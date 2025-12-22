ETV Bharat / state

तीन दोस्तों ने YouTube से सीखा बैंकों के ATM काटना और फिर चुराने लगे रुपये, तीन वारदात के बाद आरोपी गिरफ्तार

एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह ने कहा कि बैंक के एटीएम को काटकर रुपये चोरी करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

बैंक ATM काटकर रुपये चुराने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 6:24 PM IST

बाराबंकी: बिजनेस में घाटा हुआ तो तीन दोस्तों ने चोरी करने का प्लान बनाया. YouTube के जरिये बैंक एटीएम काटने का तरीका सीखा और फिर वारदातों को अंजाम देने लगे. तीनों बाराबंकी में वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे कि पुलिस ने इन तीनों को धर दबोचा. पुलिस ने इनके कब्जे से एलपीजी का छोटा गैस सिलिंडर, ऑक्सीजन का एक बड़ा गैस सिलिंडर और गैस कटर मशीन समेत एटीएम मशीन काटने के तमाम उपकरण और वारदातों में इस्तेमाल की गयी कार बरामद की है.

फर्जी नम्बर प्लेट लगी क्रेटा कार बरामद: एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर सोमवार को अहमदपुर गोशाला तिराहे के पास से 03 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए बदमाश अयोध्या जिले के रहने वाले हैं. इनकी पहचान राहुल गौड़ पुत्र गया प्रसाद गौड़, राज कनौजिया पुत्र रामजनम और मोहित चौधरी पुत्र रामकुमार चौधरी निवासी गण ग्राम खानपुर मसौधा थाना पूरा कलन्दर जनपद अयोध्या के रूप में की गई है. इनके कब्जे से एक छोटा एलपीजी गैस सिलेंडर, एक बड़ा ऑक्सीजन सिलिंडर, गैस कटर मशीन और दूसरे सामान के साथ फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई क्रेटा कार बरामद हुई है.

अलग-अलग जगहों से खरीदे औजार: एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह ने कहा कि पकड़े गए बदमाश राहुल ने खुलासा किया कि उसने दर्शननगर में मछली पालने के लिए पट्टे पर एक तालाब लिया था. इसी तालाब पर वह अपने दोस्तों राज और मोहित के साथ काम करता था. मछली के धंधे में ज्यादा घाटा होने पर तीनों लोगों ने यूट्यूब से गैस कटर मशीन चलाने और एटीएम मशीन को गैस कटर से काटने के बारे में सीखा था. उसके बाद इन लोगों ने चोरी करने में इस्तेमाल होने वाले तमाम औजार अलग-अलग जगहों से खरीदे थे.

तीन वारदातों को अंजाम दिया: एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि इन्होंने अपनी क्रेटा कार का नम्बर बदलकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया. तीनों ने 25/26 नवम्बर की रात सुल्तानपुर जिले के कूरेभार थाने के गुप्तारगंज गांव में इंडिया नम्बर एक एटीएम केबिन में घुसकर तोड़फोड़ कर एटीएम मशीन में चोरी की. 29/30 नवम्बर की रात अयोध्या जिले के पूरा कलन्दर थाना क्षेत्र के रानी बाजार में इंडिया नम्बर एक एटीएम में मशीन को गैस कटर से क्षतिग्रस्त कर चोरी करने की कोशिश की.

पुलिस ढूंढ रही आपराधिक इतिहास: एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके अलावा तीनों ने अयोध्या जिले में ही इनायतनगर थाना क्षेत्र के बारून बाजार में 17 दिसम्बर की रात में इंडिया नम्बर एक एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर चोरी करने की कोशिश की. ये तीनों मामले थानों में दर्ज किये गए. पुलिस अब इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री तलाश रही है. साथ ही यह भी पता लगाने में जुट गई है कि इन्होंने कितनी एटीएम मशीनें काटकर उनमे से नकदी उड़ाई है.

