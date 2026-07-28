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सिर्फ ऊंची बोली लगाने से नहीं मिलता पट्टे का अधिकार, हाईकोर्ट ने दिया सोसाइटी को बोली राशि लौटाने का आदेश

कोर्ट ने कहा, जिलाधिकारी की विधिवत स्वीकृति नहीं मिलती और पट्टा निष्पादित नहीं होता, तब तक कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 10:09 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने से किसी समिति को मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) का अधिकार नहीं मिल जाता. जब तक जिलाधिकारी की विधिवत स्वीकृति नहीं मिलती और पट्टा निष्पादित नहीं होता, तब तक कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता. अदालत ने हमीरपुर के उपजिलाधिकारी द्वारा बोली राशि लौटाने से इनकार करने के आदेश को रद्द करते हुए मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड, मेरापुर को जमा की गई पूरी बोली राशि तत्काल वापस करने का निर्देश दिया है.

खंडपीठ के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला ने यह आदेश उस याचिका पर दिया, जिसमें समिति ने यमुना नदी के सेक्टर-9 के मत्स्याखेट अधिकारों की नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने के बावजूद पट्टा स्वीकृत न होने के कारण जमा धनराशि वापस दिलाने की मांग की थी. अदालत के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रहा कि 10 जनवरी 2019 के शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी की स्वीकृति के बिना पट्टा प्रभावी नहीं हो सकता था, जबकि संबंधित नीलामी को लेकर न्यायिक विवाद लंबित रहने से ऐसी स्वीकृति कभी प्रदान ही नहीं की गई.

राज्य सरकार ने अदालत में दावा किया कि स्थानीय परंपरा के अनुसार सर्वाधिक बोलीदाता ने पूरे समय मत्स्याखेट किया और समिति ने अधिकारों को आगे भी सौंप दिया था. इस आधार पर सरकार ने धनवापसी का विरोध किया. हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि किसी स्थानीय परंपरा या प्रशासनिक प्रथा के आधार पर शासनादेश की अनिवार्य शर्तों की अनदेखी नहीं की जा सकती.

अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि बिना स्वीकृत पट्टे के वास्तव में मत्स्याखेट किया गया है, तो वह राज्य की संपत्ति की चोरी से कम नहीं है. ऐसी स्थिति में अधिकारियों द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज न करना या तो उनकी मिलीभगत दर्शाता है या फिर गंभीर लापरवाही. दोनों ही परिस्थितियों में दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए.

हाईकोर्ट ने कहा कि कानून जब किसी कार्य को करने की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो उसे उसी प्रकार किया जाना अनिवार्य है. जिलाधिकारी की स्वीकृति कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि मत्स्याखेट अधिकार प्राप्त करने की पूर्वशर्त है. अदालत ने स्पष्ट किया कि पट्टा स्वीकृत न होने की स्थिति में राज्य सरकार को बोली राशि रोकने का कोई अधिकार नहीं है. हालांकि यदि ठोस साक्ष्य के आधार पर यह साबित होता है कि समिति ने बिना वैध अधिकार के मत्स्याखेट किया है, तो राज्य कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने या क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए स्वतंत्र रहेगा.

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