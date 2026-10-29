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कानपुर में कल से शुरू होगा लेदर मेला; 46 स्टाॅल्स पर दिखेंगे उत्पाद, छूट का लाभ भी मिलेगा

कानपुर लेदर मेला की जानकारी देते सीएलई के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन, यादवेंद्र सिंह सचान व राकेश सूरी. ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : अगर आप चमड़े के उत्पादों की खरीदारी का मन बना रहे थे, तो अब आपके लिए अच्छा मौका है. कानपुर में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) की ओर से चार दिवसीय लेदर मेला का आयोजन किया जा रहा है. रेशम एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान 30 अक्टूबर को इसका शुभारंभ करेंगे.

सीएलई के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने गुरुवार को प्रेसवार्ता का आयोजन किया. उन्होंने बताया कि इस मेले में कुल 46 चमड़ा कारोबारी अपने स्टाॅल पर उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे. इसमें लेदर, लॉन लेदर फुटवियर, बैग, वालेट, महिलाओं के हैंडबैग, पर्स व अन्य उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा.