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'चीतेवाली गली': जहां गूंजती थी शेर और चीतों की दहाड़, जानिए क्यों राजा और अंग्रेज थे इस परिवार के मुरीद

जंगल से पकड़कर लाते थे चीते: परिवार की कई पीढ़ियां राजपरिवार की सेवा में चीते पालने और उनकी देखभाल का जिम्मा संभालती रहीं. अंगन खां के पुत्र नवीदाद खां और उनके बाद उनके पुत्र डॉ. गुलाम हुसैन ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया. सुल्तान खान बताते हैं कि 'हमारे बुजुर्ग जंगलों से चीते और शेर पकड़कर लाते थे, उनकी देखभाल करते थे और राजसी शिकारों के लिए उन्हें प्रशिक्षित करते थे. इसी वजह से जिस इलाके में हमारा परिवार रहता था, वह समय के साथ चीतेवाली गली के नाम से प्रसिद्ध हो गया."

अफगानिस्तान से आया परिवार: चीतेवाली गली में रहने वाले परिवार के सदस्य सुल्तान खान और मोहसिन खान गर्व के साथ बताते हैं कि उनका परिवार मूल रूप से अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र के प्रसिद्ध युसुफजई कबीले से संबंध रखता है. परिवार के अनुसार, उनके पूर्वज कादिर दाद खान को तत्कालीन भरतपुर नरेश महाराजा किशन सिंह ने विशेष रूप से काबुल से भरतपुर बुलाकर यहां बसाया था.

कूनो से भरतपुर पहुंचा चीता: हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से निकला एक चीता भरतपुर के बंध बारैठा क्षेत्र में करीब दो सप्ताह तक रुका रहा. इसके बाद वह वापस लौट गया. इस घटना ने पूरे शहर में चर्चा छेड़ दी और पुरानी पीढ़ी को उन दिनों की याद दिला दी, जब भरतपुर की धरती पर चीतों को बड़े पैमाने पर पाला जाता था और राजाओं के शिकार में उनका सक्रिय उपयोग होता था.

ऐतिहासिक चीतेवाली गली: भरतपुर की प्रसिद्ध 'चीतेवाली गली' नाम सुनते ही मन में जिज्ञासा जाग उठती है, आखिर यह गली चीतेवाली क्यों कहलाती है? इसका जवाब शहर के एक पुराने खान परिवार की सदियों पुरानी विरासत में छिपा है. 'चीतेवाली गली' केवल एक रास्ते का नाम नहीं, बल्कि उस दौर की जीवंत कहानी है, जब यहां रहने वाला एक अफगानी परिवार चीते और अन्य शिकारी जानवरों को पालता था और भरतपुर राजघराने के शाही शिकार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था.

भरतपुर: शहर की एक तंग और आम सी दिखने वाली गली में देश का एक बेहद रोमांचक इतिहास छिपा है? एक ऐसा इतिहास, जहां गलियों में गाड़ियों का शोर नहीं, बल्कि शाही चीतों और शेर की दहाड़ गूंजती थी. हम बात कर रहे हैं भरतपुर शहर की प्रसिद्ध 'चीतेवाली गली' की. यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि भरतपुर रियासत के उस सुनहरे दौर की जीती-जागती कहानी है, जो आज की पीढ़ी की नजरों से ओझल हो चुकी है. आइए इस गली के मुहाने से इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं 'चीतेवाली गली' के बारे में...

राजसी शिकार में अहम भूमिका: सुल्तान खान ने बताया कि उस समय भरतपुर क्षेत्र में चीते स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते थे, इसलिए शिकार अभियानों के लिए परिवार के सदस्यों को अक्सर ग्वालियर और पीलीभीत के जंगलों तक जाना पड़ता था, जब भी कोई ब्रिटिश वायसराय शिकार के लिए भरतपुर आता, तो उनके परदादा नवीदाद खां को विशेष रूप से बुलाया जाता था. वे पूरे शिकार अभियान में शामिल होते और शेर-चीतों को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी निभाते थे.

चीतेवाली गली, जहां नवीदाद खां रहते थे (ETV Bharat Bharatpur)

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शिकार के लिए चीतों का इस्तेमाल: मोहसिन खान विस्तार से बताते हैं कि प्रशिक्षित चीतों की मदद से मुख्य रूप से हिरण जैसे वन्यजीवों का शिकार कराया जाता था. शिकार के दौरान बाज का भी विशेष उपयोग होता था. बाज की आंखों पर पट्टी बांधकर रखा जाता था और सही मौके पर उसे छोड़ दिया जाता था. बाज शिकार को विचलित करता, जिसके बाद चीता अपनी तेज रफ्तार से हमला करके उसे पकड़ लेता. यह उस दौर की पारंपरिक और रोमांचक शिकार पद्धति का हिस्सा था.

प्रवेश द्वार पर बंधा जाता था शेर: उन्होंने बताया कि पाले गए शेर और चीते केवल राजपरिवार तक सीमित नहीं थे. वे शहर के आम लोगों के बीच भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बने रहते थे. सुल्तान खान ने बताया कि बिहारीजी मंदिर और राजमहल के प्रवेश द्वार के निकट एक स्थान पर शेर को बांधा जाता था. वहां पीतल की तोपें और चौकीदारों के कमरे भी मौजूद थे. दशहरे के अवसर पर जब महाराजा की शाही सवारी निकलती, तो खान परिवार द्वारा पाला गया शेर भी विशेष रूप से सजाकर जुलूस का हिस्सा बनता था. उसे अखाड़ा चौक तक ले जाया जाता था. यह दृश्य उस समय के लोगों के लिए बेहद आकर्षक होता था.

उस दौर की तस्वीरें जब शिकार के लिए बाज और चीते पाले जाते थे (ETV Bharat Bharatpur)

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आज भी मौजूद है चीता तालाब: मोहसिन खान ने बताया कि राजपरिवार ने खान परिवार को कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई थीं. बिनारे गेट क्षेत्र में एक स्थान दिया गया था, जहां पशुओं को पानी पिलाया जाता था. आज भी स्थानीय लोग उस जगह को चीता तालाब के नाम से जानते हैं. इसके अलावा शहर में जमीन उपलब्ध कराई गई थी, जहां इन वन्यजीवों को घुमाया जाता था और प्रशिक्षण दिया जाता था. इस इलाके को लंबे समय तक नारागंज मोहल्ला के नाम से भी जाना जाता रहा.

परंपरा का अंत और अंतिम चीता: उन्होंने बताया कि डॉ. गुलाम हुसैन की कम उम्र में मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं. उस समय परिवार की महिलाओं पर मुख्य बोझ आ पड़ा और ऐसे खतरनाक वन्यजीवों को संभालना मुश्किल हो गया. मोहसिन खान बताते हैं कि लगभग वर्ष 1952 में परिवार की दादी ने घर में मौजूद अंतिम चीते को तत्कालीन महाराजा ब्रजेन्द्र सिंह को सौंप दिया.

चीता पालने वाले परिवार के सदस्य पुराने फ़ोटो देखते हुए (ETV Bharat Bharatpur)

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जंगल में छोड़ दिया आखिरी चीता: बताया जाता है कि वह चीता कुछ समय तक मोतीमहल के मुख्य द्वार पर बंधा रहा. दिन के समय वह शांत रहता था, लेकिन रात होते ही लगातार आवाजें निकालता और जंगल की ओर देखने का प्रयास करता था. उसकी बेचैनी को देखते हुए तत्कालीन महाराजा ब्रजेन्द्र सिंह ने उसे ग्वालियर के जंगलों में छोड़ने का निर्णय लिया. इसी घटना के साथ भरतपुर में खान परिवार द्वारा चीते पालने की लंबी और गौरवशाली परंपरा का अंत हो गया.

सरकारी रिकॉर्ड में गली का नाम: आज भी चीतेवाली गली सरकारी दस्तावेजों और स्थानीय पहचान में कायम है. हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से आए चीते की घटना ने इस पूरे इतिहास को फिर से जीवंत कर दिया है. यह कहानी न केवल चीतों और शिकार की है, बल्कि भरतपुर के सांस्कृतिक, राजसी और वन्यजीव संबंधी समृद्ध अतीत की भी है, एक ऐसा अतीत जिसमें इंसान और प्रकृति एक-दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए थे. यह विरासत आज भी चीतेवाली गली की दीवारों में बसी हुई है, जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती रहेगी कि एक समय यहां चीतों की दहाड़ गूंजती थी.

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