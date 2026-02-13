ETV Bharat / state

विश्व रेडियो दिवसः एक सुरीली धड़कन है रेडियो, ज्ञान के साथ-साथ मनोरंजन का है पिटारा

हजारीबाग: रेडियो एक सुरीली धड़कन है, जो हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा है. रेडियो आज भी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है. हर साल 13 फरवरी को दुनियाभर में विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है. इंटरनेट और संचार क्रांति के युग में रेडियो ने अपना वही स्थान बना कर रखा है, जो पहले था. इस वर्ष रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता थीम है.

रेडियो की आवाज की खनक टीवी में नहीं है: मुरारी सिंह

वर्तमान समय में सोशल मीडिया, टीवी और स्मार्टफोन का बोलबाला है. इसके बावजूद रेडियो लोगों के जीवन की यात्रा का बड़ा साथी है. कई ऐसे परिवार हैं, जिनकी सुबह रेडियो की मधुर धुन के साथ शुरू होती है. जब भी वक्त मिलता है, रेडियो ट्यून करना शुरू कर देते हैं. हजारीबाग के रहने वाले रेडियो प्रेमी मुरारी सिंह कहते हैं कि रेडियो की आवाज में जो खनक है, वह आज के टीवी में नहीं है. बड़े ही सौम्यता और सरलता के साथ बातों को रखना, इसे अलग पहचान देती है.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

मुरारी सिंह बताते हैं कि रेडियो मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान-विज्ञान, खेतीबारी और सभी तरह की जानकारी देता है. यही कारण है कि रेडियो भागम भाग जिंदगी में भी जीवन का हिस्सा बन गया है. मुरारी सिंह का कहना है कि उनके पिताजी के समय से ही रेडियो परिवार का हिस्सा बन गया था. उन्होंने कहा कि रेडियो में पुरानी गीत सुनने का जो मजा है, वह कहीं और नहीं है.

रेडियो की लोकप्रियता वैश्विक है: राजीव कुमार

हजारीबाग आकाशवाणी के वरीय उद्घोषक राजीव कुमार बताते हैं कि रेडियो की लोकप्रियता वैश्विक है. इंटरनेट के आने से पहले भौगोलिक दूरी को समाप्त करने वाला माध्यम रेडियो ही था. राजीव कुमार बताते हैं कि भारत जैसे देश में रेडियो की व्यापक सामाजिक पैठ है. सही अर्थों में रेडियो ने सूचना देने, शिक्षा देने और मनोरंजन प्रदान करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि 13 फरवारी को विश्व रेडियो दिवस है, जो रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता थीम में बनाया गया है.