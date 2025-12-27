ETV Bharat / state

जानिए कैसे रेल यात्रियों को मिल जाता है कंफर्म की जगह वेटिंग टिकट

रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा, कंफर्म टिकट वेटिंग में कभी नहीं बदलता बेसिकली ऐसा होता है कि जब तत्काल या फिर जिस दिन विंडो खुलती है. उस समय आप टिकट के लिए जाते हैं तो हो सकता है. जब आप टिकट बुकिंग करने जाए तो टिकट की उपलब्धता दिखे बाय द टाइम जब आप फाइनल टिकट को कंफर्म करते हैं, उसका पेमेंट करना है. यह प्रक्रिया किसी एक काउंटर पर नहीं होता बल्कि देश के हजारों काउंटर पर यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है. ऑनलाइन भी हो रहा होता है. कई बार ऐसा होता है कि एक सेकंड पहले वह टिकट किसी और के द्वारा कंफर्म हो सकती है. आपको टिकट कंफर्म दिखता है बाय द टाइम टिकट वेटिंग में चला जाता है. यह सामान्य सी बात है. ऐसा तभी होता है जब पीक सीजन में टिकट की डिमांड ज्यादा होती है."

रायपुर: रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री कंफर्म टिकट करने के लिए लाइन में लगता है. ऑनलाइन पेमेंट का टोकन लेकर ऑनलाइन पेमेंट वाले काउंटर पर जाकर खड़ा होता है, तो कई बार रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट के बजाय वह टिकट वेटिंग में बदल जाती है. वहीं इस मामले में रेलवे का कहना है, ''कंफर्म टिकट वेटिंग में कभी नहीं बदलता. जबकी ऐसा होता है कि जब तत्काल या फिर जिस दिन विंडो खुलती है, उस समय आप टिकट के लिए जाते हैं तो हो सकता है. ऐसे में कई बार कुछ रेल यात्री वेटिंग टिकट होने की वजह से उसको कैंसिल कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके रिफंड का पैसा उसके अकाउंट में 7 दिनों के बाद आता है. लेकिन यही टिकट ऑफलाइन प्रक्रिया में कैंसिल करवाया जाता है तो टिकट काउंटर से पैसा तुरंत भुगतान हो जाता है''.

क्यों मिलता है कंफर्म की जगह वेटिंग टिकट (ETV Bharat)

सोशल मीडिया के जरिए मुसाफिरों को मिलती है जानकारी

सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहला तो हम जब भी पीक सीजन आता है या फेस्टिवल सीजन होता है तो इस समय हम अतिरिक्त ट्रेन चलाते हैं. इस बार भी हमारे द्वारा नवरात्रि, दीपावली और छठ स्पेशल जैसी ट्रेन चलाई गई थी. इस तरह के जो संदेश होते हैं. वह मीडिया सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से रेल यात्रियों तक या आम जनता तक पहुंचाया जाते हैं. इसके साथ ही स्टेशन में डिस्प्ले और अनाउंसमेंट के माध्यम से रेल यात्रियों को जानकारी दी जाती है. जिन यात्रियों को किसी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाई है, तो उसे ट्रेन में आप ट्रैवल ना कर पाए लेकिन अतिरिक्त ट्रेन उस डायरेक्शन में चलाई जाती है. ऐसी स्थिति में रेल यात्री को कंफर्म टिकट मिल जाती है.''





रिफंड के लिए टिकट कैंसिल कराते हैं मुसाफिर:डीसीएम

सीनियर डीसीएम ने बताया कि जो रेल यात्री कंफर्म टिकट समझ कर पेमेंट कर चुके होते हैं. बाद में पता चलता है कि वह वेटिंग में है. ऐसी स्थिति में कई बार रेल यात्री टिकट कैंसिल भी करवा देते हैं. ऐसे में उनके पेमेंट को लेकर सीनियर डीसीएम ने कहा कि "रिफंड के लिए टिकट कैंसिल कराते हैं तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दो प्रक्रिया होते हैं. ऑफलाइन टिकट में तुरंत काउंटर से पैसा रिफंड हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन कराने पर पैसा बैंक अकाउंट से सर्वर के थ्रू आने की वजह से सर्टिफाई करना होता है. इस पूरे प्रोसेस में 7 दिन का समय लगता है. इसमें कम समय लगे इसके लिए रेलवे का कहना है कि रेलवे के द्वारा जो भी बैंक टाई अप है उनके साथ कम्युनिकेशन किया गया है. रेलवे के मॉड्यूल सिस्टम में भी मोडिफिकेशन कर रहा है. जिससे कम से कम समय में रेल यात्रियों को रिफंड का पैसा मिल सके."





ऑनलाइन पेमेंट के लिए अलग काउंटर

सीनियर डीसीएम कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन पर काउंटर नंबर 6 को बनाया गया है. 6 नंबर काउंटर पर ऑनलाइन पेमेंट से ही टिकट दिया जाता है. सारी प्रक्रिया होने के बाद जब टिकट देने की बारी आती है तो पेमेंट रूट ही नहीं होता क्योंकि नेटवर्क और पैसा जमा होने में इतनी देरी होती है की पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ जाता है.







टिकट काउंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों का बयान

काउंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ इस तरह रहता है की पूरी प्रक्रिया एंट्री करने के बाद जब पेमेंट नहीं होता है तो सारी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ती है. एक बार टिकट की पूरी प्रक्रिया करने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है. ऐसे में अगर दो बार इस प्रक्रिया को दोहराया गया तो जिस तरीके से टिकट की बुकिंग पूरे देश में होती है. भले ही कंफर्म टिकट कहकर के बुकिंग शुरू की जाए, लेकिन टिकट आते-आते तक वह टिकट वेटिंग में बदल जाता है.