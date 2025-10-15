ETV Bharat / state

रोबोट से पढ़ाई; वाराणसी के राजकीय क्वीन्स इंटर कॉलेज में तैयार हो रही यूपी की पहली लैब

पीएम श्री राजकीय क्वीन्स इंटर कॉलेज में बन रही रोबोटिक लैब इसी साल दिसंबर तक बनकर के तैयार हो जाएगी.

काशी में होगी रोबोट से पढ़ाई.
काशी में होगी रोबोट से पढ़ाई. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 9:08 AM IST

2 Min Read
वाराणसी : बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए वाराणसी में प्रदेश की पहली रोबोटिक लैब तैयार हो रही है. यहां बच्चे रोबोट के जरिए तकनीकी और व्यावसायिक कुशलता सीखेंगे. बनारस के पीएम श्री राजकीय क्वीन्स इंटर कॉलेज में बन रही रोबोटिक लैब इसी साल दिसंबर तक बनकर के तैयार हो जाएगी. रोबोटिक लैब बनाने की जिम्मेदारी यहां के पुरातन छात्र आईआईटी वडोदरा के प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह निभा रहे हैं. लैब बनाने में लगभग 19 लाख रुपये की लागत आएगी.

वाराणसी के राजकीय क्वीन्स इंटर कॉलेज में रोबोट से पढ़ाई होगी. (Video Credit : ETV Bharat)





पीएम श्री राजकीय क्वीन्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव बताते हैं कि छात्रों को व्यावसायिक कुशलता और तकनीकी से जोड़ने के लिए नई प्रयोगशाला शुरू की जा रही है. जहां पर अत्याधुनिक तकनीक के एआई और रोबोट के जरिए छात्र नई-नई जानकारियां हासिल करेंगे. इससे अनुसंधान में बड़ी मदद मिलेगी. इसी कॉलेज के पुराने छात्र (IIT वडोदरा में प्रोफेसर) प्रोफेसर धीरेंद्र सिंह के माध्यम से विद्यालय में लैब स्थापित की जा रही है.

छात्र गणेश मौर्य ने बनाया सोल्जर रोबोट.
छात्र गणेश मौर्य ने बनाया सोल्जर रोबोट. (Photo Credit : ETV Bharat)


काशी हिंदू विश्वविद्यालय जीओ फिजिक्स के प्रोफेसर और क्वीन्स इंटर कॉलेज के पुरातन छात्र प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि यह नया प्रयोग न सिर्फ विद्यालय के विकास में बड़ा योगदान देगा, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगा. यहां के बच्चे विज्ञान में तरह-तरह का प्रयोग करते रहते हैं. ऐसे में छात्रों के इनोवेशन में यह रोबोटिक लैब काफी मददगार साबित होगी.

रोबोटिक लैब बनने से छात्र भी उत्साहित हैं. रोबोट में रुचि रखने वाले छात्र गणेश मौर्य ने बताया कि वह वर्तमान समय में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सोल्जर रोबोट तैयार कर रहे हैं. रोबोट विपरीत परिस्थितियों में सभी तरीके की सुविधा उपलब्ध कराएगा. साथ ही अलर्ट मोड में सैनिकों को दुश्मन के बारे में जानकारी भी देगा. यदि विद्यालय में रोबोटिक्स लैब बन जाती है तो शोध में बड़ी मदद मिलेगी.



