ETV Bharat / state

Naturopathy Explained : सदियों पुरानी पद्धति, जहां प्रकृति डॉक्टर बन करती है मर्ज का इलाज

नेचुरोपैथी कई बीमारियों में लाभदायक: आज भारत में आयुष मंत्रालय के तहत नेचुरोपैथी को मान्यता मिली हुई है. हर साल 18 नवंबर को 'राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस' मनाया जाता है. BNYS (बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज) जैसे कोर्स से युवा डॉक्टर इस क्षेत्र में आ रहे हैं. नेचुरोपैथी न केवल बीमारियों का इलाज करती है, बल्कि जीवनशैली सुधारकर रोकथाम भी सिखाती है. इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है. यह सस्ती है और पूरे व्यक्तित्व, शरीर, मन, आत्मा का ध्यान रखती है. बिगड़ती लाइफस्टाइल, गलत खान-पान, व्यायाम की कमी और तनाव से उपजी बीमारियां, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा, नेचुरोपैथी के जरिए आसानी से ठीक किया जा सकता हैं.

नेचुरोपैथी के कई चिकित्सालय: देश और प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित संस्थान अपनी सेवाएं दे रहे हैं. राष्ट्रीय स्तर पर पुणे स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (NIN) और दिल्ली का केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (CRIYN) सबसे प्रमुख सरकारी केंद्र हैं. राजस्थान में जयपुर इस चिकित्सा का मुख्य केंद्र है, जहां बापू नगर प्राकृतिक चिकित्सालय, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम और योगश्रय सेवायतन जैसे संस्थान पारंपरिक विधियों से उपचार करते हैं. इसके अतिरिक्त, जोधपुर और उदयपुर में भी कई चिकित्सालय बेहतरीन नेचुरोपैथी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं. ये सभी केंद्र मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा और योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों का सफल इलाज करने के लिए जाने जाते हैं.

नेचुरोपैथी का इतिहास सदियों पुरानाः नेचुरोपैथी का इतिहास गहरा और वैश्विक है. प्राचीन यूनान के चिकित्सक हिपोक्रेट्स को इसका जनक माना जाता है, जिन्होंने कहा था, "प्रकृति ही रोगों का इलाज करती है." 19वीं सदी में जर्मनी के विन्सेंट प्रीसनिट्ज़ ने जल चिकित्सा को नया रूप दिया और 1895 में अमेरिका में इसे 'नेचुरोपैथी' नाम मिला. भारत में इसका प्रसार महात्मा गांधी ने किया, वे स्वयं मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा और उपवास जैसे नेचुरोपैथी के तरीके अपनाते थे. गांधीजी का मानना था कि शरीर में स्वाभाविक रूप से ठीक होने की शक्ति होती है और प्राकृतिक जीवनशैली से 80% बीमारियां रोकी जा सकती हैं.

हजारों साल पुरानी पद्धति: आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में जहां दवाओं के साइड इफेक्ट्स और महंगी चिकित्सा ने लोगों को परेशान कर दिया है, वहां नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा एक 'रामबाण' इलाज की तरह उभर रही है. यह हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा है, जो शरीर की अपनी प्राकृतिक शक्ति से ठीक करने की क्षमता पर विश्वास करती है. नेचुरोपैथी का मूल सिद्धांत सरल है, 'प्रकृति ही सबसे बड़ी डॉक्टर है', इसमें दवाओं या सर्जरी की बजाय पंचमहाभूतों जल, अग्नि (सूर्य), वायु, आकाश और पृथ्वी (मिट्टी) का सहारा लिया जाता है. प्राचीन वेदों और उपनिषदों में इसका जिक्र मिलता है, जहां स्वास्थ्य को पंचतत्वों के संतुलन से जोड़ा गया है. आयुर्वेद के साथ मिलकर यह योग, उपवास, ध्यान और संतुलित आहार को अपनाने पर जोर देती है.

कैसे काम करती है नेचुरौपैथी: नेचुरोपैथी कोई जादू या जटिल डॉक्टरी इलाज नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की ओर लौटने का एक सीधा, सरल और सस्ता रास्ता है. यह हमें बताती है कि हमारी रसोई में रखा खाना ही हमारी दवा है, शुद्ध हवा हमारा टॉनिक है और मिट्टी की पट्टी हमारे शरीर की गंदगी साफ करने का सबसे बड़ा जरिया है. प्राकृतिक चिकित्सक के अनुसार अंग्रेजी दवाइयां जहां केवल बीमारी के लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा देती हैं, वहीं नेचुरोपैथी बीमारी की जड़ तक जाकर उसे शरीर से बाहर निकाल फेंकती है. यह हमें अंग्रेजी दवाइयों की गुलामी से आजाद कराकर एक ऐसा जीवन जीने का तरीका सिखाती है, जहां हम बिना किसी साइड इफेक्ट के ताउम्र तंदुरुस्त और खुश रह सकते हैं. यह पद्धति हमें न केवल रोगों से बचाती है, बल्कि जीवन को उत्साह और नई ऊर्जा से भर देती है.

जयपुर: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सुख-सुविधाओं के लिए मशीनों और दवाइयों पर इतने निर्भर हो गए हैं कि हमने अपने शरीर की असली ताकत को भुला दिया है. आजकल हम जब भी बीमार होते हैं, हमारा पहला कदम डॉक्टर के पास जाकर अंग्रेजी दवाइयां या इंजेक्शन लेना होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चोट लगने पर वह खुद-ब-खुद कैसे भर जाती है? या हल्का बुखार आने पर शरीर खुद को कैसे गर्म करके कीटाणुओं को मार देता है? यही वह सदियों पुरानी आंतरिक शक्ति है जिसे नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है. यह पद्धति हमें सिखाती है कि हमारा शरीर मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश जैसे पंच महातत्वों से बना है और जब हम इन तत्वों से दूर हो जाते हैं, तो बीमारियां हमें घेर लेती हैं.

नेचुरोपैथी में उपचार की विधियां (ETV Bharat GFX)

इसे भी पढ़ें- Turmeric for Health : आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है हल्दी, एंटीबायोटिक तत्व के रूप में बेहतर विकल्प

जयपुर का प्राकृतिक चिकित्सालय: नेचुरोपैथी की इस प्राचीन धरोहर को जीवंत रूप देने में जयपुर शहर का बापू नगर स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय एक मिसाल है. करीब 75 साल पुराने इस केंद्र में बिना किसी दवा के, सिर्फ प्राकृतिक तरीकों से हजारों लोगों की बीमारियों को ठीक किया जा चुका है. यह चिकित्सालय महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित है और आज भी उसी उत्साह से काम कर रहा है. डॉ. दिलीप सारण, जो यहां के प्रमुख प्राकृतिक चिकित्सक हैं, वे बताते हैं कि यह जगह सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि जीवनशैली बदलने का स्कूल है. यहां हम मरीजों को सिखाते हैं कि बीमारी का इलाज बाहर नहीं, शरीर के अंदर है. इस चिकित्सालय का संचालन कुलभूषण बैराठी कर रहे हैं, जो इसे सामाजिक सेवा के रूप में देखते हैं.

नेचुरोपैथी के लाभ (ETV Bharat GFX)

हर महीने तीन हजार मरीज: डॉ. दिलीप सारण ने बताया कि पिछले कुछ सालों में यहां मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है. हर महीने औसतन 3,000 से ज्यादा लोग नेचुरोपैथी के जरिए यहां इलाज के लिए आते हैं. इसमें युवा, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हैं. डॉ. सारण के अनुसार लोग अब एलोपैथी की दवाओं के साइड इफेक्ट्स से तंग आ चुके हैं. वे ऐसी चिकित्सा चाहते हैं जो प्राकृतिक हो, सस्ती हो और स्थायी राहत दे. उनका कहना है कि केंद्र में इलाज के साथ-साथ मरीजों की जीवनशैली पर फोकस किया जाता है. गलत खान-पान सुधारना, रोजाना व्यायाम करना और तनाव कम करने के यहां टिप्स दिए जाते हैं, ताकि बीमारी दोबारा न लौटे. यहां का माहौल शांतिपूर्ण है, हरियाली से घिरा हुआ, जहां सुबह की सूर्य किरणों से लेकर शाम की ताजी हवा तक, प्रकृति का हर रूप इलाज का हिस्सा है.

नेचुरोपैथी में इन बीमारियों का इलाज (ETV Bharat GFX)

इसे भी पढ़ें- पुरानी परंपरा की वापसी: कांसे के बर्तनों की मांग फिर बढ़ी, स्वास्थ्य के लिए बेस्ट विकल्प

चिकित्सालय में इलाज के अनोखे तरीके: जयपुर के इस चिकित्सालय में नेचुरोपैथी के सभी प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं, जो पंचतत्वों पर आधारित हैं. डॉ. सारण बताते हैं कि हमारा इलाज शरीर को डिटॉक्स करने और ऊर्जा संतुलित करने पर केंद्रित है. उन्होंने बताया कि नेचुरोपैथी की मुख्य विधियां ये हैं, जो शरीर की बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं.

जल चिकित्सा: डॉ. दिलीप सारण ने बताया कि जल चिकित्सा में ठंडे और गर्म पानी से स्नान, स्टीम बाथ, कटि स्नान (कमर पर पानी डालना) और एनीमा शामिल है. इससे रक्त संचार तेज होता है, दर्द कम होता है और पाचन तंत्र मजबूत बनता है. उदाहरण के लिए, उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को रोजाना स्टीम बाथ से फायदा मिलता है.

जयपुर का प्राकृतिक चिकित्सालय (ETV Bharat Jaipur)

मिट्टी चिकित्सा: डॉ. दिलीप सारण ने बताया कि इसमें साफ मिट्टी की पट्टियां पेट, आंखों या पूरे शरीर पर लगाई जाती हैं. यह शरीर की अतिरिक्त गर्मी सोख लेती हैं और विषाक्त पदार्थ शरीर से निकालती हैं. त्वचा रोगों और गैस-कब्ज जैसी समस्याओं में यह खास कारगर है. डॉ. सारण कहते हैं कि गांधीजी की तरह, हम भी मिट्टी को 'दवा का खजाना' मानते हैं.

इसे भी पढ़ें- गुड़ से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, आयुर्वेद में बताया गया गुणों की खान

सूर्य और वायु चिकित्सा: डॉ. सारण ने बताया कि सुबह की धूप में सूर्य स्नान और ताजी हवा में सैर करना बहुत फायदेमंद हैं. इससे विटामिन-D बढ़ता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है. डॉ सारण ने कहा कि अस्थमा या कमजोर हड्डियों वाले मरीजों के लिए यह रोज का रूटीन है, जिससे उन्हें काफी फायदा होता है.

मिट्टी से पेट का इलाज नेचुरोपैथी में किया जाता है (ETV Bharat Jaipur)

आहार चिकित्सा: डॉ सारण ने बताया कि नेचुरोपैथी में सात्विक भोजन पर जोर दिया जाता है, जिसमें फल, सलाद, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां शामिल हैं. वहीं, उपवास या रसाहार (जूस डाइट) से शरीर की सफाई की जाती है. ये मोटापे से ग्रसित या मधुमेह के मरीजों के लिए रामबाण है. इन रोगों से ग्रसित लोगों को 'भोजन ही औषधि' का पाठ पढ़ाया जाता है.

योग, प्राणायाम और अन्य: डॉ सारण ने बताया कि चिकित्सालय में अनुलोम-विलोम, कपालभाती, ध्यान और एक्यूप्रेशर. पंचकर्मा जैसी गहन सफाई विधियां भी उपलब्ध हैं. ये तनाव, अनिद्रा और जोड़ों के दर्द में तुरंत राहत देती हैं. वहीं, मालिश थैरेपी से मांसपेशियां लचीली बनती हैं.

नेचुरोपैथी से इलाज कराने के लिए जयपुर में कई लोग आते हैं (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- असंयमित जीवन शैली बना रही हड्डियों को कमजोर, मजबूती के लिए जानिए आयुर्वेदिक नुस्खे

ज्यादातर मरीजों को स्थायी राहत: डॉ सारण का कहना है कि इलाज की अवधि मरीज की स्थिति पर निर्भर करती है, कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक. यहां रहने की सुविधा भी है, जहां मरीज प्राकृतिक वातावरण में ठहर सकते हैं. डॉ. सारण ने बताया कि उनके अनुभव से, चिकित्सालय में लाइफस्टाइल रोगों में 70-80% मरीजों को स्थायी राहत मिलती है. डॉ. सारण ने बताया कि नेचुरोपैथी से त्वचा, पाचन और लिवर रोग भी पूरी तरह नियंत्रित हो सकते हैं. यह बीमारी रोकने का सबसे अच्छा तरीका है. वहीं, कुलभूषण बैराठी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य हर मरीज को स्वस्थ जीवन देना है, न कि सिर्फ लक्षण दबाना.

नेचुरोपैथी का भविष्य: जयपुर का यह चिकित्सालय नेचुरोपैथी को मुख्यधारा में लाने का प्रतीक है. देशभर में ऐसे केंद्र बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां की सफलता जीवनशैली सुधार पर केंद्रित होने से है, अगर आप भी लाइफस्टाइल बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं. सही आहार, योग और प्रकृति से जुड़ें, स्वास्थ्य आपके हाथ में है. जयपुर का बापू नगर चिकित्सालय न सिर्फ इलाज देता है, बल्कि नई जिंदगी का रास्ता दिखाता है.

स्टीम बाथ लेते हुए (ETV Bharat Jaipur)

प्राकृतिक चिकित्सा हमें अनुशासन और संयम सिखाती है. यह हमें याद दिलाती है कि स्वस्थ रहना हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, यदि हम अपनी दिनचर्या में योग, सही खान-पान और प्राकृतिक तत्वों को स्थान दें, तो हम न केवल रोगों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि एक ऊर्जावान और लंबा जीवन जी सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को मिली 10 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियां, इसमें 700 साल पुराने ग्रंथ भी हैं