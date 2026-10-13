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खाताधारक की मौत के बाद परिजन कैसे आसानी से पाए बैंक खाते की जमा राशि...जानिए तरीका

एसबीआई, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: किसी खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते में जमा राशि का क्या होता है? क्या परिजन आसानी से यह पैसा प्राप्त कर सकते हैं? अक्सर जानकारी के अभाव में मृतक के परिजनों को खातों में जमा राशि प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. हालांकि अब मृत खाताधारकों के खातों में जमा राशि के दावों का निपटारा पहले से आसान हुआ है, लेकिन फिर भी नॉमिनी नहीं होने के कारण परिवार के अन्य सदस्यों को बैंक में जमा राशि के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है.