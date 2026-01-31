ETV Bharat / state

जानिए शिवरीनारायण में होने वाले गद्दी पूजा का महत्व, 15 दिवसीय माघी मेले की कल से होगी शुरूआत

जांजगीर चांपा: धार्मिक नगरी शिवरीनारायण में 1 फरवरी से 15 दिवसीय माघी मेले की शुरुआत होगी, माघी पूर्णिमा मेला की शुरुआत से पहले तेरस को यहां खास परंपरा का निर्वहन किया जाता है, जिसे गद्दी पूजा कहा जाता है. शिवरीनारायण के महंत राम सुंदर दास जी के द्वारा हवन पूजन किया जाता है फिर गद्दी में बैठा कर पूजा अर्चना की जाती है. यह परम्परा सदियों से निभाई जा रही है. वैसे तो शिवरीनारायण में सालों से मेला लग रहा है, लेकिन माघ पूर्णिमा में मेला लगने से पहले तेरस तिथि को गद्दी पूजा का आयोजन हमेशा से यहां खास रहा है. इस खास पूजा के दौरान शिवरीनारायण मठ मंदिर के प्रमुख महंत राम सुन्दरदास को गद्दी में बिठाया जाता है, फिर उनकी खास पूजा की जाती है. ये पूरी पूजा ऐसी होती है जैसे किसी का राज्याअभिषेक किया जा रहा हो.

गद्दी पूजा के संबंध में मठ मंदिर के सदस्य सुखराम दास ने कहा, ''गद्दी पूजा की शुरुआत कब से हुई इसका तिथि तो बता पाना संभव नहीं है. लेकिन जब शिवरीनारायण जंगलों से भरा पड़ा था और यहां नाथ संप्रदाय का आधिपत्य था, तब भगवान शिवरीनारायण का विग्रह खुले आसमान के नीचे रोहणी कुंड के ऊपर विद्यमान था, जिसके दर्शन करने लोग आते थे. तब नाथ संप्रदाय के लोग उन्हें डराने के लिए शेर, भालू और जंगली जानवर बन कर परेशान करते थे, जिसके कारण श्रद्धालु यहां आने से डरते थे.''

15 दिवसीय माघी मेले की कल से होगी शुरूआत (ETV Bharat)

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गद्दी पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अक्षय वट वृक्ष के नीचे बने मठ मंदिर को सजाया गया है और क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया गया है. इस गद्दी महोत्सव में शामिल होने के लिए महंत राम सुंदर दास रायपुर से शिवरीनारायण पहुंच गए है, महंत राम सुन्दर दास जी दूधाधारी मठ रायपुर के मठाधीश हैं. गद्दी पूजा के बाद भंडारा प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा: सुखराम दास, मठ मंदिर के मुख्तियार



वैष्णव संप्रदाय के प्रथम महंत दया राम जी से शुरुआत हुई थी गद्दी पूजा की

नाथ संप्रदाय के द्वारा किए जा रहे उपद्रव की जानकारी मिलने पर वैष्णव संप्रदाय के संत दया राम जी महाराज संतों के साथ शिवरीनारायण पहुंचे, जिन्हे भी नाथ संप्रदाय के द्वारा डराने के लिए अपना वेश बदला गया और शेर बन कर संतों के सामने आए, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के संत दया राम जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और मन्त्रोंच्चार कर शेर पर छिड़क दिया गया. कहते हैं कि जल छिड़कते ही शेर चूहा बन गया.

मान्यता है कि वैष्णव संतों की यश और कीर्ति के आगे नाथ संप्रदाय ने झुकना स्वीकार किया और तब से वैष्णव संप्रदाय के संतों का आधिपत्य यहां हुई और मठ मंदिर की स्थापना कि गई. कहते हैं कि नाथ संप्रदाय के चूहा बने संत आज भी उसी मठ मंदिर के बीच बने छेद मे घुसे हुए हैं. इन्ही पुरानी मान्यताओं के मुताबिक आज भी माघी पूर्णिमा से पहले तेरस तिथि और दशहरा के दिन भी गद्दी पूजा की जाती है.

