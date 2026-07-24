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बिहार में छात्र आंदोलन के बीच सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, हाई अलर्ट पर पुलिस मुख्यालय

बिहार में छात्र आंदोलन के बीच पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है. पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गये.

BIHAR POLICE LEAVE CANCELLED
बिहार पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 24, 2026 at 11:54 AM IST

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पटना: बिहार में छात्रों के लगातार जारी प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. संभावित विरोध-प्रदर्शनों और संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है. यह आदेश 24 जुलाई 2026 से लागू कर दिया गया है.

सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द: पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अगली सूचना तक किसी भी पुलिसकर्मी को नियमित अवकाश नहीं दिया जाएगा. केवल विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही छुट्टी स्वीकृत की जाएगी.

BIHAR POLICE LEAVE CANCELLED
पुलिस मुख्यालय का आदेश (ETV Bharat)

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव: बिहार पुलिस मुख्यालय के इस निर्णय को राज्य में लगातार बढ़ रहे छात्र आंदोलनों और विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर एहतियाती कदम माना जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से राजधानी पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में छात्र अलग-अलग मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं. कई स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक और तनाव की स्थिति भी देखने को मिली है.

दंगा नियंत्रण बल की तैनाती: इसी को देखते हुए शुक्रवार को राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी गई. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, सरकारी कार्यालयों, सचिवालय, विधानसभा क्षेत्र, गांधी मैदान, जेपी गोलंबर, पटना विश्वविद्यालय और अन्य संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अलावा दंगा नियंत्रण बल, क्विक रिस्पांस टीम और अन्य सुरक्षा इकाइयों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तत्काल निपटा जा सके.

पुलिस अधिकारियों को खास निर्देश: पुलिस अधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमण करने और संवेदनशील स्थानों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

BIHAR POLICE LEAVE CANCELLED
पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान (ETV Bharat)

सीसीटीवी कैमरों और वीडियो फुटेज की जांच तेज: इधर, पटना पुलिस ने हाल के छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की जांच तेज कर दी है. पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है. जिन लोगों की पहचान हो चुकी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

"आम लोगों की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और कानून का राज बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, छुट्टियों पर रोक और लगातार निगरानी जैसे कदम उठाए गए हैं, ताकि राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके."-पुलिस मुख्यालय

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