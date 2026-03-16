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EXPLAINER : अविनाशी, अनवरत, अंतहीन सनातन: भारत की सदियों पुरानी विरासत, यह धर्म या पंथ नहीं, जीवन जीने की पद्धति है

सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक ऐसी शाश्वत जीवन पद्धति है, जो सत्य, करुणा और प्रकृति का संरक्षण सिखाती है.

वैदिक और सनातन भारत
वैदिक और सनातन भारत (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 6:35 AM IST

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Updated : March 16, 2026 at 6:43 AM IST

7 Min Read
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अंकुर जाकड़

जयपुर: 'सनातन' केवल एक धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन और जीवंत जीवन पद्धति है, जिसका इतिहास मानव सभ्यता के उदय के साथ अटूट रूप से जुड़ा है. 'सनातन' का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत, वह सत्य जो समय की सीमाओं से परे अनादि और अनंत है. 'सनातन' शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में पूजा-पाठ या हिंदू धर्म की तस्वीर उभर आती है, लेकिन क्या यह यहीं तक सीमित है? विशेषज्ञों और विद्वानों की नजर में सनातन कोई मजहब या पंथ नहीं, बल्कि जीने की एक शाश्वत और संपूर्ण पद्धति है. यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर इंसान को जोड़ती है. आइए, सरल शब्दों में समझते हैं कि सनातन वास्तव में क्या है, कैसे यह विकसित हुआ और आज क्यों प्रासंगिक है. हम डॉ. प्रशांत शर्मा, प्रो. विनोद शास्त्री और डॉ. अरुणा शर्मा जैसे जानकारों की राय को आधार बनाकर इसकी गहराई में उतरेंगे और सनातन के बारे में जानेंगे.

सनातन क्या है?: सनातन को आधुनिक समय में 'हिंदू धर्म' के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके अनुयायी इसे केवल एक मजहब नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक पद्धति मानते हैं. इसका कोई एक व्यक्तिगत संस्थापक नहीं है. यह सृष्टि के आरंभ से अस्तित्व में माना जाता है और वेदों, उपनिषदों व पुराणों के ज्ञान पर आधारित है. इसके केंद्र में धर्म (कर्तव्य), कर्म (कार्यों का फल), पुनर्जन्म और मोक्ष (जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति) जैसे सिद्धांत हैं. यह सत्य, अहिंसा, संतोष, और शुचिता जैसे मानवीय मूल्यों पर जोर देता है. यह मानता है कि परमात्मा (ब्रह्म) कण-कण में व्याप्त है.

जानिए सनातन धर्म के बारे में विशेषज्ञों से (ETV Bharat Jaipur)

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सनातन का सिद्धांत: वेदाचार्य डॉ. प्रशांत शर्मा सरल शब्दों में बताते हैं कि यह वह सिद्धांत है जो समय की सीमा से परे है. नष्ट होने वाला कुछ नहीं, बस शाश्वत सत्य, वे श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक का जिक्र करते हैं, 'अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते। न च कृत्यं परित्यागं धर्म एष सनातनः॥' इस श्लोक का आसान अर्थ है, गलत काम को कभी न करें, भले प्राण जाने की नौबत आ जाए और जो सही कर्तव्य है, उसे कभी न छोड़ें. डॉ. शर्मा कहते हैं कि सनातन पहले आचरण की बात करता है, पूजा बाद में आती है, यानी यह सिर्फ मंदिर जाना या मंत्र जपना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के फैसलों में नैतिकता अपनाना है. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई झूठ बोलने को कहे, तो सनातन कहता है- न बोलो, चाहे नुकसान हो. यह जीवन को मजबूत बनाता है.

सनातन धर्म
जानिए सनातन के बारे में (ETV Bharat GFX)

सनातन केवल हिंदू धर्म तक सीमित क्यों नहीं?: कई लोग सनातन को हिंदू धर्म का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन डॉ. प्रशांत शर्मा इसे गलत बताते हैं. उनके अनुसार, सनातन संपूर्ण सृष्टि का दर्शन है, पूरी दुनिया के लिए. प्राचीन भारत में ऋषि-मुनि वेद, उपनिषद पढ़ाते थे. गुरुकुल में बच्चे योग, ध्यान और ज्ञान सीखते थे. यह सब मानव कल्याण के लिए था, न कि किसी एक समुदाय के लिए. समय ने इसे बदला. डॉ. प्रशांत शर्मा का कहना है कि मुगल काल में आक्रमणकारियों ने सामाजिक संरचनाओं को अपने तरीके से परिभाषित किया, फिर ब्रिटिश राज में 'फूट डालो और राज करो' की नीति चली. उन्होंने पूजा-पद्धतियों के आधार पर लोगों को अलग-अलग धार्मिक ग्रुपों में बांटा. नतीजा? सनातन, जो पहले जीवन का व्यापक दर्शन था, धीरे-धीरे एक धार्मिक लेबल बन गया. डॉ. शर्मा कहते हैं, "यह गलती सुधारनी होगी. सनातन सबके लिए है– यह सीमाओं से ऊपर उठाता है." आज अगर हम इसे वैसा ही समझें, तो दुनिया के संघर्ष कम हो सकते हैं.

सनातन धर्म
सनातन के प्रमुख अंग (ETV Bharat GFX)

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वैर का जवाब वैर नहीं: डॉ. शर्मा एक और श्लोक से समझाते हैं कि सनातन हिंसा का विरोधी है. गीता का श्लोक 'न हि वैरेण वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन। अवैरेण हि शाम्यन्ति एष धर्मः सनातनः॥' इसका मतलब है, नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती. वैर का अंत सिर्फ सद्भाव, दया और अहिंसा से होता है. आज जब दुनिया युद्ध, आतंक और झगड़ों से त्रस्त है, यह संदेश सोने जैसा लगता है. डॉ. शर्मा कहते हैं कि क्रोध से कुछ हल नहीं होता. सनातन सिखाता है, क्षमा करो, आगे बढ़ो. उन्होंने कहा कि कल्पना कीजिए, अगर हर विवाद में लोग करुणा अपनाएं, तो समाज कितना शांत हो जाएगा.

समाज जो धारण करे, वही धर्म: संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. विनोद शास्त्री महाभारत के शांति पर्व से उदाहरण देते हैं,'धारणात् धर्म इत्याहु: धर्मो धारयते प्रजा:' इसका अर्थ हैं, समाज जो अपनाए, जो पालन करे, वही धर्म है. प्रो. शास्त्री स्पष्ट कहते हैं कि धर्म का मतलब मजहब नहीं, बल्कि कर्तव्य और आचरण है. अगर समाज सत्य, करुणा, ईमानदारी और सब्र को अपनाए, तो यही सनातन बनेगा. यह कोई किताबी नियम नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी का हिस्सा है. जैसे, पड़ोसी की मदद करना या झूठ से दूर रहना, ये छोटे कदम सनातन को जीवंत बनाते हैं.

सनातन धर्म
योग को सनातन का अहम हिस्सा माना जाता है (ETV Bharat Jaipur)

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आत्मा और परमात्मा का संबंध: प्रो. शास्त्री आगे बताते हैं कि सनातन का मकसद है आत्मा का परमात्मा से मिलन. इसके आधार हैं सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया और सच्चाई. यह इंसान को भगवान जैसा बनाता है, हर कदम पर शांति और संतुलन. वे 'ॐ' का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि ॐ कोई साधारण शब्द नहीं, आत्मा का जागरण है. ठीक वैसे ही सनातन कोई धर्म नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति है. उन्होंने कहा कि सोचिए, अगर हर व्यक्ति इसे अपनाए, तो व्यक्तिगत स्तर पर तनाव कम होगा और सामूहिक रूप से समाज मजबूत बनेगा.

संस्कृति और जीवनशैली का सार: शिक्षाविद् डॉ. अरुणा शर्मा सनातन को संस्कृति और जीने का तरीका मानती हैं. ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग आसन करना, सात्विक खाना खाना और प्रकृति से तालमेल, ये सब इसके हिस्से हैं. वे कहती हैं कि सनातन में भगवान सिर्फ मूर्ति नहीं, नदियां, पहाड़, पेड़-पौधे और जानवर भी हैं. इसका मूल मंत्र है पर्यावरण बचाना. आज जब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, सनातन सदियों से नदियों को पूजकर और वनों को बचाकर यह सिखा रहा है. डॉ. शर्मा कहती हैं कि यह पूजा नहीं, सम्मान है.

सनातन धर्म
शास्त्रीय संगीत (ETV Bharat Jaipur)

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संयुक्त परिवार और सामाजिक मजबूती: डॉ. अरुणा पुराने घरों का जिक्र करती हैं, जहां खिड़कियां ऐसी होती थीं कि सूरज की किरणें हमेशा अंदर आतीं. गाय पालना, प्राकृतिक जीवन और संयुक्त परिवार, ये सब संतुलन बनाते थे. आज न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है, जिससे अकेलापन और तनाव ज्यादा हो गया. सनातन के सिद्धांत सहयोग, अनुशासन और धैर्य, यहां मदद कर सकते हैं.

बातचीत का सार यही है कि सनातन को धार्मिक बॉक्स से निकालकर जीवन का हिस्सा बनाएं. समय ने इसकी परिभाषा बदली, लेकिन मूल– सत्य, दया, सहनशीलता और प्रकृति से जुड़ाव आज भी चमक रहा है. अगर हम इसे अपनाएं, तो व्यक्तिगत शांति से लेकर वैश्विक सद्भाव तक सब संभव है. विशेषज्ञों की यह राय हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सनातन सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य का रास्ता है.

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हाथियों को भोजन कराते हुए (ETV Bharat Jaipur)

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Last Updated : March 16, 2026 at 6:43 AM IST

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