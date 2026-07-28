ETV Bharat / state

सिर्फ ऊंची बोली लगाने से नहीं मिलता पट्टे का अधिकार, हाईकोर्ट ने दिया सोसाइटी को बोली राशि लौटाने का आदेश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने से किसी समिति को मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) का अधिकार नहीं मिल जाता. जब तक जिलाधिकारी की विधिवत स्वीकृति नहीं मिलती और पट्टा निष्पादित नहीं होता, तब तक कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता. अदालत ने हमीरपुर के उपजिलाधिकारी द्वारा बोली राशि लौटाने से इनकार करने के आदेश को रद्द करते हुए मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड, मेरापुर को जमा की गई पूरी बोली राशि तत्काल वापस करने का निर्देश दिया है.

खंडपीठ के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला ने यह आदेश उस याचिका पर दिया, जिसमें समिति ने यमुना नदी के सेक्टर-9 के मत्स्याखेट अधिकारों की नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने के बावजूद पट्टा स्वीकृत न होने के कारण जमा धनराशि वापस दिलाने की मांग की थी. अदालत के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रहा कि 10 जनवरी 2019 के शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी की स्वीकृति के बिना पट्टा प्रभावी नहीं हो सकता था, जबकि संबंधित नीलामी को लेकर न्यायिक विवाद लंबित रहने से ऐसी स्वीकृति कभी प्रदान ही नहीं की गई.

राज्य सरकार ने अदालत में दावा किया कि स्थानीय परंपरा के अनुसार सर्वाधिक बोलीदाता ने पूरे समय मत्स्याखेट किया और समिति ने अधिकारों को आगे भी सौंप दिया था. इस आधार पर सरकार ने धनवापसी का विरोध किया. हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि किसी स्थानीय परंपरा या प्रशासनिक प्रथा के आधार पर शासनादेश की अनिवार्य शर्तों की अनदेखी नहीं की जा सकती.