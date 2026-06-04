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रामगंज इलाके में झुकी हुई इमारत धराशायी, आसपास के मकान भी निगम ने कराए खाली

बिल्डिंग के झुकने के बाद रामगंज इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था. कभी भी हादसा होने की संभावना बनी हुई थी.

रामगंज इलाके में झुकी हुई इमारत ध्वस्त
रामगंज इलाके में झुकी हुई इमारत ध्वस्त (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 1:40 PM IST

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जयपुर : रामगंज इलाके में झुकी हुई इमारत को नगर निगम की टीम ने गुरुवार को धराशायी कर दिया है. कार्रवाई से पहले आसपास के मकानों को खाली करवाया गया. क्षेत्र की बिजली सप्लाई को भी बंद करवाया गया. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें तैनात की गई. लोगों की आवाजाही को दूर से ही रोक दिया गया, ताकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो. बिल्डिंग देखते ही देखते कुछ क्षणों में ही धराशायी हो गई. बिल्डिंग गिरने से पास के एक मकान को थोड़ा नुकसान भी हुआ है. बिल्डिंग के साथ ही एक पुराना विशाल पेड़ भी गिर गया. इसके बाद नगर निगम की टीम ने पेड़ और बिल्डिंग के मलबे को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. झुकी बिल्डिंग से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था. करीब 23 दिन बाद बिल्डिंग गिरने से अब स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है.

मकान मालिक की ओर से कार्रवाई नहीं की गई : किशनपोल जोन उपायुक्त बिजेंद्र सिंह के मुताबिक रामगंज के चीता वालों का मोहल्ला में स्थित एक झुकी हुई पांच मंजिला बिल्डिंग को गिराने के लिए निर्देश दिए गए थे. 9 मई को बिल्डिंग में दरार आ गई थी. नगर निगम प्रशासन ने तुरंत बिल्डिंग को खाली करने के निर्देश दे दिए थे. नगर निगम किशनपोल जोन की तकनीकी टीम ने बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित कर दिया. किशनपोल जोन की तकनीकी टीम ने जांच रिपोर्ट पेश करके बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से स्वयं मकान मालिक को ही ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे. इस संबंध में मौके पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था. इसके साथ ही नगर निगम की ओर से चेतावनी दी गई थी कि समय पर इमारत को गिराने की कार्रवाई नहीं की गई तो नगर निगम की ओर से भवन को गिराने की कार्रवाई की जाएगी. इसका खर्चा भी मकान मालिक से ही वसूला जाएगा. इसके बावजूद भी मकान मालिक की ओर से कोई जवाब या कार्रवाई नहीं की गई.

यह बोले अधिकारी. (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. रामगंज इलाके में 'झुकी हुई इमारत': अब मकान मालिक को खुद गिरानी होगी, 48 घंटे में सुरक्षित तरीके से स्वयं ध्वस्त करने के निर्देश

बिल्डिंग के झुकने के बाद रामगंज इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था. कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई थी. प्रशासन की ओर से झुकी हुई बिल्डिंग के आसपास कई मकान खाली करवाए गए. काफी समय से स्थानीय लोगों की ओर से बिल्डिंग को हटाने की भी मांग की जा रही थी. इसके बाद नगर निगम की टीम ने नियम अनुसार बिल्डिंग को धराशायी किया है. कार्रवाई से पहले बिजली सप्लाई को भी बंद करवाया गया. आसपास के मकानों को खाली करवाया गया और लोगों को बिल्डिंग से दूर किया गया. रामगंज एरिया में धराशायी की गई इस बिल्डिंग के पास संकरे रास्ते हैं. अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई गई थी. उन्होंने कहा कि जयपुर में अन्य जर्जर भवनों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

रामगंज इलाके में झुकी हुई इमारत
रामगंज इलाके में झुकी हुई इमारत (ETV Bharat Jaipur)

सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा ने बताया कि जर्जर हालत में बिल्डिंग को नियम अनुसार ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है. एतिहातन आसपास के मकान से लोगों को खाली करवाया गया. बिल्डिंग को गिरते समय पास के एक मकान को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है. सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें तैनात की गई. बिल्डिंग के आसपास लोगों की आवाजाही को भी रोक दिया गया.

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