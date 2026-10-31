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विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले संविदा शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स को अवकाश

विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जारी किया गया आदेश. ( etv bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 3 नवंबर को प्रस्तावित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा में संविदा शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स को शामिल होने के लिए सरकार ने अवकाश देने का निर्णय लिया है. इस बाबत शासन स्तर पर संयुक्त सचिव लालमणि यादव ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

शासन स्तर पर संयुक्त सचिव लाल मणि यादव के स्तर से जारी पत्र के मुताबिक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 3 नवंबर 2026 को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा प्रदेश के छह नगर मुख्यालयों आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बनाए गए 131 परीक्षा केंद्रों पर होगी. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है.