लेदर कारोबारी मुख्तारुल अमीन तीसरी बार सीएलई के वाइस चेयरमैन बने
कोलकाता में सीएलई की 185वीं प्रशासनिक समिति की बैठक में हुआ फैसला. पूरी दुनिया में बड़े लेदर कारोबारी के रूप में है पहचान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 7:25 PM IST
कानपुर: शहर के लेदर कारोबारी मुख्तारुल अमीन को तीसरी बार केंद्र सरकार के वाणिज्यिक व उद्योग मंत्रालय के उपक्रम काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट(सीएलई) का वाइस चेयरमैन चुना गया. कोलकाता में सीएलई की 185वीं प्रशासनिक समिति की बैठक में ये फैसला सभी सदस्यों के बीच लिया गया.
सीएलई में अभी तक सबसे अधिक उनके पास वाइस चेयरमैन के पद पर बने रहने का रिकार्ड है. इससे पहले एम रफीक अहमद दो बार वाइस चेयरमैन रह चुके हैं. लेदर कारोबारी मुख्तारुल अमीन ने कहा, सीएलई की ओर से जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, वह उसका पूरी शिद्दत के साथ निर्वहन करेंगे.
उन्होंने कहाकिे मौजूदा समय में देशभर के निर्यातक पिछले करीब एक साल से अपने निर्यात कारोबार को लेकर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. ऐसे में वह जल्द ही केंद्र सरकार के जिम्मेदारों से संपर्क समस्याओं का समाधान कराएंगे.
लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल व एफडीडीआई के चेयरमैन भी रह चुके: सीएलई के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया, लेदर कारोबारी सीएलई के वाइस चेयरमैन होने के साथ ही लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल व एफडीडीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं.
उनके नेतृत्व में एफडीडीआई के तीन नए केंद्रों की शुरुआत हुई थी, जिनका संचालन राजस्थान, बिहार व आंध्रप्रदेश में हो रहा है. इसी तरह मुख्तारुल अमीन साल 2007 से लेकर 2009 व 2017 से लेकर 2019 तक सीएलई के चेयरमैन भी रह चुके हैं.
इस कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसी योजनाएं भी शुरू कीं, जिससे लेदर इंडस्ट्री को अच्छा लाभ मिला.
लेदर कारोबारी मुख्तारुल अमीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल के निदेशक मंडल में भी शामिल हैं. उनकी चर्म इकाइयों में खास तौर पर लेदर के प्रमुख उत्पाद- शूज, बैग, पर्स, बेल्ट आदि का निर्माण होता है. उनकी इकाइयों से दुनिया के कई देशों तक उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है.