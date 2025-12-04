ETV Bharat / state

राजधानी में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ महापौर का एक्शन; बोलीं- 15 दिन में लखनऊ खाली करो

बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या झुग्गी–झोपड़ियां डालकर रह रहे हैं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल पूरी तरह एक्शन मोड में नज़र आईं. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद महापौर स्वयं नगर निगम और ईटीएफ की टीम के साथ गुडंबा थाना क्षेत्र के निकट शंकरपुरवा प्रथम वार्ड के बहादुरपुर पहुंचीं. वहां बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या झुग्गी–झोपड़ियां डालकर रह रहे हैं. काफिला देख मौके से हुए फरार, पहचान पत्र मांगने पर चुप्पी: जैसे ही महापौर का काफिला क्षेत्र में पहुंचा, वहां रहने वाले कई बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या युवक मौके से भागते नज़र आए, जबकि कई महिलाएं अपनी झोपड़ियों में छिपने लगीं. माननीय महापौर द्वारा टीम के माध्यम से सभी से आधार कार्ड, एनआरसी प्रमाण पत्र और अन्य वैध दस्तावेज़ मांगे गए, लेकिन अधिकांश बांग्लादेशी और रोहिंग्या कोई भी पहचान पत्र नहीं दिखा सके. इस पर माननीय महापौर ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए. लोगों से बात करती लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल (Photo Credit: ETV Bharat) अवैध 50 ठेलिया को मौके पर किया गया जब्त: कार्रवाई के दौरान अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, जोनल सेनेटरी अधिकारी अजीत राय, नगर निगम की टीम तथा ईटीएफ के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. जांच के दौरान वहां खड़ी अवैध 50 ठेलिया को मौके पर ही जब्त कर लिया गया. महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन सभी वाहनों को तत्काल कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.