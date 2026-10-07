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सावधान! आपका CCTV आपको जेल पहुंचा सकता है! जानें CCTV लगाने के नियम?

लखनऊ: आज के दौर में घर, दुकान और सोसाइटियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी (CCTV) कैमरा सबसे भरोसेमंद हथियार बन चुका है. चोरी, सड़क हादसे या किसी भी विवाद की गुत्थी सुलझाने में इसकी फुटेज पुलिस के लिए बेहद मददगार साबित होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुरक्षा के नाम पर लगाया गया यही कैमरा आपकी आजादी भी छीन सकता है? दरअसल, कैमरे का गलत एंगल या किसी की निजी जिंदगी को बिना सहमति रिकॉर्ड करना कानूनन एक गंभीर अपराध है. इस गंभीर मुद्दे पर लखनऊ के डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक ने सीसीटीवी लगाने से लेकर फुटेज के इस्तेमाल तक के कड़े नियमों को लेकर विस्तार से बात की है, जिसे हर नागरिक को जानना बेहद जरूरी है.

अगर पड़ोसी को इस बात पर आपत्ति है कि कैमरा उसके घर के अंदर की गतिविधियां रिकॉर्ड कर रहा है तो कैमरे का एंगल बदलना या जरूरी होने पर उसे हटाना पड़ सकता है. इसलिए कैमरा लगाने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसकी नजर किस तरफ जा रही है.- मोहम्मद मुश्ताक, डीसीपी साउथ, लखनऊ

अपने घर में कैमरा कैसे लगाएं?: डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा लगाता है तो उसे सबसे पहले कैमरे के एंगल का ध्यान रखना चाहिए. कैमरा मुख्य रूप से अपने घर के गेट, दरवाजे, पार्किंग, बाउंड्री या अपने परिसर की तरफ होना चाहिए. मान लीजिए आपने अपने घर के बाहर कैमरा लगाया है. कैमरे में सड़क का कुछ हिस्सा या आने-जाने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से यह नहीं माना जाएगा कि कैमरा गलत है लेकिन अगर कैमरे को जानबूझकर इस तरह लगाया गया है कि सामने वाले घर का बेडरूम, बाथरूम या कोई दूसरा निजी हिस्सा लगातार रिकॉर्ड हो रहा है, तो यह निजता का सवाल बन सकता है.



निजता भी आपका अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार मान चुका है. इसका मतलब यह है कि सुरक्षा के नाम पर किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल नहीं दिया जा सकता. यही वजह है कि CCTV लगाते समय यह समझना जरूरी है कि सुरक्षा और निजता के बीच सीमा कहां है. डीसीपी मोहम्मद मुश्ताक का कहना है कि CCTV का उद्देश्य सुरक्षा होना चाहिए. किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी पर नजर रखना या उसकी निजी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है. महिला हो या कोई दूसरा व्यक्ति, किसी की निजी जिंदगी से जुड़ी रिकॉर्डिंग को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. खासकर ऐसी जगहों पर जहां व्यक्ति को निजता की उम्मीद होती है, वहां रिकॉर्डिंग करना या उसका इस्तेमाल करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है.

CCTV के कड़े नियम! (Photo Credit: ETV Bharat)

महिलाओं की निजता को लेकर कानून में विशेष प्रावधान हैं. किसी महिला के निजी पलों की उसकी अनुमति के बिना रिकॉर्डिंग करना या ऐसी रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करना गंभीर अपराध हो सकता है. भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 77 में वॉयरिज्म से जुड़े प्रावधान हैं. इसमें महिला की ऐसी निजी गतिविधि को देखने, रिकॉर्ड करने या प्रसारित करने से जुड़ी स्थिति शामिल होती है.- मोहम्मद मुश्ताक, डीसीपी साउथ, लखनऊ







फुटेज का गलत इस्तेमाल भी अपराध!: कई बार CCTV में कोई ऐसी घटना रिकॉर्ड हो जाती है, जिसे देखने के बाद लोग उसे तुरंत दूसरे लोगों को भेजना शुरू कर देते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो चला दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है. किसी व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक कर दी जाती. ऐसा करना भी अपराध हो सकता है. किसी व्यक्ति की निजी या संवेदनशील रिकॉर्डिंग को बिना उचित आधार के सार्वजनिक करना उसकी निजता को प्रभावित कर सकता है और परिस्थितियों के आधार पर कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है. खासकर ऐसी फुटेज जिसमें महिला, बच्चा, निजी बातचीत, निजी गतिविधि या संवेदनशील घटना दिखाई दे रही हो, उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने से बचना चाहिए.

प्राइवेसी vs सुरक्षा: क्या है कानून? (Photo Credit: ETV Bharat)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E भी निजता के उल्लंघन से जुड़ी है. किसी व्यक्ति के निजी हिस्से की तस्वीर या वीडियो उसकी सहमति के बिना कैप्चर, प्रकाशित या प्रसारित करने की स्थिति में इस धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसलिए CCTV या मोबाइल कैमरे से बनी रिकॉर्डिंग को सिर्फ इसलिए कहीं भी शेयर नहीं किया जा सकता कि वह आपके कैमरे में रिकॉर्ड हुई है.- मोहम्मद मुश्ताक, डीसीपी साउथ, लखनऊ

भूलकर भी न करें ये गलती (Photo Credit: ETV Bharat)

ये जानना भी जरूरी है: अगर फुटेज किसी अपराध से जुड़ी है तो उसे सोशल मीडिया पर डालने के बजाय पुलिस को देना उचित होता है. सार्वजनिक जगह पर किसी व्यक्ति का दिखाई देना और उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाना अपने आप में हर स्थिति में अपराध नहीं है. उदाहरण के लिए सड़क, बाजार या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में सामान्य कैमरा रिकॉर्डिंग हो सकती है लेकिन अगर किसी व्यक्ति की रिकॉर्डिंग उसकी निजी जिंदगी में दखल देने के इरादे से की गई हो, निजी हिस्से की रिकॉर्डिंग की गई हो, रिकॉर्डिंग का गलत इस्तेमाल किया गया हो या उसे बदनाम करने, परेशान करने या आपत्तिजनक तरीके से फैलाने का मामला हो, तो परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं.





सावधान! CCTV वाले सावधान! (Photo Credit: ETV Bharat)





पुलिस को फुटेज चाहिए तो क्या करें?: अगर आपके घर, दुकान या सोसाइटी में लगा CCTV किसी अपराध की घटना को रिकॉर्ड करता है तो फुटेज को सुरक्षित रखना चाहिए. पुलिस जांच के दौरान इस तरह की रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकती है. डीसीपी साउथ के मुताबिक, अपराध की जांच में CCTV फुटेज पुलिस के लिए काफी उपयोगी होती है. इसलिए घटना होने के बाद फुटेज को डिलीट करने या उसके साथ छेड़छाड़ करने के बजाय उसे सुरक्षित रखना चाहिए और पुलिस को उपलब्ध कराना चाहिए.

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