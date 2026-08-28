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संभल के ऐतिहासिक सौंधन किले का संरक्षण; 21 परिवारों का सरकारी जमीन के पट्टे दिए गए

संभल के ऐतिहासिक सौंधन किले का संरक्षण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: जिले में ऐतिहासिक सौंधन किला को संरक्षित करने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. किले के अंदर रहने वाले 21 परिवारों को दूसरी जगह बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इन परिवारों को किले से करीब आधा किलोमीटर दूर नवीन आबादी की जमीन पर 100-100 वर्गमीटर के पट्टे दिए गए. साथ हीं पांच विधवा महिलाओं को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की भी जानकारी दी गई है. पट्टा मिलने के बाद जहां कुछ परिवारों में खुशी दिखाई दी, वहीं कई लोग वर्षों पुराने घर को छोड़ने को लेकर भावुक नजर आए. प्रशासन की ओर से बताया गया कि इन परिवारों में 5 विधवा महिलाओं को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी उपलब्ध कराया जाएगा. 21 परिवारों का सरकारी जमीन के पट्टे दिए गए. (Video Credit: ETV Bharat) पट्टा वितरण कार्यक्रम में नेम सिंह, जोगेंद्र, शांति देवी, वीर सिंह, कमला देवी, प्रभा देवी, भोला देवी, रामसनेही, हरपाल सिंह, शिवम सिंह, जमुना सिंह, राकेश, कृष्ण गोपाल, माथुर, राजपाल, कोमल सिंह यादव, नेहाल सिंह, भारत, किरण पाल और राम रहीम समेत 21 परिवारों को पट्टे दिए गए हैं. कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह रिंकू, एसडीएम विकास चंद्र और तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. शांति और नेमवती ने बताया कि नई जमीन मिलने की खुशी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता अब मकान बनाने की है. उनके पास घर निर्माण के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं है. उनका कहना है कि सरकार ने जमीन तो दे दी है, लेकिन उस पर घर बनाने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत होगी. किले में रहने वाले परिवारों का कहना है कि उनका इस ऐतिहासिक परिसर से कई पीढ़ियों पुराना रिश्ता है. नेम सिंह ने बताया कि उनके दादा और परदादा भी किले में रहते थे. परिवार को यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उनके पूर्वज कितने समय से किले में रह रहे थे.