कानपुर में कल से शुरू होगा लेदर मेला; 46 स्टाॅल्स पर दिखेंगे उत्पाद, छूट का लाभ भी मिलेगा
सीएलई के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने गुरुवार को प्रेसवार्ता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:12 PM IST
कानपुर : अगर आप चमड़े के उत्पादों की खरीदारी का मन बना रहे थे, तो अब आपके लिए अच्छा मौका है. कानपुर में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) की ओर से चार दिवसीय लेदर मेला का आयोजन किया जा रहा है. रेशम एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान 30 अक्टूबर को इसका शुभारंभ करेंगे.
सीएलई के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने गुरुवार को प्रेसवार्ता का आयोजन किया. उन्होंने बताया कि इस मेले में कुल 46 चमड़ा कारोबारी अपने स्टाॅल पर उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे. इसमें लेदर, लॉन लेदर फुटवियर, बैग, वालेट, महिलाओं के हैंडबैग, पर्स व अन्य उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि यह सीएलई की ओर से हर साल होने वाला एक खास आयोजन है. उन्होंने बताया कि इस सत्र में हम लेदर मेला का सातवां संस्करण सभी के सामने ला रहे हैं. शहर में जाजमऊ स्थित जो चमड़ा इकाइयां हैं और उन इकाइयों में जो उत्पाद बनते हैं वह लोगों को खरीदने के लिए मिलेंगे. खास बात ये भी है कि उत्पादों पर कई तरह की छूट भी रहेगी. इस दौरान सीएलई के क्षेत्रीय अध्यक्ष यादवेंद्र सिंह सचान, राकेश सूरी आदि उपस्थित रहे.
एक सवाल पर सीएलई के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने बताया कि धीरे-धीरे लेदर इंडस्ट्री संभल रही है. केंद्र सरकार ने पिछले कुछ माह में जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उससे देश के लेदर कारोबारियों को अब बेहतर कारोबार की आस जगी है. इनमें न्यूजीलैंड, यूके, ओमान समेत अन्य देश शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीय और खासतौर से यूपी के उत्पादों की जबरदस्त मांग है. ऐसे में हम लगातार अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है विदेशों में आर्डर्स मिलते रहेंगे.
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