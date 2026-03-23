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'हाथी' का साथ छोड़ एमएच खान साइकिल पर हुए सवार, अखिलेश यादव ने कराई एंट्री

बसपा का प्रखर चेहरा एमएच खान अब समाजवादी पार्टी की तरफ से पैनलिस्ट के रूप में पक्ष रखेंगे.

सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ एमएच खान व अन्य.
सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ एमएच खान व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:33 AM IST

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लखनऊ : अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल किया जा चुका है. इसी बीच बीते रविवार को बसपा के वरिष्ठ नेता एमएच खान ने "हाथी" से उतर कर साइकिल की सवार कर ली. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद एमएच खान को पार्टी में शामिल कराया है.






बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी पार्टियां खुद को मजबूत करने में जुटी हुई हैं. नेता भी अपने लिए सही ठिकाना खोजने में जुटे हैं. इस फेहरिस्त में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रवक्ता एमएच खान भी शामिल हो गए हैं. एमएच खान ने बसपा को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी में उनका स्वागत किया है. इसके बाद न्यूज चैनल पर अभी तक बसपा का पक्ष रखने वाले एमएच खान अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलते हुए नजर आएंगे. माना जा रहा है कि वे समाजवादी पार्टी की तरफ से पैनलिस्ट के रूप में पार्टी का पक्ष रखेंगे.




गौर करने लायक है कि अभी तक बसपा से अलग अलग होने वाले नेता किसी अन्य पार्टी में जाने के बजाय समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं. कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री फूल बाबू ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी. इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं. कई नेता सपा जॉइन करके विधायक और सांसद भी बन चुके हैं. बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए कई नेता राष्ट्रीय महासचिव भी हैं.

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