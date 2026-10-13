खाताधारक की मौत के बाद परिजन कैसे आसानी से पाए बैंक खाते की जमा राशि...जानिए तरीका
नॉमिनी नहीं होने पर जमा राशि के दावों के निपटारे की लंबी है प्रक्रिया. आसान बनाने के जानिए तरीके.
Published : October 13, 2026 at 11:19 AM IST
जयपुर: किसी खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते में जमा राशि का क्या होता है? क्या परिजन आसानी से यह पैसा प्राप्त कर सकते हैं? अक्सर जानकारी के अभाव में मृतक के परिजनों को खातों में जमा राशि प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. हालांकि अब मृत खाताधारकों के खातों में जमा राशि के दावों का निपटारा पहले से आसान हुआ है, लेकिन फिर भी नॉमिनी नहीं होने के कारण परिवार के अन्य सदस्यों को बैंक में जमा राशि के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है.
नॉमिनी होने की प्रक्रिया: ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सूरजभान सिंह आमेरा ने बताया कि यदि खाताधारक ने बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज कराया है तो उसकी मृत्यु के बाद नॉमिनी बैंक में दावा पेश कर सकता है. इसके लिए सामान्यतया खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी की पहचान और बैंक से निर्धारित दावा फॉर्म जमा करना होता है. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बैंक नियमानुसार खाते में उपलब्ध राशि का भुगतान करता है. नॉमिनी की नियुक्ति से दावा प्रक्रिया आसान होती है, इसलिए अब बैंक केवाईसी के साथ नॉमिनी का नाम जोड़ रहे हैं ताकि जमा राशि पर दावा करना आसान हो. हालांकि नॉमिनी को राशि का भुगतान बैंक की प्रक्रिया के तहत किया जाता है. कई मामलों में खाताधारक ने बैंक खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज कराया है तो ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी नॉमिनी बैंक में दावा पेश कर सकता है.
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नॉमिनी नहीं होने पर ऐसे मिलेगा पैसा: मृतक ने खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं कराया तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी बैंक में दावा कर सकते हैं. इस स्थिति में बैंक खाते में जमा राशि, दावे की प्रकृति और लागू नियमों के आधार पर उत्तराधिकार संबंधी दस्तावेज मांग सकता है. इनमें मृत्यु प्रमाण पत्र, दावेदार की पहचान, मृतक से संबंध का प्रमाण, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं. कई बार उत्तराधिकारियों की संख्या अधिक होने के कारण सभी उत्तराधिकारियों को अपने दस्तावेज बैंक को देने होते हैं. इसके बाद सभी उत्तराधिकारियों की सहमति के साथ एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जाता है. इसके लिए बैंक सभी से एनओसी लेता है इसके बाद लागू नियमों के अनुसार पैसा दिया जाता है.
राहत की राह: ऐसा करने से परेशानी से बच सकते...
- इस लम्बी प्रक्रिया से बचने को बैंक खाताधारक नॉमिनी का नाम खाते से जरूर जोड़े
- सिर्फ बैंक खाते से ही नहीं, बल्कि एफडी और अन्य बैंक जमाओं में नॉमिनी का नाम दर्ज कराएं
- परिवार के विश्वसनीय सदस्यों को खातों और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी भी दें
- इससे खाताधारक की मृत्यु के बाद जमा राशि पर दावा करने में आसानी होती है
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परिजनों को राहत: आमेरा का कहना है, मृत खाताधारकों के बैंक खातों में जमा राशि के दावों का समय पर निपटारा महत्वपूर्ण है. इसके लिए बैंक शाखाओं में दावा पेश करने, दस्तावेजों का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है. दावेदारों को आवेदन जमा करते समय बैंक से जरूरी दस्तावेजों की सूची और दावा निपटाने की निर्धारित समयसीमा की जानकारी लेनी चाहिए. यदि दावा निर्धारित समय में निपटाया नहीं जाता है तो संबंधित बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से शिकायत की जा सकती है. खातों में जमा राशि खाताधारक की मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होती. नियमानुसार दावा प्रस्तुत करने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर यह राशि पात्र व्यक्ति को मिल सकती है.
15 दिन में करना होगा दावे का निपटारा: भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मृत खाताधारक के बैंक खाते में जमा राशि के दावे का निपटारा सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर किया जाना है. आरबीआई ने सितंबर 2025 को मृत ग्राहकों के दावों के निपटान के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे जिनका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल और एकरूप बनाना है. वहीं किसी खाताधारक की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा प्रस्तुत करना चाहिए.
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