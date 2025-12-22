ETV Bharat / state

तीन दोस्तों ने YouTube से सीखा बैंकों के ATM काटना और फिर चुराने लगे रुपये, तीन वारदात के बाद आरोपी गिरफ्तार

बाराबंकी: बिजनेस में घाटा हुआ तो तीन दोस्तों ने चोरी करने का प्लान बनाया. YouTube के जरिये बैंक एटीएम काटने का तरीका सीखा और फिर वारदातों को अंजाम देने लगे. तीनों बाराबंकी में वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे कि पुलिस ने इन तीनों को धर दबोचा. पुलिस ने इनके कब्जे से एलपीजी का छोटा गैस सिलिंडर, ऑक्सीजन का एक बड़ा गैस सिलिंडर और गैस कटर मशीन समेत एटीएम मशीन काटने के तमाम उपकरण और वारदातों में इस्तेमाल की गयी कार बरामद की है.

फर्जी नम्बर प्लेट लगी क्रेटा कार बरामद: एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर सोमवार को अहमदपुर गोशाला तिराहे के पास से 03 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए बदमाश अयोध्या जिले के रहने वाले हैं. इनकी पहचान राहुल गौड़ पुत्र गया प्रसाद गौड़, राज कनौजिया पुत्र रामजनम और मोहित चौधरी पुत्र रामकुमार चौधरी निवासी गण ग्राम खानपुर मसौधा थाना पूरा कलन्दर जनपद अयोध्या के रूप में की गई है. इनके कब्जे से एक छोटा एलपीजी गैस सिलेंडर, एक बड़ा ऑक्सीजन सिलिंडर, गैस कटर मशीन और दूसरे सामान के साथ फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई क्रेटा कार बरामद हुई है.

अलग-अलग जगहों से खरीदे औजार: एडिशनल एसपी रितेश कुमार सिंह ने कहा कि पकड़े गए बदमाश राहुल ने खुलासा किया कि उसने दर्शननगर में मछली पालने के लिए पट्टे पर एक तालाब लिया था. इसी तालाब पर वह अपने दोस्तों राज और मोहित के साथ काम करता था. मछली के धंधे में ज्यादा घाटा होने पर तीनों लोगों ने यूट्यूब से गैस कटर मशीन चलाने और एटीएम मशीन को गैस कटर से काटने के बारे में सीखा था. उसके बाद इन लोगों ने चोरी करने में इस्तेमाल होने वाले तमाम औजार अलग-अलग जगहों से खरीदे थे.