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रामगंज इलाके में झुकी हुई इमारत धराशायी, आसपास के मकान भी निगम ने कराए खाली

जयपुर : रामगंज इलाके में झुकी हुई इमारत को नगर निगम की टीम ने गुरुवार को धराशायी कर दिया है. कार्रवाई से पहले आसपास के मकानों को खाली करवाया गया. क्षेत्र की बिजली सप्लाई को भी बंद करवाया गया. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें तैनात की गई. लोगों की आवाजाही को दूर से ही रोक दिया गया, ताकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो. बिल्डिंग देखते ही देखते कुछ क्षणों में ही धराशायी हो गई. बिल्डिंग गिरने से पास के एक मकान को थोड़ा नुकसान भी हुआ है. बिल्डिंग के साथ ही एक पुराना विशाल पेड़ भी गिर गया. इसके बाद नगर निगम की टीम ने पेड़ और बिल्डिंग के मलबे को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. झुकी बिल्डिंग से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था. करीब 23 दिन बाद बिल्डिंग गिरने से अब स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है.

मकान मालिक की ओर से कार्रवाई नहीं की गई : किशनपोल जोन उपायुक्त बिजेंद्र सिंह के मुताबिक रामगंज के चीता वालों का मोहल्ला में स्थित एक झुकी हुई पांच मंजिला बिल्डिंग को गिराने के लिए निर्देश दिए गए थे. 9 मई को बिल्डिंग में दरार आ गई थी. नगर निगम प्रशासन ने तुरंत बिल्डिंग को खाली करने के निर्देश दे दिए थे. नगर निगम किशनपोल जोन की तकनीकी टीम ने बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित कर दिया. किशनपोल जोन की तकनीकी टीम ने जांच रिपोर्ट पेश करके बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से स्वयं मकान मालिक को ही ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे. इस संबंध में मौके पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था. इसके साथ ही नगर निगम की ओर से चेतावनी दी गई थी कि समय पर इमारत को गिराने की कार्रवाई नहीं की गई तो नगर निगम की ओर से भवन को गिराने की कार्रवाई की जाएगी. इसका खर्चा भी मकान मालिक से ही वसूला जाएगा. इसके बावजूद भी मकान मालिक की ओर से कोई जवाब या कार्रवाई नहीं की गई.