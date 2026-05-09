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UP में अब उपभोक्ता भी बेच सकते हैं बिजली ! सोलर रूफ टॉप बना कमाई का शानदार ज़रिया

जानिए कैसे आपकी छत बन सकती है कमाई का जरिया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ता अब इससे बढ़िया कमाई भी कर सकते हैं. पॉवर एक्सचेंज ऐप पर बिजली की दरें अपनी शर्तों पर तय कर सकते हैं और बेच सकते हैं. इसे पीयर टू पीयर ट्रेडिंग कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है पूरा प्रोसेस और कैसे हो सकती है बड़ी कमाई. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और UPERC की यह नई पहल है. वर्तमान में सोलर रूफ टॉप से पैदा बिजली उपभोक्ता के घर पर खपत के अलावा पॉवर ग्रिड को चली जाती है. पॉवर ग्रिड मात्र 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट पर यह बिजली खरीदता है. वह उपभोक्ता जिन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाए हैं, वह नई तकनीक के माध्यम से पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके वही बिजली 4 से 6 रुपए या ज्यादा दाम पर भी बेच सकते हैं. कैसे संभव होगी ज्यादा कमाई: पॉवर एक्सचेंज के जनरल मैनेजर अंकित ने बताया कि यदि आपके घर पर सोलर पैनल लगा है. आपने जो एक्स्ट्रा बिजली बनाई, वह आपने ग्रिड को दे दी. ग्रिड आपको 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करता है. पॉवर एक्सचेंज ऐप पर न्यूनतम आप 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली बेच सकेंगे. जैसे किसी की दुकान है, कॉमर्शियल प्लेस है, कंपनी या छोटा उद्योग है, उन्हें डिस्कॉम से 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदनी होती है. अब हमारे ऐप पर बिजली बनाने यानी सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ता और कमर्शियल बिजली खरीदने वाले दोनों होंगे. सोलर पैनल वाले ऐप पर कहेंगे कि हम 6 रुपए यूनिट बेच रहे हैं, तो कमर्शियल वाले को भी फायदा होगा और वह 12 की जगह 6 रुपए में ही आपकी बिजली खरीद लेगा. अपनी शर्तों पर किस तरह बेचें बिजली. (Video Credit: ETV Bharat) कैसे काम करता है यह सिस्टम: अंकित ने बताया कि किसी उपभोक्ता ने बिजली बनाई, तो उसको डिस्कॉम को बोलना होगा कि मैं अपनी बिजली पॉवर एक्सचेंज को बेचूंगा. जैसे आप स्टॉक बेचते हैं, उसी तरह आप पॉवर एक्सचेंज पर बोलेंगे कि मेरे पास 10 यूनिट एक्स्ट्रा बिजली है. मैं इसे इस रेट में बेचना चाहता हूं.