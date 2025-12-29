ठंड में रोजाना साबुन लगाना पड़ सकता है महंगा! कैसे रखें अपनी त्वचा का ख्याल? जानने के लिए पढ़ें रिपोर्ट
त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि ठंड में हर दिन नहाने के दौरान साबुन का इस्तेमाल हानिकारक साबित हो सकता है.
Published : December 29, 2025 at 5:28 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 6:46 PM IST
रांची: इन दिनों झारखंड में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का दौर जारी है. पश्चिम से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से प्रदेश का पारा गिरा हुआ है. न्यूनतम तापमान में भारी कमी से जनजीवन प्रभावित है. इन दिनों अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड डायरिया, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक्स के साथ त्वचा रोग से जुड़े मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है.
सर्दी के मौसम में कैसे हम अपनी त्वचा का ख्याल रखें? यह जानने के लिए ईटीवी भारत ने रिम्स के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रभात कुमार से जाना. उन्होंने बताया कि कैसे और क्यों इस मौसम में त्वचा की विशेष देखभाल जरूरी है?
सर्दी में हर दिन साबुन का इस्तेमाल ठीक नहीं: डॉ. प्रभात कुमार
रिम्स के त्वचा एवं गुप्त रोग विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विशेषज्ञ डॉ. प्रभात कुमार बताते हैं कि एक गलत अवधारणा है कि ठंड के मौसम में हर दिन नहाने के साथ साबुन का इस्तेमाल करना अच्छा होता है लेकिन यह ठीक नहीं है. हर दिन नहाने के दौरान साबुन के इस्तेमाल से त्वचा शुष्क हो सकती है. डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि सर्दी के मौसम में जब ठंड चरम पर होती है, सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा दो-तीन दिन ही साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें भी माइल्ड साबुन का इस्तेमाल करें.
नहाने से पहले करें शरीर पर तेल की मालिश
डॉ. प्रभात कुमार आगे बताते हैं कि ठंड के मौसम में नहाने से पहले पूरे शरीर पर तेल की मालिश फायदेमंद होती है. उन्होंने बताया कि उनका अनुभव बताता है कि 'नारियल का तेल' शरीर की मालिश के लिए सबसे अच्छा होता है. इस मौसम में त्वचा शुष्क हो जाती है, इसलिए मॉइस्चराइजर क्रीम का उपयोग करना अच्छा होता है. इससे त्वचा सूखती नहीं होती है, साथ ही इसमें खुजली भी नहीं होती है.
खुजली और डैंड्रफ भी इस मौसम में करता है परेशान
डॉ. प्रभात कुमार बताते हैं कि इस मौसम में खुजली और डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है, ऐसे में साफ-सफाई पर खास ध्यान रखने के साथ बालों में डैंड्रफ न हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सिर में भी तेल की मालिश रेगुलर करनी चाहिए.
खाने में नींबू और हरी सब्जियों का करें सेवन: डॉ. प्रभात सिंह
रिम्स के त्वचा रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि इस मौसम में ताजा, गर्म और सुपाच्य भोजन करना चाहिए. खाने में विटामिन सी से भरपूर सब्जी, फल जरूर लेनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में हर दिन खाने में नींबू, आंवला का इस्तेमाल फायदेमंद होता है.
ठंड में भी गर्मियों की तरह पानी पीना चाहिए
डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि ठंड के समय में लोग सामान्यतः पानी पीना कम कर देते हैं. यह ठीक नहीं है. उन्होने कहा कि इस मौसम में भी गर्मी के दिनों की तरह ही हर दिन पानी पीना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस मौसम में लिप यानी होंठ फटने की समस्या आम है, ऐसे में मॉइस्चराइजर युक्त क्रीम लगाते रहना चाहिए.
ये भी पढ़ें- सर्दियों के मौसम में रूखी त्वचा से छुटकारा पाने के लिए जाने घरेलू उपाय
जानलेवा साबित हो सकता है ठंड का मौसम , इन मरीजों की बढ़ जाती है संख्या और खतरा
सर्दी में बरतें सावधानी: ठंड में बढ़ जाता है गंभीर बीमारियों का खतरा, ऐसे रखें अपने शरीर का ख्याल