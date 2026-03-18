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चैत्र नवरात्रि 2026: घर पर ही करें घट स्थापना, विसर्जन की सही विधि से मिलेगा पूरा फल, जानिए तरीका

ज्योतिषाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि घट स्थापना से पहले घर की शुद्धि बेहद आवश्यक है. इसके लिए पूरे घर में गंगाजल के छींटे दें. साफ-सफाई कर पूजन स्थल पर मांडना या स्वास्तिक बनाएं. इसके बाद चौकी स्थापित कर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं. शुभ मुहूर्त में माता रानी को विराजमान करें.

चैत्र नवरात्रि में नौ दिन का उत्सव मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है. इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं. घट स्थापना करते हैं. मां दुर्गा से सुख-समृद्धि, शक्ति और विजय की कामना करते हैं. नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से 27 मार्च रामनवमी के साथ पूर्ण होंगे. इसी दिन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 भी शुरू होंगे. नवरात्रि में घट स्थापना नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. 19 मार्च 2026 को घटस्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 10:10 बजे तक रहेगा. इस समय घटस्थापना न हो पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है, जो दोपहर 11:47 से 12:36 बजे तक उपलब्ध रहेगा. इस मुहूर्त में पूजा करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है. पूरे नौ दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

जयपुर : नवरात्र के दौरान घट स्थापना को लेकर लोगों में उत्साह रहता है, लेकिन कई बार ये धारणा बन जाती है कि बिना विद्वान के ये विधि पूरी नहीं हो सकती, जबकि ज्योतिष आचार्य योगेश पारीक का कहना है कि यदि विधि-विधान और सावधानियों का ध्यान रखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने घर पर घट स्थापना कर पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जितनी जरूरी घट स्थापना है, उतना ही विसर्जन के समय सावधानियां बरतना आवश्यक है.

ऐसे करें घट स्थापना

चौकी पर दीपक जलाएं, दीपक माता के दाहिने हाथ की ओर रखें

कलश स्थापना भी दाहिनी ओर ही करें

मिट्टी और जौ का मिश्रण बनाकर उसमें गंगाजल छिड़कें

इस मिश्रण पर कलश स्थापित करें

कलश में जल भरकर उसमें गंगाजल मिलाएं

अक्षत, सुपारी, बताशा और एक सिक्का डालें

पंच पल्लव या अशोक के पत्ते रखें

ऊपर पूर्ण पात्र (मिट्टी की सराई में मूंग) रखकर श्रीफल स्थापित करें

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श्रीफल रखने की सही दिशा :आचार्य योगेश पारीक के अनुसार, घट स्थापना का पूरा फल श्रीफल की सही स्थापना पर निर्भर करता है. श्रीफल का 'आंख वाला हिस्सा' उपासक की ओर होना चाहिए, जबकि 'चोटी वाला भाग' पीछे की ओर रखें. नवरात्र के नौ दिनों में मां नवदुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. इसकी शुरुआत शैलपुत्री से होती है, लेकिन पूजन स्थल पर भगवान गणेश को विराजित करना भी अनिवार्य है.

जयपुर का राज राजेश्वरी माता मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

जौ (जवारे) का विशेष महत्व :घट के नीचे जौ बोने की परंपरा का खास महत्व है. उन्होंने बताया कि कलश से रिसने वाला जल इन जौ को अंकुरित करता है, जो समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है. कुछ लोग 9 अलग-अलग कुंड में जौ और मिट्टी भर कर रखते हैं और 9 दिन तक उनकी पूजा करते हैं. उसमें कलश की स्थापना प्रधान के लाल वस्त्र पर स्थापित किया जाता है. इस घट स्थापना को किसी विद्वान के सानिध्य में विधि विधान के साथ कराया जा सकता है.

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विसर्जन में न करें ये गलती :अक्सर देखा जाता है कि नवरात्र के बाद लोग जौ या सामग्री को कूड़े में फेंक देते हैं या पेड़ों पर डाल देते हैं. आचार्य योगेश पारीक ने इसे गलत बताया. विसर्जन की श्रेणी विधि बताते हुए उन्होंने कहा कि जौ (जवारे) माता को अर्पित करने के बाद शुद्ध हो जाते हैं. ऐसे में उन्हें काट कर गाय को खिला सकते हैं. फिर मिट्टी को किसी उचित स्थान पर दबाएं, ताकि पूजन में इस्तेमाल हुई पवित्र मिट्टी किसी के पैरों में ना आए. कलश का जल गायत्री मंत्र या स्वस्तिवाचन के साथ घर में छिड़कें. श्रीफल को प्रसाद रूप में कन्याओं को दें, जबकि कलश का सिक्का धन स्थान (कुबेर स्थान) पर रखें.

घट स्थापना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा और विधि का संगम है. इसे सही तरीके से किया जाए तो बिना अतिरिक्त खर्च के घर बैठे नवरात्र का पूर्ण फल मिल सकता है. इसके साथ ही नवरात्रि में सात्विक भोजन करने, व्रत रखने और मांस-मदिरा से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है ताकि घर से नकारात्मकता दूर रहे. फिर अष्टमी-नवमी पर कन्या पूजन अवश्य कराएं.

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