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यूपी में भूतिया DL के बाद अब जारी हुआ अश्लील फोटो वाला लर्नर लाइसेंस

फरवरी में जारी हुआ, इससे पहले एक मृतक महिला के नाम पर भी जारी हो चुका है डीएल.

यूपी में अजब कारनामा.
यूपी में अजब कारनामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 8:11 PM IST

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लखनऊ: यूपी में घर बैठे लर्नर लाइसेंस बनाने की सुविधा परिवहन विभाग ने आम जनता को सहूलियत के लिए दी थी, लेकिन अब यही सुविधा विभाग की किरकिरी कराने का सबब बन रही है. डेढ़ साल पहले घर बैठे शिक्षार्थी लाइसेंस बनाने की सुविधा का फायदा उठाते हुए जालसाजों ने एक मृतक का लाइसेंस बना डाला तो अब एक और ऐसा लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुआ है, जिससे परिवहन विभाग के अधिकारियों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है. राजीव यादव नाम से जारी इस लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस में व्यक्ति की फोटो की जगह कई अश्लील फोटो अटैच कर दी गईं हैं. ऐसे में फिर एक बार एनआईसी के फूलप्रूफ सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं.

परिवहन विभाग ने आवेदकों को घर बैठे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा क्या दी, खिलवाड़ होने लगा है. डेढ़ साल पहले जिंदा तो छोड़िए लखनऊ की मड़ियांव निवासी मृतक राजकुमारी वर्मा के नाम लर्नर लाइसेंस जारी हो गया और अब प्रयागराज में राजीव यादव नाम के आवेदक का ऐसा डीएल जारी हुआ है, जिसे देखकर अधिकारी भी शर्मसार हो रहे हैं. पहले जब भूतिया लाइसेंस जारी हुआ था तो विभाग ने एनआईसी को व्यवस्था दुरुस्त कर सिस्टम फूलप्रूफ करने के लिए पत्र लिखा. इसके बाद एनआईसी ने एक नई व्यवस्था लागू की कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के दौरान कैमरे के सामने बैठकर पहले मुस्कुराना होगा फिर पलकें झपकाना होगा. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. ऐसा करने का मकसद यह था कि यह पुख्ता हो सके कि जिस व्यक्ति का लर्नर लाइसेंस जारी होने वाला है वह जिंदा है, मृत नहीं. हालांकि, सत्यता यह है कि घर बैठे लर्नर लाइसेंस जारी होने का आंकड़ा ना के बराबर है.

लखनऊ में एक महिला, रामकुमारी वर्मा, जिनकी मृत्यु छह माह पहले हो चुकी थी, उनके आधार कार्ड का उपयोग करके दलालों ने लर्नर लाइसेंस जारी करवा दिया था. परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए 'फेसलेस' सुविधा (घर बैठे ऑनलाइन) शुरू की थी, जिसमें आधार ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होता है. साइबर ठगों ने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर मृतक के नाम पर ओटीपी जनरेट किया और लाइसेंस बनवा लिया था. सिस्टम में आवेदक की पलकें झपकने और मुस्कुराने जैसी गतिविधियों की जांच होती है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी इस तरह के अश्लील फोटो के साथ लाइसेंस जारी होना सिस्टम की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है.

इस बारे में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (आईटी) विजय कुमार सिंह का कहना है कि यह मेरे संज्ञान में आया है. इसकी गंभीरता से जांच कराई जाएगी, साथ ही एनआईसी को भी पत्र लिखकर सिस्टम को पूरी तरह सिक्योर करने के लिए कहा जाएगा.

यह भी पढ़ें: ETV की "ऐ साहब...जेब में फ़िटनेस" ख़बर का असर : परिवहन विभाग ने बिठाई जांच, रिपोर्ट तलब

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