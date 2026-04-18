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Special: श्रीकृष्ण ने बाणासुर से लड़ा था युद्ध, स्वर्ण मुद्रा भंडार, बयाना किले के कण-कण में है रहस्य

बाणासुर की नगरी, स्वर्ण मुद्राओं का विशाल भंडार और अजेय दुर्ग, जानिए बयाना के शौर्य और रहस्यों की अनसुनी दास्तां. पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट.

HISTORY OF BAYANA
ऐतिहासिक कस्बा बयाना (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 4:52 PM IST

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Updated : April 18, 2026 at 5:11 PM IST

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भरतपुर: राजस्थान के भरतपुर जिले का बयाना सिर्फ एक छोटा-सा कस्बा नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता, युद्धों, समृद्धि, वीरता और सांस्कृतिक मिश्रण की जीवंत कहानी है. अरावली की डमडमा पहाड़ी पर बसा बयाना किला (इसे विजय मंदिरगढ़ या बिजयगढ़ किला भी कहते हैं) हजारों साल पुरानी परतों को समेटे हुए है. बाणासुर की पौराणिक कथाओं से लेकर गुप्त काल की स्वर्णिम समृद्धि, राजपूतों की शौर्यगाथा, मुगल सल्तनत के संघर्ष और जाट शासकों की रणनीतिक चालाकी तक, हर युग की छाप यहां आज भी मौजूद है. इतना सब होने के बावजूद यह जगह पर्यटन मानचित्र पर लगभग अनदेखी बनी हुई है, जबकि यहां संभावनाएं अपार हैं. अगर संरक्षण और विकास हो तो बयाना राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकता है.

ऊषा और अनिरुद्ध की पौराणिक नगरी: इतिहास विषय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. सतीश त्रिगुणायत और पुरातत्वविदों के अनुसार, बयाना की नींव राजा बलि के पुत्र महाबली बाणासुर ने रखी थी. बयाना का सबसे पुराना नाम शोणितपुर बताया जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, यहां राजा बाणासुर का शासन था, जो भगवान शिव का परम भक्त था. बाणासुर की पुत्री का नाम ऊषा था. कहा जाता है कि ऊषा ने स्वप्न में भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उनसे प्रेम करने लगी. अपनी जादुई शक्तियों से ऊषा ने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और उन्हें बयाना के महल में ले आई.

बयाना की अनकही कहानी. (ETV Bharat BAYANA)

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प्रोफेसर डॉ सतीश त्रिगुणायत के अनुसार जब श्रीकृष्ण को यह पता चला, तो उन्होंने बाणासुर पर आक्रमण किया. श्रीकृष्ण और बाणासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ. आज भी बयाना का 'ऊषा मंदिर' इस प्रेम कहानी और प्राचीन काल की याद दिलाता है. यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी बनावट हमें उस समय की भव्यता का अहसास कराती है. यह मंदिर प्राचीन हिंदू वास्तुकला का नमूना है, जिसे बाद में कुछ समय के लिए मस्जिद के रूप में भी इस्तेमाल किया गया. इसे ऊषा मस्जिद के नाम से जाना जाता है.

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बयाना की स्थापत्य विरासत. (ETV Bharat GFX)

कई नाम, एक समृद्ध इतिहास: इतिहासकार डॉ. सतीश त्रिगुणायत बताते हैं कि यह कथा बयाना की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करती है. किले को बाणासुर का किला भी कहा जाता है, जो महाभारत काल से जोड़ता है. उन्होंने बताया कि बयाना की प्राचीनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां नदी की सतह से काफी नीचे संसार का सबसे प्राचीन नरकंकाल प्राप्त हुआ है. पौराणिक काल में इसे 'शोणितपुर' कहा जाता था, जो राजा बाणासुर की राजधानी थी. समय के साथ बयाना के नाम बदलते रहे. श्रीपथ, श्रीनगर, शांतिपुर, विजय मंदिरगढ़, सुल्तानकोट और बाणासुर की नगरी, इसे कई नामों से जाना गया. ईसा पूर्व छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में यह मत्स्य और शूरसेन जनपदों का हिस्सा था. यह क्षेत्र व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण हमेशा रणनीतिक महत्व रखता रहा.

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नील का बाजार. (ETV Bharat GFX)

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यौधेय गणराज्य का इतिहास: इतिहास की किताबों में हम अक्सर राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन बयाना हमें एक ऐसी जाति के बारे में बताता है जो लोकतांत्रिक थी. इन्हें 'यौधेय' कहा जाता था. ये लोग युद्ध कला में इतने निपुण थे कि इनका नाम ही 'यौधेय' (योद्धा) पड़ गया. बयाना से इनके बहुत सारे सिक्के मिले हैं. इन सिक्कों की सबसे खास बात यह है कि उन पर किसी राजा की फोटो के बजाय “यौधेय गणस्य जय” लिखा है, जिसका अर्थ है 'यौधेय गणराज्य की विजय हो'. यह इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले भी बयाना के लोग समूह के शासन में विश्वास रखते थे.

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मिला था स्वर्ण मुद्राओं का खजाना. (ETV Bharat GFX)

गुप्त काल का 'स्वर्ण खजाना': बयाना का नाम पूरी दुनिया के इतिहासकारों की जुबान पर तब आया, जब यहां के नगला छैला गांव में सोने के सिक्कों का एक विशाल ढेर मिला. यह घटना साल 1946 की है. एक किसान को खेत में काम करते समय मिट्टी का एक घड़ा मिला, जिसमें 1,821 सोने के सिक्के थे. ये सिक्के गुप्त वंश के राजाओं के थे, जिसे भारत का 'स्वर्ण युग' कहा जाता है. इन सिक्कों पर राजा समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है. इतिहासकार डॉ. सतीश त्रिगुणायत के अनुसार भारत के इतिहास में एक साथ इतने सोने के सिक्के आज तक कहीं और से नहीं मिले. इसका अध्ययन प्रसिद्ध मुद्राशास्त्री अनंत सदाशिव अल्तेकर ने किया.

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किले में कई क्षतिरियां और बावड़ियां आज भी मौजूद हैं (ETV Bharat Bharatpur)

इसके अलावा, यहां की 'भीम लाट' (एक विशाल स्तंभ) भी गुप्त काल की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है, जो आज भी मजबूती से खड़ा है. गुप्त काल बयाना की स्वर्णिम अवधि थी. 371-372 ईस्वी का प्रसिद्ध भीम की लाट (विजय स्तंभ या उषा लाट) अभिलेख यहां मिला. इसमें समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन (वारिक कुलीय क्षत्रप) द्वारा पूंडरीक यज्ञ पूर्ण करने का उल्लेख है. यह लाल बलुआ पत्थर का 26 फीट ऊंचा स्तंभ पर गुप्त ब्राह्मी लिपि में लिखा है और राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ माना जाता है.

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अभेद्य दुर्ग विजय मंदिरगढ़: बयाना के पास एक ऊंची पहाड़ी पर विजय मंदिरगढ़ का किला स्थित है. यह किला इतना मजबूत था कि इसे जीतना किसी भी हमलावर के लिए एक बड़ा सपना होता था. 11वीं शताब्दी में जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, तो वह बयाना के इस किले को पूरी तरह नहीं जीत पाया. इस किले के भीतर कई मंदिर, महल और पानी की बावड़ियां बनी हुई हैं. यहां के खंडहर आज भी चीख-चीख कर उन राजपूत योद्धाओं की वीरता की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण दे दिए. किले से नीचे का नजारा देखने पर पता चलता है कि पुराने समय में सेना यहां से दूर-दूर तक नजर रख सकती थी.

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किले के अंदर बनी मीनार (ETV Bharat Bharatpur)

बयाना बना था व्यापारिक केंद्र: मुगल काल में अकबर और जहांगीर के समय में बयाना का महत्व भी बहुत ज्यादा था, और इसका कारण था यहां उगने वाली नील (Indigo). उस दौर में कपड़ों को रंगने के लिए नील का इस्तेमाल होता था और बयाना की नील पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती थी. यूरोप के देशों, जैसे इंग्लैंड और हॉलैंड के व्यापारी विशेष रूप से बयाना आते थे. वे यहां महीनों रुकते थे और अच्छे दामों पर नील खरीदकर जहाजों के जरिए विदेश ले जाते थे. बयाना के नील की मांग इतनी ज्यादा थी कि इसने इस शहर के कई लोगों को अमीर बना दिया. इसी वजह से यहां शानदार हवेलियां और व्यापारियों के रुकने के लिए बड़ी-बड़ी सरायें बनाई गईं.

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खानवा का युद्ध और राणा सांगा: डॉ. सतीश त्रिगुणायत ने बताया कि बयाना का जिक्र इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक 'खानवा के युद्ध' (1527) में भी आता है. यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच हुआ था. युद्ध से ठीक पहले, सांगा की सेना ने बयाना के किले के पास बाबर की सेना को बुरी तरह हराया था. उस समय बाबर के सैनिक इतने डर गए थे कि उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था. हालांकि, बाद में युद्ध का परिणाम कुछ और रहा, लेकिन बयाना राजपूतों के अदम्य साहस का गवाह बना.

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सैकड़ों साल पुराना माना जाता है ये किला (ETV Bharat Bharatpur)

चौहान, मुगल और जाट शासन का प्रभाव: डॉ. सतीश त्रिगुणायत के अनुसार बयाना पर पृथ्वीराज चौहान का भी नियंत्रण रहा था. कुछ लोककथाओं में उनका यहां विवाह का उल्लेख मिलता है, हालांकि तिथियां थोड़ी विवादास्पद हैं. सल्तनत काल में लंबे समय तक बयाना में मुस्लिम शासन रहा. मुगल काल में राणा सांगा ने बयाना पर कब्जा किया, लेकिन खानवा युद्ध के बाद बाबर के अधीन चला गया. बाबर ने किले की प्रशंसा की थी कि यह भारत के सर्वश्रेष्ठ किलों में से एक है. बाबर और राणा सांगा के बीच हुए निर्णायक संघर्ष का यह मुख्य केंद्र बना. कहा जाता है कि इतिहास की इस बड़ी जंग के दौरान ही मुगल बादशाह बाबर ने हमेशा के लिए शराब त्यागने की कसम इसी धरती पर खाई थी.

राजपूत वीरता और जौहर की मार्मिक गाथा: आठवीं-दसवीं शताब्दी में फक्का वंश (या लक्ष्मण सेन के शासन) में रानी चित्रलेखा ने ऊषा मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन बयाना की सबसे प्रतापी छवि राजा विजयपाल की है. उन्होंने 1040-1043 ईस्वी में डमडमा पहाड़ी पर विजय मंदिरगढ़ किले का निर्माण करवाया. विजयपाल ने कई युद्ध जीते. महमूद गजनवी के बाद के आक्रमणों के दौरान उन्होंने शत्रु को पराजित किया, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार, युद्ध से लौटते राजपूतों के हाथों में दुश्मनों के काले झंडे देखकर किले की रानियों ने पराजय समझ लिया और जौहर कर लिया. विजयपाल ने स्वयं शिव मंदिर में कमल पूजा करते हुए अपना सिर काटकर भगवान को अर्पित कर दिया. यह घटना राजपूत वीरता और बलिदान की मार्मिक मिसाल है. किले में आज भी इस युग के मंदिर, महल, बावड़ी और स्तंभ मौजूद हैं.

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पहाड़ी पर बना ऐतिहासिक किला (ETV Bharat Bharatpur)

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इतिहासकार डॉ. सतीश त्रिगुणायत ने बताया कि 18वीं शताब्दी में भरतपुर में जाट शासकों का उदय हुआ. 1734 में सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ में महाराजा सूरजमल को ‘जाट कुंवर’ की उपाधि मिली. सूरजमल ने यहां किला मजबूत करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण कराया. बयाना में लोधी मीनार, जहांगीरी दरवाजा, अकबर की समाधि और सदुल्ला सराय जैसे अवशेष आज भी मुगल-जाट युग की कहानी सुनाते हैं.

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मुस्लिम समुदाय की मान्यता और महत्व: बयाना का धार्मिक महत्व इतना अधिक था कि मुस्लिम शासन के दौरान इसे 'दुनिया का दूसरा मक्का-मदीना' तक कहा जाने लगा. एक प्रचलित मान्यता के अनुसार, जब पवित्र तीर्थ स्थलों का चयन हो रहा था, तब मक्का और बयाना के बीच केवल दो मकबरों (मज़ारों) का अंतर रह गया था. मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग आज भी मानते हैं कि अगर दो कब्रें यहां और होतीं, तो आज बयाना मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ होता. सैंकड़ों प्राचीन मजारों के कारण इसकी पवित्रता की चर्चा आज भी बुजुर्गों की कहानियों में मिलती है.

.. तो संवर जाएगी हैरिटेज साइट: आज बयाना एक शांत कस्बा है, लेकिन यहां की गलियों में इतिहास आज भी जिंदा है. यहां का ऊषा मंदिर, लोदी मीनार, अकबर की छतरी और पुराने दरवाजे सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं. यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों की कला का मेल देखने को मिलता है. बयाना सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह हमारी साझा विरासत है. गुप्त स्वर्ण, राजपूत बलिदान, मुगल-जाट रणनीति और पौराणिक प्रेमकथा सब एक जगह समेटे हुए. यदि सरकार, स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग मिलकर किले को रोशनी, संग्रहालय, साउंड-लाइट शो और बेहतर कनेक्टिविटी दें, तो बयाना न सिर्फ भरतपुर-आगरा-जयपुर सर्किट का हिस्सा बनेगा, बल्कि हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचेगा.

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Last Updated : April 18, 2026 at 5:11 PM IST

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