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लेदर कारोबारी मुख्तारुल अमीन तीसरी बार सीएलई के वाइस चेयरमैन बने

सीएलई की बैठक के बाद अन्य सदस्यों संग मौजूद सीएलई के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन. ( मीडिया सेल, सीएलई ऑफिस )

कानपुर: शहर के लेदर कारोबारी मुख्तारुल अमीन को तीसरी बार केंद्र सरकार के वाणिज्यिक व उद्योग मंत्रालय के उपक्रम काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट(सीएलई) का वाइस चेयरमैन चुना गया. कोलकाता में सीएलई की 185वीं प्रशासनिक समिति की बैठक में ये फैसला सभी सदस्यों के बीच लिया गया.

सीएलई में अभी तक सबसे अधिक उनके पास वाइस चेयरमैन के पद पर बने रहने का रिकार्ड है. इससे पहले एम रफीक अहमद दो बार वाइस चेयरमैन रह चुके हैं. लेदर कारोबारी मुख्तारुल अमीन ने कहा, सीएलई की ओर से जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, वह उसका पूरी शिद्दत के साथ निर्वहन करेंगे.

उन्होंने कहाकिे मौजूदा समय में देशभर के निर्यातक पिछले करीब एक साल से अपने निर्यात कारोबार को लेकर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. ऐसे में वह जल्द ही केंद्र सरकार के जिम्मेदारों से संपर्क समस्याओं का समाधान कराएंगे.

लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल व एफडीडीआई के चेयरमैन भी रह चुके: सीएलई के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया, लेदर कारोबारी सीएलई के वाइस चेयरमैन होने के साथ ही लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल व एफडीडीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं.