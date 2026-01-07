iphone की चोरी और खोने पर ना हों परेशान, जानिये कैसे कर सकते हैं रिकवर?
एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने आईफोन को ट्रेस किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 8:23 PM IST
वाराणसी : मोबाइल आज के समय में हमारी लाइफ का काफी अहम हिस्सा बन गया है. मोबाइल में फोटो, वीडियो से लेकर जरूरी डाॅक्यूमेंट्स रहते हैं. ऐसे में अगर फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो बड़ी समस्या बन जाती है. लेकिन अब ऐसा कुछ होने पर घबराने की जरूरत नहीं है.
सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुद बरामद किया फोन : बनारस में बीते दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसने आईफोन और स्मार्टफोन रखने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया. पिछले सप्ताह सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित गुप्ता बनारस आई थीं. अस्सी घाट पर दो लाख रुपये कीमत का उनका आईफोन चोरी हो गया. घटना होने के बाद अंकिता ने मोबाइल के गायब होने की सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन आश्वासन ही मिला. सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से अंकिता ने खुद मोबाइल को रिकवर करने की ठानी और उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से अपने मोबाइल को हासिल भी किया.
'12 और मोबाइल बरामद' : एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार का कहना है कि अस्सी चौकी प्रभारी रोहित त्रिपाठी को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकिता गुप्ता का मोबाइल गायब हुआ था. उन्होंने अपने प्रयासों से अपना ही नहीं बल्कि गायब हुए 12 और मोबाइल बरामद करवाया. अंकिता ने अपने सहयोगियों की मदद से मोबाइल को ट्रेस किया और बनारस के ही चांदपुर इलाके में आरोपी के घर तक पहुंचीं, जहां मोबाइल की लोकेशन दिखा रही थी. घर पर कोई नहीं मिला, लेकिन वहां पर पहले से रखा हुआ 12 महंगे मोबाइल भी बरामद हुए, जो कहीं ना कहीं से चोरी या फिर लूट का था.
आईफोन के गायब होने पर अपनाएं यह ट्रिक ...
सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बृजकिशोर का कहना है कि यह फीचर आईफोन में इनबिल्ट होता है. आईफोन में फाइंड माय ऑप्शन में आईडी बनानी होती है. आईडी अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए एक्टिवेट होती है. इस फीचर के एक्टिवेट होने के बाद मोबाइल की लोकेशन हमेशा अपडेट होती रहेगी, जैसे ही मोबाइल को नेटवर्क मिलेगा वैसे ही इंटरनेट ऑन होने के साथ ही मोबाइल अपनी लोकेशन खुद ब खुद अपडेट करता जाएगा. ऐसी स्थिति में अपनी आईडी को किसी भी लैपटॉप या स्मार्टफोन से आईफोन कंपनी की वेबसाइट पर लॉगिन करके गायब हुए फोन की लोकेशन अपडेट ले सकते हैं.
