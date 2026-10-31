विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले संविदा शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स को अवकाश
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आदेश जारी किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:52 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 3 नवंबर को प्रस्तावित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में संविदा शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स को शामिल होने के लिए सरकार ने अवकाश देने का निर्णय लिया है. इस बाबत शासन स्तर पर संयुक्त सचिव लालमणि यादव ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
शासन स्तर पर संयुक्त सचिव लाल मणि यादव के स्तर से जारी पत्र के मुताबिक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 3 नवंबर 2026 को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा प्रदेश के छह नगर मुख्यालयों आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बनाए गए 131 परीक्षा केंद्रों पर होगी. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है.
अवकाश देने का निर्णय
पत्र में उन्होंने कहा है कि शासन स्तर पर सम्यक विचार-विमर्श के बाद परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले संविदा शिक्षकों एवं स्पेशल एजुकेटर्स अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए विशेष अवकाश देने का निर्णय लिया गया है. संयुक्त सचिव ने शिक्षा निदेशक को शासन के निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
कोर्ट के आदेश पर हो रही विशेष परीक्षा
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में आने वाले स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है. इसके लिए 31 अगस्त 2028 तक का मौका दिया गया है. इस आदेश के क्रम में सरकार की ओर से यह विशेष टीईटी आयोजित कराई जा रही है। इसमें सेवारत शिक्षक शामिल होंगे.
ये भी पढ़ेंः यूपी में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात: बेसिक और माध्यमिक शिक्षा कर्मियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा
ये भी पढ़ेंः 17 राज्यों के 700 से ज्यादा छात्रों ने चुना गोरखपुर विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फलक पर बढ़ रही DDU की चमक