विश्व रेडियो दिवसः एक सुरीली धड़कन है रेडियो, ज्ञान के साथ-साथ मनोरंजन का है पिटारा
आज विश्व रेडियो दिवस है, डिजिटल युग में भले ही अत्याधुनिक उपकरण आ चुके हैं, लेकिन आज भी रेडियो अपनी खास जगह बनाए हुए है.
Published : February 13, 2026 at 2:11 PM IST
हजारीबाग: रेडियो एक सुरीली धड़कन है, जो हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा है. रेडियो आज भी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है. हर साल 13 फरवरी को दुनियाभर में विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है. इंटरनेट और संचार क्रांति के युग में रेडियो ने अपना वही स्थान बना कर रखा है, जो पहले था. इस वर्ष रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता थीम है.
रेडियो की आवाज की खनक टीवी में नहीं है: मुरारी सिंह
वर्तमान समय में सोशल मीडिया, टीवी और स्मार्टफोन का बोलबाला है. इसके बावजूद रेडियो लोगों के जीवन की यात्रा का बड़ा साथी है. कई ऐसे परिवार हैं, जिनकी सुबह रेडियो की मधुर धुन के साथ शुरू होती है. जब भी वक्त मिलता है, रेडियो ट्यून करना शुरू कर देते हैं. हजारीबाग के रहने वाले रेडियो प्रेमी मुरारी सिंह कहते हैं कि रेडियो की आवाज में जो खनक है, वह आज के टीवी में नहीं है. बड़े ही सौम्यता और सरलता के साथ बातों को रखना, इसे अलग पहचान देती है.
मुरारी सिंह बताते हैं कि रेडियो मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान-विज्ञान, खेतीबारी और सभी तरह की जानकारी देता है. यही कारण है कि रेडियो भागम भाग जिंदगी में भी जीवन का हिस्सा बन गया है. मुरारी सिंह का कहना है कि उनके पिताजी के समय से ही रेडियो परिवार का हिस्सा बन गया था. उन्होंने कहा कि रेडियो में पुरानी गीत सुनने का जो मजा है, वह कहीं और नहीं है.
रेडियो की लोकप्रियता वैश्विक है: राजीव कुमार
हजारीबाग आकाशवाणी के वरीय उद्घोषक राजीव कुमार बताते हैं कि रेडियो की लोकप्रियता वैश्विक है. इंटरनेट के आने से पहले भौगोलिक दूरी को समाप्त करने वाला माध्यम रेडियो ही था. राजीव कुमार बताते हैं कि भारत जैसे देश में रेडियो की व्यापक सामाजिक पैठ है. सही अर्थों में रेडियो ने सूचना देने, शिक्षा देने और मनोरंजन प्रदान करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि 13 फरवारी को विश्व रेडियो दिवस है, जो रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता थीम में बनाया गया है.
प्रधानमंत्री के मन की बात और परीक्षा पर कार्यक्रम ने रेडियो को और भी अधिक प्रभावी बनाया. बदलते जमाने ने रेडियो को भी अपग्रेड किया है. अब मोबाइल पर भी सोशल मीडिया के जरिए रेडियो को सुना जा सकता है. रेडियो संचार का सशक्त माध्यम है. शिक्षा, सूचना और मनोरंजन सभी को रेडियो ने खुद में समा लिया है. वर्तमान समय में टीवी के अनेक चैनल आ जाने के बावजूद रेडियो का महत्व कम नहीं हुआ है.
2012 से मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस
साल 2010 में स्पेन रेडियो अकादमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था. इसके बाद साल 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व रेडियो दिवस के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. तभी से हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा.
13 फरवरी ही वह तारीख थी, जब 1946 में अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था और संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी. इसलिए संयुक्त राष्ट्र रेडियो की वर्षगांठ के दिन वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है. रेडियो का इतिहास जितना पुराना है, इसकी आवाज उतनी ही नई है. जिसको सुनने वाले समाज के हर एक वर्ग से आते हैं.
ये भी पढ़ें: नमस्कार ये आकाशवाणी है! मिलिए झारखंड के रेडियो मैन चिन्मय से, इनका शौक ही इनकी पहचान है
फिल्म निर्माण में अलग पहचान बना रहा कोडरमा, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में मिला अवार्ड
सारंडा में मुठभेड़: हथियार, लैपटॉप और रेडियो सेट से अहम खुलासे की उम्मीद