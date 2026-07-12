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डॉग बाइट को मामूली समझने की भूल पड़ सकती है भारी, रेबीज के लक्षण दिखने के बाद तय है मौत

डॉक्टरों का कहना है कि डॉग के काटने के बाद समय पर वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है. पढ़िए आदित्य आत्रेय की स्पेशल रिपोर्ट.

DEADLY DISEASE RABIES
रेबीज है जानलेवा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 12, 2026 at 3:30 PM IST

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जयपुर: एक छोटी सी लापरवाही और एक मामूली सी खरोंच किसी को भी सीधे मौत के मुंह में धकेल सकती है. डॉक्टरों की ये चेतावनी आपकी आंखें खोल देगी. डॉग बाइट के बाद अगर शरीर में एक बार भी रेबीज के लक्षण दिख गए, तो दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता, यानि मौत तय है. रेबीज एक साइलेंट किलर वायरस है, जिसे लोग अक्सर मामूली समझने की भूल कर बैठते हैं.

लापरवाही ले सकती है जान: अक्सर लोग डॉग बाइट यानी श्वान के काटने या बिल्ली-बंदर के खरोंचने की घटनाओं को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर जानलेवा साबित हो सकती है. चिकित्सा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि जानवरों के काटने को लेकर बरती गई थोड़ी सी भी कोताही इंसान को सीधे मौत के रास्ते पर ले जा सकती है. राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के रेबीज डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉ. सुरेश केवलरमानी ने इस विषय पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. उनका कहना है कि अस्पताल के रेबीज विभाग में हर दिन बड़ी संख्या में ऐसे मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं जिन्हें डॉग्स या अन्य जानवरों ने अपना शिकार बनाया है.

जानलेवा है रेबीज (ETV Bharat Jaipur)

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लाइलाज और खतरनाक बीमारी: डॉ. सुरेश केवलरमानी के अनुसार, रेबीज एक बेहद खतरनाक और घातक वायरल बीमारी है. यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित जानवर के काटने, उसे खरोंचने या फिर जख्म पर उसकी लार के सीधे संपर्क में आने से इंसानी शरीर में फैलता है. चिकित्सा विज्ञान में रेबीज को लेकर एक बेहद खौफनाक कड़वा सच यह है कि एक बार यदि किसी मरीज के शरीर में रेबीज के लक्षण दिखाई देने लग जाएं, तो उसके बाद दुनिया के किसी भी डॉक्टर या अस्पताल के लिए उस मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति की तड़प-तड़प कर मौत होना तय है, इसलिए, डॉग बाइट के मामलों में 'गोल्डन पीरियड' यानी काटने के तुरंत बाद का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है. इलाज जितनी जल्दी शुरू किया जाएगा, जान बचने की संभावना उतनी ही शत-प्रतिशत रहती है.

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जयपुर के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी: डॉ. केवलरमानी ने बताया कि आज के आधुनिक दौर में भी विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में जागरूकता की भारी कमी देखने को मिलती है. जानवर के काटने पर लोग तुरंत अस्पताल भागने के बजाय झाड़-फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर घाव पर लाल मिर्च, सरसों का तेल, चूना, मिट्टी या चॉक लगाने जैसे खतरनाक घरेलू उपचारों पर भरोसा कर लेते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि घाव पर ऐसी चीजें लगाने से रेबीज का संक्रमण और ज्यादा तेजी से फैलता है और नसें डैमेज हो जाती हैं. इसके अलावा, समाज में एक और बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि घर के पालतू डॉग के काटने से कोई खतरा नहीं होता. डॉक्टर स्पष्ट करते हैं कि जानवर चाहे पालतू हो या गली का आवारा, उसके दांत या नाखून लगने की घटना को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और बिना वक्त गंवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना चाहिए.

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रेबीज के लक्षण (ETV Bharat GFX)

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वैक्सीन का पूरा कोर्स है जरूरी: डॉ. का कहना है कि रेबीज से बचाव का एकमात्र रास्ता एंटी-रेबीज वैक्सीन है. डॉक्टर के मुताबिक, कई बार मरीज अस्पताल आकर पहली या दूसरी डोज तो लगवा लेते हैं, लेकिन घाव थोड़ा ठीक होते ही लापरवाही बरतते हुए वैक्सीन का पूरा कोर्स बीच में ही छोड़ देते हैं. बीच में इंजेक्शन छोड़ने से शरीर में वायरस के खिलाफ पूरी इम्यूनिटी नहीं बन पाती और संक्रमण का खतरा जस का तस बना रहता है. राहत की बात यह है कि सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी रेबीज वैक्सीन पूरी तरह से मुफ्त है और हमेशा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है.

DEADLY DISEASE RABIES
डॉग के काटने पर क्या करें और क्या नहीं (ETV Bharat GFX)

वायरस ट्रांसफर करने की क्षमता: इसके साथ ही, डॉ. केवलरमानी ने एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू साझा किया. उन्होंने बताया कि आमतौर पर रेबीज की बीमारी हर डॉग में सक्रिय रूप से नहीं होती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर श्वान इस बीमारी के वायरस को ट्रांसफर करने की क्षमता जरूर रखता है, इसलिए बाहर से देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि डॉग संक्रमित था या नहीं.

DEADLY DISEASE RABIES
डॉग बाइट के बाद वैक्सीन बेहद जरूरी है (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने बताया कि डॉग बाइट के मामलों में सबसे आसान शिकार बच्चे और बुजुर्ग होते हैं. बच्चे अक्सर खेलते समय अनजाने में जानवरों को छेड़ देते हैं या खुद का बचाव नहीं कर पाते, वहीं बुजुर्ग शारीरिक कमजोरी के कारण भागने में असमर्थ होते हैं. कई बार इन पर हुए हमलों में घाव बहुत गहरे और गंभीर होते हैं. ऐसे गंभीर मामलों में सिर्फ सामान्य वैक्सीन काम नहीं करती, बल्कि वायरस को तुरंत बेअसर करने के लिए घाव के ठीक आसपास 'रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन' का इंजेक्शन देना भी बेहद अनिवार्य हो जाता है.

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SMS अस्पताल में रोजाना डॉग बाइट के कई केस आते हैं (ETV Bharat Jaipur)

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