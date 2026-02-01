ETV Bharat / state

अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह ने बजट को बताया इंडस्ट्री स्पेसिफिक, बोले- टूरिज्म और स्पोर्ट्स सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट 2026-27 पेश कर दिया है. इस बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के साथ ही इंडस्ट्री के लिए क्या खास निकला. इस पर वरिष्ठ अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की. जानिए बजट पर क्या बोले अर्थशास्त्री.

'कॉम्प्लिकेटेड' बजट पेश किया: वित्त मंत्री निर्मला के आम बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह ने कहा, वित्त मंत्री ने इस बार एक 'कॉम्प्लिकेटेड' बजट पेश किया है. क्योंकि यह एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक बजट है. इसमें उद्योगों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने पर ध्यान दिया गया है. इस बजट में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के ट्रांजैक्शन में आने वाली दिक्कतों को पर काम किया गया है, जिससे देश के बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों को सहूलियत होगी.

हेल्थ सेक्टर में सरकार ने निश्चित तौर पर राहत दी है. कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है. लोगों के लिए कैंसर का इलाज और हॉस्पिटल का खर्च बहुत ज्यादा होता है. इसमें कटौती करने के लिए यह एक बेहतर कदम है. अब इस बीमारी का इलाज आसानी से करा सकते हैं.

प्रपोज्ड बजट कहना जल्दबाजी होगा: अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह ने कहा कि प्रपोज्ड पर अभी कोई कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा. हम लोग पूरी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं. उसके बाद हम बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि यह किस फॉर्मेट में हमारे सामने आया है. एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ का एक फंड एलोकेट किया गया है, जो इक्विटी फाइनेंस के रूप में है. इसका फार्मेट क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर किया तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा.

इकोनॉमिस्ट हरजिंदर सिंह ने कहा, एमएसएमई को तभी फायदा मिलेगा जब वह इन्नोवेटिव के ऊपर अगर डेवलपमेंट करते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में सुविधा हो. टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने या एस्टेब्लिशमेंट अपग्रेड करना चाहता है, तो यह 10000 करोड़ का फंड इक्विटी में डाला जाएगा, तो सरकार कंपनियों में स्टेकहोल्डर बन जाएगी. अगर इक्विटी सरकार ले रही है तो उन्हें मार्केट डेवलप करने में भी सरकार का साथ मिलना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा.

हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने से मिलेगा फायदा: हरजिंदर सिंह ने कहा, सात में से दो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने से निश्चित तौर पर अपने प्रदेश के विकास को बढ़ावा मिलेगा. यह बहुत जरूरी चीज है. अभी वह पांच कॉरिडोर इफेक्टिव लेकर आए हैं, जिस पर काम किया जाएगा. जितनी जल्दी बने उतना ही बेहतर होगा. यह समझने वाली बात है कि हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से यूजर के पास जितनी जल्दी पहुंचा पाएंगे, उतना कंपनी और देश को फायदा मिलेगा. इसका इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा.