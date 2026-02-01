अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह ने बजट को बताया इंडस्ट्री स्पेसिफिक, बोले- टूरिज्म और स्पोर्ट्स सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में आम बजट 2026-27 पेश किया.
लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट 2026-27 पेश कर दिया है. इस बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के साथ ही इंडस्ट्री के लिए क्या खास निकला. इस पर वरिष्ठ अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की. जानिए बजट पर क्या बोले अर्थशास्त्री.
'कॉम्प्लिकेटेड' बजट पेश किया: वित्त मंत्री निर्मला के आम बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह ने कहा, वित्त मंत्री ने इस बार एक 'कॉम्प्लिकेटेड' बजट पेश किया है. क्योंकि यह एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक बजट है. इसमें उद्योगों की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने पर ध्यान दिया गया है. इस बजट में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के ट्रांजैक्शन में आने वाली दिक्कतों को पर काम किया गया है, जिससे देश के बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों को सहूलियत होगी.
हेल्थ सेक्टर में सरकार ने निश्चित तौर पर राहत दी है. कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है. लोगों के लिए कैंसर का इलाज और हॉस्पिटल का खर्च बहुत ज्यादा होता है. इसमें कटौती करने के लिए यह एक बेहतर कदम है. अब इस बीमारी का इलाज आसानी से करा सकते हैं.
प्रपोज्ड बजट कहना जल्दबाजी होगा: अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह ने कहा कि प्रपोज्ड पर अभी कोई कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा. हम लोग पूरी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं. उसके बाद हम बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि यह किस फॉर्मेट में हमारे सामने आया है. एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ का एक फंड एलोकेट किया गया है, जो इक्विटी फाइनेंस के रूप में है. इसका फार्मेट क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर किया तो इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा.
इकोनॉमिस्ट हरजिंदर सिंह ने कहा, एमएसएमई को तभी फायदा मिलेगा जब वह इन्नोवेटिव के ऊपर अगर डेवलपमेंट करते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में सुविधा हो. टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने या एस्टेब्लिशमेंट अपग्रेड करना चाहता है, तो यह 10000 करोड़ का फंड इक्विटी में डाला जाएगा, तो सरकार कंपनियों में स्टेकहोल्डर बन जाएगी. अगर इक्विटी सरकार ले रही है तो उन्हें मार्केट डेवलप करने में भी सरकार का साथ मिलना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा.
हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने से मिलेगा फायदा: हरजिंदर सिंह ने कहा, सात में से दो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने से निश्चित तौर पर अपने प्रदेश के विकास को बढ़ावा मिलेगा. यह बहुत जरूरी चीज है. अभी वह पांच कॉरिडोर इफेक्टिव लेकर आए हैं, जिस पर काम किया जाएगा. जितनी जल्दी बने उतना ही बेहतर होगा. यह समझने वाली बात है कि हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से यूजर के पास जितनी जल्दी पहुंचा पाएंगे, उतना कंपनी और देश को फायदा मिलेगा. इसका इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा.
आज अगर हम देखें तो स्लो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर इंटरेस्ट का भार पड़ जाता है. जैसे कि एक ए सिटी है और एक बी सिटी है उसके बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है. अगर ट्रैवल टाइम 36 घंटे का है या इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली उसे उतना ज्यादा वेट करना पड़ेगा. अगर यह टाइम 24 घंटे या इससे नीचे कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा. हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्लान बेहतर है.
काजू और कोकोनट की खेती पर रिलीफ: अर्थशास्त्री हरजिंदर सिंह कहा कि काजू और कोकोनट की खेती पर उन्होंने रिलीफ दी है, लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल खेती है, उसमें शायद अभी ऐसा कुछ डिक्लेअर नहीं किया गया है. इसमें बहुत सारा आर्टिकल है जो हम इंपोर्ट करते हैं. काजू, बादाम और ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है जो बाहर से मंगाए जाते हैं. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है. ऐसी बहुत सारी देश है. जहां पर इसका एक्सपोर्ट अच्छे से किया जा सकता है. इस पर पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी. इससे निश्चित तौर पर किसानों को फायदा मिलेगा. यह अच्छा कदम है. यह ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है. इसमें ग्रोथ ज्यादा होता है. बड़ी-बड़ी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं.
स्पोर्ट्स सेक्टर में काफी कुछ किया गया: हरजिंदर सिंह कहा कि बजट में युवाओं की दृष्टि से देखें तो एक बहुत बड़ी कमी रह गई है स्किल डेवलपमेंट की. स्किल के, ऊपर मुझे लगता है सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर एड्रेस करने की कोशिश की है कि रोजगार अगर हम स्किल से नहीं करते हैं तो हम अन्य में करें. स्पोर्ट्स सेक्टर में काफी कुछ किया गया है. स्पोर्ट सेक्टर में जो अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं. हालांकि वह प्रपोज्ड हैं, लेकिन उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी फैसिलिटी है तो हम स्पोर्ट्स गुड्स अपने यहां डेवलप करें.
टूरिज्म के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. यह सब ऐसे हैं, जहां पर लोअर मिडल क्लास है. उसको यहां पर सहूलियत मिलती है, लेकिन स्किल और सुपर स्किल पर जो काम करना चाहिए, जिससे हमारी इंडस्ट्री डेवलप करेगी. उस पर अभी काम करना मेरे ख्याल से बाकी है. इस पर ज्यादा काम करना चाहिए.
