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UP में अब उपभोक्ता भी बेच सकते हैं बिजली ! सोलर रूफ टॉप बना कमाई का शानदार ज़रिया

पॉवर एक्सचेंज के जनरल मैनेजर अंकित ने बताया कि पॉवर एक्सचेंज के ऐप पर उपभोक्ता बिजली बेच सकते हैं.

जानिए कैसे आपकी छत बन सकती है कमाई का जरिया.
जानिए कैसे आपकी छत बन सकती है कमाई का जरिया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 12:28 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ: अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ता अब इससे बढ़िया कमाई भी कर सकते हैं. पॉवर एक्सचेंज ऐप पर बिजली की दरें अपनी शर्तों पर तय कर सकते हैं और बेच सकते हैं. इसे पीयर टू पीयर ट्रेडिंग कहा जाता है. आइए जानते हैं क्या है पूरा प्रोसेस और कैसे हो सकती है बड़ी कमाई.

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और UPERC की यह नई पहल है. वर्तमान में सोलर रूफ टॉप से पैदा बिजली उपभोक्ता के घर पर खपत के अलावा पॉवर ग्रिड को चली जाती है. पॉवर ग्रिड मात्र 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट पर यह बिजली खरीदता है.

वह उपभोक्ता जिन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाए हैं, वह नई तकनीक के माध्यम से पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके वही बिजली 4 से 6 रुपए या ज्यादा दाम पर भी बेच सकते हैं.

कैसे संभव होगी ज्यादा कमाई: पॉवर एक्सचेंज के जनरल मैनेजर अंकित ने बताया कि यदि आपके घर पर सोलर पैनल लगा है. आपने जो एक्स्ट्रा बिजली बनाई, वह आपने ग्रिड को दे दी. ग्रिड आपको 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करता है.

पॉवर एक्सचेंज ऐप पर न्यूनतम आप 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली बेच सकेंगे. जैसे किसी की दुकान है, कॉमर्शियल प्लेस है, कंपनी या छोटा उद्योग है, उन्हें डिस्कॉम से 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदनी होती है.

अब हमारे ऐप पर बिजली बनाने यानी सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ता और कमर्शियल बिजली खरीदने वाले दोनों होंगे. सोलर पैनल वाले ऐप पर कहेंगे कि हम 6 रुपए यूनिट बेच रहे हैं, तो कमर्शियल वाले को भी फायदा होगा और वह 12 की जगह 6 रुपए में ही आपकी बिजली खरीद लेगा.

अपनी शर्तों पर किस तरह बेचें बिजली. (Video Credit: ETV Bharat)

कैसे काम करता है यह सिस्टम: अंकित ने बताया कि किसी उपभोक्ता ने बिजली बनाई, तो उसको डिस्कॉम को बोलना होगा कि मैं अपनी बिजली पॉवर एक्सचेंज को बेचूंगा. जैसे आप स्टॉक बेचते हैं, उसी तरह आप पॉवर एक्सचेंज पर बोलेंगे कि मेरे पास 10 यूनिट एक्स्ट्रा बिजली है. मैं इसे इस रेट में बेचना चाहता हूं.

अगर ऐप पर आप 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से अपनी बिजली बेचना चाहते हैं, तो बताना होगा. जैसे वर्तमान में ग्रिड पर मैक्सिमम आपकी बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट बिक रही है, जबकि इस ऐप पर मिनिमम बिक्री की कीमत 4 रुपए यूनिट होगी.

ऐसे में जो बड़े उद्योग जो बिजली खरीदते हैं, उन्हें 12 रुपए प्रति यूनिट मिनिमम दर से मिलती है, ऐसे में उन्हें लगेगा कि अगर 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली पॉवर एक्सचेंज पर मिल रही है, तो वह भी आराम से खरीद लेंगे.

इससे फायदा यह होगा कि जो कमर्शियल बिजली खरीदते हैं, उन्हें सिर्फ 6 रुपए में मिल जाएगी. उपभोक्ता जो बिजली अभी 3 रुपए में बेच रहा है, उसको भी दोगुना दाम मिल जाएगा. पॉवर एक्सचेंज के जरिए यह संभव हो जाएगा. इससे दोनों का ही फायदा होगा.

कैसे करेंगे पॉवर एक्सचेंज का इस्तेमाल: अंकित ने बताया कि इसके लिए पावर एक्सचेंज ऐप डाउनलोड करना है. उसके बाद अपना सीए नंबर डालना है. उसके बाद OTP आएगी, उससे लॉगिन करना होगा. इसके बाद डिस्कॉम के प्लेटफार्म पर जाकर अपना अकाउंट नंबर से जनरेट कर सकते हैं.

आपके मीटर को यूनिक आईडी मिलेगी. आप बिजली बेचेंगे तो पता होगा कि आपके मीटर से इस डिस्कॉम से आप इतनी बिजली बेचना चाहते हैं. जो कंज्यूमर होगा उसके भी मीटर का यूनिक आईडी होगा.

ऐप पर लॉगिन करने के बाद पता चल जाएगा वह प्रोज्यूमर है. वह बिजली बेचना चाहता है और डिस्कॉम को पता चलेगा कि कौन कंज्यूमर है. स्मार्ट मीटर में कुछ छेड़ना भी नहीं है. ऐप के जरिए ही यह बिजली की खरीद हो जाएगी.

ऐप पर मिलेगी पूरी जानकारी: ऐप यह भी बताता है कि आपने इस समय कितनी बिजली जनरेट की है. कितनी बिजली की आपके घर में खपत है. कितनी बिजली बची हुई है. इसके बाद इसी ऐप पर उपभोक्ता को डालना होगा कि मुझे आज कितनी यूनिट बिजली बेचनी है. ऑटोमेटिक जिसे खरीदना होगा, वह बोली लगा देगा. यह आपके बिल में भी P2P लिखकर आएगा.

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