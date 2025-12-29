ETV Bharat / state

ठंड में रोजाना साबुन लगाना पड़ सकता है महंगा! कैसे रखें अपनी त्वचा का ख्याल? जानने के लिए पढ़ें रिपोर्ट

रांची: इन दिनों झारखंड में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का दौर जारी है. पश्चिम से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से प्रदेश का पारा गिरा हुआ है. न्यूनतम तापमान में भारी कमी से जनजीवन प्रभावित है. इन दिनों अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड डायरिया, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक्स के साथ त्वचा रोग से जुड़े मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है.

सर्दी के मौसम में कैसे हम अपनी त्वचा का ख्याल रखें? यह जानने के लिए ईटीवी भारत ने रिम्स के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रभात कुमार से जाना. उन्होंने बताया कि कैसे और क्यों इस मौसम में त्वचा की विशेष देखभाल जरूरी है?

सर्दी में हर दिन साबुन का इस्तेमाल ठीक नहीं: डॉ. प्रभात कुमार

रिम्स के त्वचा एवं गुप्त रोग विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विशेषज्ञ डॉ. प्रभात कुमार बताते हैं कि एक गलत अवधारणा है कि ठंड के मौसम में हर दिन नहाने के साथ साबुन का इस्तेमाल करना अच्छा होता है लेकिन यह ठीक नहीं है. हर दिन नहाने के दौरान साबुन के इस्तेमाल से त्वचा शुष्क हो सकती है. डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि सर्दी के मौसम में जब ठंड चरम पर होती है, सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा दो-तीन दिन ही साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें भी माइल्ड साबुन का इस्तेमाल करें.

नहाने से पहले करें शरीर पर तेल की मालिश

डॉ. प्रभात कुमार आगे बताते हैं कि ठंड के मौसम में नहाने से पहले पूरे शरीर पर तेल की मालिश फायदेमंद होती है. उन्होंने बताया कि उनका अनुभव बताता है कि 'नारियल का तेल' शरीर की मालिश के लिए सबसे अच्छा होता है. इस मौसम में त्वचा शुष्क हो जाती है, इसलिए मॉइस्चराइजर क्रीम का उपयोग करना अच्छा होता है. इससे त्वचा सूखती नहीं होती है, साथ ही इसमें खुजली भी नहीं होती है.