ दिवस पर धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रो. माधव जनार्दन रटाटे ने ‘पुराणों में काशी’ विषय पर व्याख्यान हुआ. प्रो. माधव जनार्दन रटाटे ने काशी के पौराणिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए अपने व्याख्यान में कहा कि काशी केवल एक भौगोलिक नगरी नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, आत्मबोध एवं मोक्ष की विशिष्ट भूमि है.
उन्होंने काशी के विभिन्न पौराणिक नामों, उसके क्षेत्रीय स्वरूप तथा पंचक्रोशी यात्रा के धार्मिक महत्व की चर्चा की. साथ ही ओंकार खंड, विश्वेश्वर खंड, केदार खंड एवं अविमुक्त क्षेत्र की अवधारणा को भी विस्तारपूर्वक समझाया. व्याख्यान में उन्होंने काशी की समृद्ध संत एवं ऋषि परंपरा का उल्लेख करते हुए आदि शंकराचार्य, संत कबीरदास, संत रविदास, गोस्वामी तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर एवं त्रैलंग स्वामी जैसे महापुरुषों के योगदान को रेखांकित किया.
उन्होंने बताया कि काशी में निर्गुण एवं सगुण भक्ति की परंपराओं के साथ-साथ अद्वैत ज्ञान और वैराग्य की साधना का भी विशिष्ट स्थान रहा है. प्रो. माधव जनार्दन रटाटे ने कहा कि ज्ञान और भक्ति एक-दूसरे के पूरक हैं तथा वैराग्य इन दोनों की साधना को पुष्ट करता है.
उन्होंने कहा कि काशी की महत्ता केवल इसकी मोक्षदायिनी अवधारणा में ही नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, दर्शन, धर्म एवं संस्कृति की निरंतर प्रवाहित परंपरा में भी निहित है. व्याख्यान के माध्यम से प्रतिभागियों को पुराणों में वर्णित काशी के बहुआयामी स्वरूप तथा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में उसके विशिष्ट स्थान को समझने का अवसर प्राप्त हुआ.
यह भी पढ़ें : IIT BHU के शोधकर्ताओं ने किया कमाल; ग्रेफीन आधारित नैनोकंपोजिट विकसित किया, अपशिष्ट जल से 92.91% विषाक्त डाई हटाई